Vogelgrippe: Kontrollen im Rems-Murr-Kreis, Tipps für Hühnerstall-Besitzer

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe (Aviäre Influenza) genannt, ist wieder einmal auf dem Vormarsch. Im Landkreis Böblingen wurden seit Anfang des Jahres Erreger des Virus in zwei gestorbenen Graugänsen, einem Turmfalken und einer Wildente identifiziert. In Stuttgart wurde die besonders ansteckende Virusvariante H5N1 Anfang Februar bei verendeten Möwen nachgewiesen und eine Stallpflicht für Geflügel erlassen. Das Veterinäramt im Rems-Murr-Kreis beugt vor, besucht gerade Geflügelhöfe, kontrolliert und gibt Präventionstipps.

Stippvisite bei einem Geflügelhalter in Backnang-Strümpfelbach

Zwischen Hof und Streuobstwiese. Blick durch den Maschendraht. In Schutzoveralls und mit Plastiküberzügen über den Schuhen stehen die Amtstierärztin Dr. Eva-Maria Löken und die Veterinär-Hygiene-Kontrolleurin Julia Schilling in dem luftigen Verschlag, der dem Stall vorgelagert ist. Mitten im Gewusel gackernder Hühner. Dabei ist Geflügelhalter Erik Pfizenmaier in Stallkleidung und Stallschuhen – um nichts rein- oder rauszutragen.

Typische Symptome und Indizien der Vogelgrippe

„Die Tiere sehen alle gesund aus und sind lebhaft. Das ist gut“, sagt Julia Schilling. „Hockt keines teilnahmslos herum? Oder hat gar einen geschwollenen, dunkelrot bis lila verfärbten Kopf oder Kamm (ein sogenannter Eulenkopf, der auf Ödeme hinweist)? Hat eines der Tiere Durchfall oder grünlich-wässrigen Kot, legt keine Eier mehr, die Regelleistung lässt stark nach, oder sind Eier deformiert? Alles typische Symptome und Indizien für Geflügelpest.“

Erik Pfizenmaier verneint freundlich alle Fragen. „Opa hat schon sehr lange Hühner hobbymäßig hier gehalten. Ich habe die Tiere nach seinem Tod von ihm übernommen“, erzählt der 15-Jährige von seinem Großvater Gerhard Pfizenmaier. Den Hühnerstall bevölkern 46 Hennen und zwei Hähne. „Die verstehen sich alle gut. Und picken nicht zu sehr aufeinander rum.“

Eier in Bioqualität gebe es für den Privatgebrauch (Familie, Freunde und Bekannte) zehn bis 30 pro Tag. „Wenn's mal zu viele sind und keine Abnehmer da, machen wir Rührei und frieren's ein. Das funktioniert gut“, sagt Eriks Mutter Angela Pfizenmaier (49). Mit ihrem Mann Stefan (47) hält sie den Hof in Schuss – alles im Nebenerwerb. Sie haben noch rund 25 Schafe, die die Wiesen trimmen. „Wir leihen die auch an andere Wiesenbesitzer aus.“ Streuobst kommt zum Streker fürs Saftmachen. Der hauptberuflich als Wasseringenieur in Stuttgart arbeitende Stefan Pfizenmaier steigt an freien und Wochenend-Tagen auf den Traktor, auch Sohn Erik hat schon einen Traktorführerschein, und beackert Felder (Mais, Getreide). „Davon leben kann man nicht. Eigene Eier und Äpfel zu haben ist aber schön“, sagt Angela Pfizenmaier.

Die Pfizenmaier'sche Geflügelhaltung ist repräsentativ für den Rems-Murr-Kreis, sagt Julia Schilling. „Die meisten machen das als Hobby nebenher.“ Im Landkreis gebe es momentan 1681 registrierte Geflügelhalter. Davon sind 1576 Hühnerhalter, von denen wiederum 1464 weniger als 50 Tiere haben. Nur 19 machen es gewerbsmäßig und haben über 1000 Legehennen. Nur ein Hof hält gewerbsmäßig Masthühner. „Hobbymäßig gehalten werden im Rems-Murr-Kreis auch noch Gänse, Wachteln, Rebhühner, Fasane und Enten.“ Meldepflichtig sind Geflügelhaltungen vom ersten Tier an.

