Vor Jubiläumsshow in Aspach: DJ Ötzi über die Freundschaft zu Andrea Berg

Mit seinem Hit „Anton aus Tirol“ wurde er über Nacht zum Star. Der Titel „Ein Stern, der deinen Namen trägt“, den er mit Nik P. singt, ist der Ohrwurm schlechthin, und er selbst bezeichnet sich als „coolen Partymacher“: Gerry Friedle alias DJ Ötzi begeistert seit mehr als zwanzig Jahren Fans auf der ganzen Welt. Er ist einer der bekanntesten österreichischen Musiker und Performer und brachte es mit „Hey Baby“ zu Gold und Platin in England. Der 51-Jährige gehört zum engen Freundeskreis von Andrea Berg. Keine Frage, dass er auch bei der Jubiläumsshow der Sängerin am 29. und 30. Juli in Aspach zu Gast ist.

Andrea Berg näht und strickt gerne – sie hat auch schon für Sie Socken gestrickt. Wie viele Socken haben Sie mittlerweile von ihr?

Ha! Es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität, und noch dazu – Andrea Berg hat für MICH Socken gestrickt. Hallo!? Ich mein’, wer hat das?! Das hab' nur ich!

Wann haben Sie Andrea Berg das erste Mal getroffen?

Wenn ich so nachdenke … ganz genau weiß ich es gar nicht vom Datum her. Aber ich erinnere mich gerne an den Moment, als ich sie das erste Mal getroffen habe, das war glaube ich am Wörthersee.

Sie sind sehr eng miteinander – wie ist diese Freundschaft zwischen Ihnen beiden über die Jahre gewachsen?

Wir haben gemeinsame Freunde, da kommt man immer wieder zusammen. Gewachsen ist die Freundschaft durch Vertrauen, absolutes Vertrauen, und dazu kommt, dass wir seelenverwandt sind. Ich habe sie echt gern, sie ist ein richtig guter Kumpel, wenn ich das so sagen darf.

Wenn Sie mit Andrea bei einem Bierchen zusammensitzen – worüber reden Sie, außer über die Musik?

Vereinfacht gesagt, wir reden über Gott und die Welt und darüber, wie man bestimmte Dinge sieht oder mit ihnen umgeht. Ich muss es noch mal betonen, sie ist nicht nur eine tolle Frau und Sängerin, sie ist ein wirklicher Kumpel. Wenn du Andrea als Freundin hast oder sie Teil deiner Familie ist, dann kannst du dich glücklich schätzen.

Wann und wie hat Sie Andrea gefragt, ob Sie bei ihrem Jubiläumsalbum mitwirken möchten? Lange überlegen mussten Sie sicher nicht …

Vor mehr als einem Jahr – als ich gerade meine Gipfeltour nachgeholt hatte. Sie fragte mich einfach, ob wir nicht gemeinsam essen gehen wollen, und kaum saß ich, hat sie mich gefragt, ob wir nicht ein Duett für ihr Jubiläumsalbum und die große Show singen sollen. Ich habe da keine Sekunde überlegt und sagte natürlich Ja!

2013 haben Sie mit Andrea „Einmal Himmel und zurück“ gesungen, 2016 mit ihr, Florian Silbereisen und Nik P. „Du kannst noch nicht mal richtig lügen“ – was für ein Song ist es nun, den Sie mit Andrea singen, und warum ist es dieser Song geworden?

Ich singe mit Andrea „Sternenträumer“. Eine bewegende Ballade, die deutlich macht: Lieben heißt Loslassen.

Andrea Berg ist ein Arbeitstier. Welche Eigenschaft schätzen Sie an ihr?

Was ich an ihr sehr mag – und da sind wir uns ähnlich –, sie zieht ihr Ding durch.

Sie kennen die Atmosphäre bei den Konzerten in Aspach – worauf freuen Sie sich jetzt bei der Jubiläumsshow am meisten?

Auf diese positive Energie, auf diese Euphorie, auf dieses Loslassen und Sich-Einlassen auf die Fans, ich freue mich auf Andrea und die vielen Kollegen – ich sage nur: Schaut selbst, es ist und wird was Besonderes – 30 Jahre Andrea Berg auf der Bühne.