Volksbank-Kunden aus dem Rems-Murr-Kreis haben viel mehr Geld als vor Corona

Den Kunden der Volksbanken im Rems-Murr-Kreis geht’s besser als vor der Pandemie; ihre Guthaben sind beträchtlich gewachsen: Dieses Fazit zieht Stefan Zeidler, Vorsitzender der Kreisvereinigung der Volksbanken im Rems-Murr-Kreis und Vorstandschef der Volksbank Stuttgart, in einem Rückblick aufs Geschäftsjahr 2022. Sowohl Einlagen als auch Kredite haben im Vergleich zum Jahr davor zugenommen. Allerdings mussten die Volksbanken einen regelrechten Einbruch beim Ergebnis hinnehmen, was mit dem Anstieg der Zinsen zu tun hat. Dieser Rückgang des Ergebnisses steht aber nur in den Büchern und ist nicht realisiert, weil Wertpapiere niedriger zu bewerten waren. Die Mitglieder der Genossenschaftsbanken erhalten trotzdem eine Dividende, betont Zeidler in einer Pressemitteilung.

„In Summe können wir sagen, dass unsere Kunden und die Volksbanken heute besser dastehen als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie“, wird Stefan Zeidler in der Mitteilung zitiert: Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 seien die Guthaben der Kunden um rund 20 Prozent gestiegen, und zwar von 9,5 auf 11,4 Milliarden Euro. Das Kreditvolumen wuchs im selben Vergleichszeitraum um 19 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Von „beeindruckender Stärke“ und „Widerstandsfähigkeit der heimischen Unternehmen“ spricht Zeidler.

Von höheren Zinsen profitieren die Banken

Der ungebrochene Wohlstandszuwachs spiegelt sich auch in den Bilanzen der Volks- und Raiffeisenbanken des Rems-Murr-Kreises wider. Die Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken wuchs 2022 im Vergleich zum Vorjahr um gut vier Prozent auf rund 15 Milliarden Euro. „Damit bleiben die Volksbanken die größte Finanzgruppe in der Region“, betont Jürgen Beerkircher, der stellvertretende Vorsitzende der Kreisvereinigung, in der Mitteilung. Zur Kreisvereinigung gehören die Volksbank Backnang, die Volksbank Stuttgart, die VR Bank Schwäbischer Wald, die Winterbacher Bank und die Volksbank am Württemberg.

Die Europäische Zentralbank hat im vergangenen Jahr eine Zinswende vollzogen. Höhere Zinsen spülen Kreditinstituten noch mehr Geld in die Kassen. Denn traditionell spüren Kreditkunden höhere Zinsen prompt, während die Geldanlagekundschaft davon erst zeitverzögert und oftmals nur eingeschränkt profitiert.

Betriebsergebnis wegen niedrigerer Wertpapierkurse eingebrochen

Es muss noch etwas Zeit vergehen, bis der Zinsplus-Effekt in den Bankbilanzen voll durchschlägt. 2022 stieg der Zinsüberschuss der Volks- und Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis laut der Mitteilung „nur leicht“ um knapp vier Prozent auf rund 214 Millionen Euro.

Der Provisionsüberschuss ging um 1,5 Prozent auf knapp 80 Millionen Euro zurück. Wegen des Zinsanstiegs sind die Kurse der Wertpapiere gesunken. Das gilt natürlich auch für jene Papiere, die sich im Besitz der Volksbanken befinden. Der Verlust ist aber nur ein rechnerischer, sofern die Banken die festverzinslichen Papiere im Depot halten, wie die Kreisvereinigung betont: Die Papiere seien als „sehr sicher“ einzustufen und werden am Ende der Laufzeit vollständig ausbezahlt. Trotzdem ist die aktuell niedrigere Bewertung der Papiere in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zu berücksichtigen, und sie hat kräftig zu Buche geschlagen: Das Betriebsergebnis ging um mehr als 18 Prozent auf 68 Millionen Euro zurück.

„Angesichts der aktuellen Entwicklung am schweizerischen und US-amerikanischen Bankenmarkt ist aber die wichtigere Botschaft, dass die Volksbanken aufgrund ihrer breiten Kundenbasis und sehr solider Geschäftsausrichtung stabil und sicher sind“, betont Stefan Zeidler in der Mitteilung: „Die Einlagen der Kunden sind unbegrenzt geschützt und auch die Mitgliedsanteile sind sicher und werden jährlich mit einer Dividende verzinst.“

Bereits seit 160 Jahren gibt's im Gebiet des heutigen Rems-Murr-Kreises Volksbanken und Raiffeisenbanken. Rund 1300 Beschäftigte betreuen an rund 150 Standorten mehr als 400.000 Privat- und Firmenkunden. Als genossenschaftliche Institute gehören die Banken ihren rund 270.000 Mitgliedern.