An Erik Pfizenmaier haben die Kontrolleurinnen noch folgende obligatorische Hinweise: „Solange der Vorstall oben durch Öffnungen noch zulässt, dass Wildvögel reinkommen können, also bis das mit Maschendraht nicht verschlossen ist, bitte im Vorstall die Hühner weder füttern noch tränken, und: abends in den Stall treiben und abschließen.“ Überaus wichtig zur Vogelgrippe-Prävention sei zudem, kein Oberflächenwasser zum Tränken zu verwenden, sondern nur Leitungswasser, sagt Dr. Eva-Maria Löken. „Futterstellen mit Wildvögeln, auch Wassertränken sind potenzielle Übertragungsquellen für die Vogelgrippe. Also immer im Stall füttern und tränken.“

Stallpflicht besteht noch nicht, aber das Gebot zur Biosicherheit

Wenn auch der luftige Vorstall an allen Stellen undurchdringlich etwa mit Maschendraht „verschlossen“ sei, dann wäre die „Biosicherheit“ gewährleistet. Diese fordert das Landwirtschaftsministerium zur Geflügelpest-Prävention qua Allgemeinverfügung vom 16. Januar 2023 auch für kleine Geflügelhaltungen. Das Veterinäramt des Rems-Murr-Kreises macht deshalb gerade Stichprobenkontrollen, „um hier zu sensibilisieren und gemeinsam mit den Tierhaltenden die Vorbeugemaßnahmen zu optimieren“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Am Innenstall der Pfizenmaiers in Backnang-Strümpfelbach haben die Kontrolleurinnen überhaupt nichts auszusetzen. Einen anderen Tipp jenseits des Themas Vogelgrippe hat die Amtstierärztin aber noch parat. „Wenn sie die Hühner auf die Streuobstwiese lassen und Greifvögelangriffe befürchten, lohnt es sich, Ziegen anzuschaffen und die mit den Hühnern im eingezäunten Areal frei laufen zu lassen. Die vertreiben Greifvögel gewöhnlich.“ Ansonsten, was die genannten typischen Symptome einer möglichen Vogelgrippe angeht, „bitte verdächtige Indizien dem Veterinäramt melden“. Es bestehe eine Meldepflicht.

Eine komplette Stallpflicht wie in so manchen Vorjahren wurde im Rems-Murr-Kreis im angefangenen Jahr 2023 jedoch noch nicht erlassen. Die auferlegte „Biosicherheit“ indes beinhaltet bereits das Gebot, im Stall-Innern zu füttern und zu tränken, ohne Kontaktmöglichkeit mit Wildvögeln.

Eine erneute Stallpflicht könnte jedoch bald kommen. „Mittwochmorgen (22.2.) hat jemand aus Korb zwar zwei verdächtige Vogelkadaver gemeldet, darunter ein Greifvogel. Ob die an dem Virus gestorben sind, muss noch untersucht werden“, sagt Dr. Eva-Maria Löken. Das Virus kommt immer näher, in Stuttgart und im Landkreis Böblingen ist es schon angekommen.

Für Hühnervögel sei die Vogelgrippe, insbesondere die neuen Varianten H5N1 und H7N9, allermeist tödlich. „Wasservögel zeigen mitunter weniger Symptome und verschleppen die Infektion. Die Inkubationszeit schwankt zwischen wenigen Stunden bis Tagen und maximal zwei Wochen. Das macht die Vogelgrippe so tückisch“, sagt Dr. Löken.

Risiken der Vogelgrippe für den Menschen

Eine Gefahr für den Menschen ist nicht komplett auszuschließen. „Allerdings wurde in Deutschland noch kein einziger Fall gemeldet, wo das Vogelgrippe-Virus vom Geflügel auf den Menschen übertragen worden wäre“, sagt Dr. Eva-Maria Löken. Symptome wären grippeähnlich. „In Asien gab's aber Übertragungen auf den Menschen, auch Todesfälle bei Menschen.“ Also: Besser vorsorgen. „Bestimmte Kleidung und Schuhwerk nur im Stall tragen. Und am besten einen Nasen-Mund-Schutz. Hände danach waschen und desinfizieren“, sagt Dr. Löken.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) teilte Anfang Oktober 2022 mit: „Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden seit 2003 weltweit über 2.600 humane Erkrankungen und 1.100 Todesfälle mit aviärer Influenza nachgewiesen. Die mit Abstand meisten Fälle wurden im asiatisch-pazifischen Raum registriert. Die meisten Infektionen wurden bislang durch die Subtypen A(H5N1) und A(H7N9) verursacht, es wurden aber auch andere aviäre Influenzaviren beim Menschen nachgewiesen (u.a. A(H5N6), A(H9N2)).“