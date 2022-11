Vierte Corona-Impfung auch ohne Stiko-Empfehlung? Was man beachten muss

Wem eine vierte Corona-Impfung laut Ständiger Impfkommission (Stiko) empfohlen wird, hat man schnell rausgefunden. Trotzdem wirft die Impfung Fragen auf. Zum Beispiel: Wie ist die Regelung, wenn ich mich ohne Empfehlung ein viertes Mal impfen lassen möchte? Werde ich ohne Empfehlung wieder nach Hause geschickt? Oder aber ist es vielleicht sogar sinnvoll, sich ohne Empfehlung ein viertes Mal impfen zu lassen? Wir haben mit Kai Sonntag, dem Leiter der Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, gesprochen.

Vierte Impfung: Für wen gilt die Empfehlung?

Noch einmal zum Überblick: Die Stiko empfiehlt den zweiten Booster für Menschen ab 60 Jahren, Bewohner einer Pflegeeinrichtung, Menschen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit erhöhtem Risiko eines schweren Verlaufes und Menschen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben, weil eine Erkrankung wie beispielsweise eine Immunschwäche vorliegt. Die Personen müssen dann mindestens fünf Jahre alt sein.

Werde ich ohne Empfehlung weggeschickt?

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, sprach sich beispielsweise gegenüber der dpa Ende August dafür aus, Jüngeren den BA.1-Booster nicht generell zu verwehren. Da die Impfstoffe, wenn auch nur vorübergehend, wieder mehr Schutz vor der Infektion schafften, könne eine Impfung sinnvoll sein, wenn sich jemand beispielsweise wegen Risikopatienten in der Familie mehr Schutz wünsche.

Was ist aber, wenn weder etwaige Gründe noch eine Empfehlung vorliegen? „Das ist schwierig zu beantworten“, sagt Kai Sonntag. Arztpraxen hätten normalerweise ein Terminmanagement. Das bedeutet, dass schon bei einer Terminbuchung bestimmte Kriterien abgefragt werden. Anders sieht das allerdings bei einer Online-Terminbuchung aus: Hier kann sich jeder ohne Weiteres für einen Impftermin mit einem beliebigen Impfstoff anmelden. Die Frage könne aber allgemein nicht beantwortet werden, da die Arztpraxen das selbst festlegen, so Sonntag. „Aber mir wäre nicht bekannt, dass jemand, der eine Viertimpfung haben wollte, weggeschickt wurde.“

Anders sehe das aus, wenn man beispielsweise krank zum Impftermin erscheint, so Sonntag. Das liege dann im Ermessen des Arztes, ob eine Impfung verabreicht werden kann. Auf der Seite der Stiko heißt es: „Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5 Grad oder höher) leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden.“ Eine Erkältung oder eine gering erhöhte Temperatur unter 38,5 Grad seien kein Grund zur Verschiebung.

Macht eine vierte Impfung auch ohne Empfehlung Sinn?

„Wenn man beispielsweise keine Infektion mit Omikron hatte, macht eine vierte Impfung auf jeden Fall Sinn“, sagt Kai Sonntag. Auch die Stiko geht davon aus, dass besonders Personen, die während der seit Dezember 2021 laufenden Omikron-Welle noch keine Infektion durchgemacht haben, von einer Auffrischimpfung mit einem omikron-adaptierten Impfstoff profitieren würden.

Aber auch so, sagt Sonntag, sei eine vierte Impfung ohne Empfehlung durchaus sinnvoll, wenn man Kinder unter zwölf Jahren außen vor lasse.

Auf der Seite des Bundesministeriums für Gesundheit heißt es außerdem, dass die Auffrischungsimpfungen neben dem Schutz vor schweren Krankheitsverläufen, „gleichzeitig zu einer niedrigeren Virenlast und damit zu einer geringeren Infektiosität führen.“ Das heißt, dass die Übertragung des Virus „insbesondere in der Umgebung vulnerabler Personen verringert wird“.

Im Infektionsschutzgesetz ist außerdem geregelt, dass für alle gesundheitlichen Schäden, die im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung eintreten, ein Anspruch auf Entschädigung besteht - diese Entschädigung bestehe unabhängig von den Empfehlungen der Landesbehörden. Ausnahmen gibt es beispielsweise, wenn der Arzt einen Fehler macht.

Wie wirksam ist die vierte Impfung?

Dass die vierte Impfung für alle ab zwölf Jahren grundsätzlich Sinn macht, liege daran, dass die Wirkung mit der Zeit nachlasse und die Zahl der Antikörper zurückgehe, so Sonntag. Auch die Stiko schreibt, dass die Wirkung aufgrund „neuer Virusvarianten, die für unser Immunsystem bisher nicht bekannt sind“, nachlässt. Eine Impfung senke das Risiko für einen schweren Verlauf. Aber man könne sich natürlich trotzdem infizieren.

Die Impfstoffe schützen „sehr gut“, so Sonntag. Bei den bisherigen Impfstoffen lag die Wirksamkeit bei vier bis sechs Monaten. „Das heißt aber nicht, dass man sich alle sechs Monate impfen lassen muss.“

In Deutschland liegt die Impfquote für die zweite Auffrischungsimpfung bei 18- bis 59-Jährigen bei 5,1 Prozent, in Baden-Württemberg lediglich bei vier Prozent. Im Gegensatz dazu sind unter den über 60-Jährigen bereits 33,4 Prozent in Deutschland und 27 Prozent in Baden-Württemberg das vierte Mal geimpft (Stand 9.11.).

Gibt es Kriterien für Personen mit Risiken?

Personen mit besonderen Risiken sollten sich von einem Arzt beraten lassen, heißt es auf der Homepage der Stiko. Die behandelnden Ärzte entscheiden dann individuell. Dabei werden Gesundheitszustand und Gefährdung berücksichtigt. Nach Ansicht der Stiko sollte dabei Folgendes beachtet werden:

die Anzahl der bisherigen Kontakte mit Corona (Infektionen und Impfungen),

der Gesundheitszustand der Patienten sowie von engen Kontaktpersonen,

das Erkrankungsrisiko beziehungsweise das Risiko für einen schweren Verlauf,

der aktuelle Infektionsdruck in der Bevölkerung.

Ist vielleicht sogar bald eine fünfte Impfung notwendig?

Bei älteren Menschen oder Menschen mit einer Immunschwäche kann laut Stiko eine fünfte Impfdosis sinnvoll sein. Maßgeblich sind unter anderem die bisherigen Impfungen und Infektionen. Diese Entscheidung sollte aber unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands und des individuellen Erkrankungsrisikos mit einem Arzt getroffen werden. Auch hierfür gilt ein Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfung oder Infektion.