Von Aspach nach Teneriffa: Sängerin Andrea Berg veröffentlicht neues Musikvideo

Vor kurzem ist die Sängerin 57 Jahre alt geworden, jetzt zeigt sich Andrea Berg am Strand, unter Palmen, mit Cowboyhut und schwarzen Stiefeln oder barfuß. Macht die Künstlerin etwa Urlaub? Posiert sie für ein neues Album-Cover? Nimmt sie einen neuen Song auf?

Im Internet haben die Fans zunächst gerätselt, aber die Musikerin verrät selbst, warum sie ihr Zuhause in Aspach für einige Tage verlassen hat: Mit ihrem aktuellen Titel „Viel zu schön um wahr zu sein“ ist Andrea Berg über viele Wochen die unangefochtene Nummer 1 in den deutschen Airplay-Charts „Konservativ Pop“ und ununterbrochen an der Spitze der deutschen DJ-Hitparade.

Nun ist der Titel ab Freitag (24.02.) auch als „Jojo Dance Mix“ auf allen gängigen Streaming- und Downloadplattformen verfügbar und neben der Album Version und dem „Jojo Fox Mix“ Bestandteil des 3-Track-Bundles „Viel zu schön um wahr zu sein (The Mixes)“.

Zu Gast bei Giovanni Zarrella

Mit „Viel zu schön um wahr zu sein“ ist Andrea Berg am Samstag, 25. Februar, um 20.15 Uhr zu Gast in der Giovanni Zarrella Show im ZDF – und präsentiert da auch ihr Musikvideo, das auf Teneriffa gedreht wurde und das ebenfalls schon ab Freitag, 17 Uhr, Premiere auf Youtube feiert.

„Die Sonnenstrahlen des Lebens auf der Haut spüren, den Moment festhalten, den Augenblick einrahmen! ´Viel zu schön um wahr zu sein´ beschreibt genau dieses Gefühl. Ich bin unendlich dankbar für die unzähligen tollen Reaktionen auf meinen neuen Song und kann es kaum erwarten, bei unserer Open Air Tour im Sommer wieder mit allen das Leben zu feiern“, so Andrea Berg. Die Lyrics hat Andrea Berg selbst verfasst, komponiert wurde der Titel von Felix Gauder und Hens Hensen. Produziert haben „Viel zu schön um wahr zu sein“ Felix Gauder und René Baumann, Gauder zeichnet auch für den „Jojo Dance Mix“ und den „Jojo Fox Mix“ verantwortlich, heißt es in einer Pressemitteilung von Bergrecords.

Instagram-Post am Strand

Auf die Veröffentlichung von Video und Remix machte die Künstlerin mit einem Post auf Instagram aufmerksam. Das dazugehörige Foto zeigt sie barfuß an einem Meeresstrand. Sie trägt ein cremefarbenes Miniwickelkleid mit langen Ärmeln, dazu einen Hut und blickt in die Ferne. Zuvor postete sie ein Bild mit Pferden.

Im Sommer 2023 geht Andrea Berg dann auf Open Air Tour „Viel zu schön um wahr zu sein“! Neben dem 16. Heimspiel Kult Open Air am 14. & 15. Juli 2023 in ihrer Heimat Aspach – dem traditionellen Jahreshöhepunkt – ist Berg in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Der Vorverkauf für alle Events ist bereits angelaufen, Tickets sind unter www.andrea-berg.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Und ob es dieses Jahr noch ein Album gibt? – Die Berg-Fans dürfen gespannt sein.