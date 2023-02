Waffen und Nazi-Symbole gefunden: Anklage gegen Filmausstatter aus Backnang

Ob er sich schuldig gemacht hat oder nicht, wird das Amtsgericht Backnang entscheiden müssen. Die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls Anklage erhoben – mehr als zwei Jahre nach einer Razzia in Backnang-Sachsenweiler.

Am frühen Morgen des 15. Oktober 2020 hatten Spezialeinsatzkräfte an einer stinknormalen Haustür in jenem Backnanger Teilort geklingelt – und massenhaft Waffen, Nazi-Uniformen, Wehrmachtsutensilien und allerlei Militaria gefunden. Jetzt wurde Anklage erhoben, teilte die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Nachfrage mit: Dem mutmaßlichen Besitzer dieser Dinge, einem 60-jährigen Beschuldigten, wird vorgeworfen, er habe Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet, sich diverser Verstöße gegen das Waffengesetz schuldig gemacht und ein „Uniformverbot“ missachtet.

Waren Utensilien nur als Filmrequisiten gedacht?

Uniformen zu tragen, ist nicht untersagt – es sei denn, Personen kommen in ganz bestimmten Uniformen an ganz bestimmten Orten zusammen. Die Staatsanwaltschaft verweist in dieser Sache aufs Versammlungsgesetz. Demnach kann eine Versammlung verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn „die Versammlung oder der Aufzug an einem Ort stattfindet, der als Gedenkstätte von historisch herausragender, überregionaler Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft erinnert“.

Gegenüber dieser Zeitung hatte der Beschuldigte seinerzeit angegeben, er habe diese Gegenstände aus der Nazi-Zeit besessen, weil er Filme ausstatte – und das seit Jahrzehnten. Er sei „kein Nazi“, versicherte der Mann. Er werde sich nun arbeitslos melden müssen, da er seinem Filmausstatter-Gewerbe ohne diese Gegenstände nicht mehr nachgehen könne.

Die Razzia in Backnang-Sachsenweiler am 15. Oktober 2020 war nur eine unter vielen. Vorausgegangen war ein Hinweis, wonach sich bewaffnete Personen in Wehrmachtsuniformen in einem Gebäude im Landkreis Biberach getroffen und in einem Waldstück Kriegsszenen nachgestellt hätten. Die Kripo Ulm nahm die Ermittlungen auf – und stieß auf einen größeren Personenkreis, der mutmaßlich an jenen Treffen beteiligt war. Seinerzeit war die Rede von 19 Beschuldigten aus verschiedenen Bundesländern.

Es war die einzige Razzia im Rems-Murr-Kreis

Einer der Beschuldigten war und ist eben jener heute 60-Jährige aus Backnang-Sachsenweiler. Die Durchsuchung bei ihm war damals die einzige im Rems-Murr-Kreis, hatte später der damalige Kripo-Chef Jochen Katzmann auf Nachfrage mitgeteilt. Der Mann sei der Polizei zuvor nicht als Rechtsextremer bekannt gewesen, so Katzmann im Oktober 2020.

Auf Nachfrage bestätigte jetzt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Stuttgart, es sei in dieser Sache gegen keine weiteren Personen aus dem Rems-Murr-Kreis ermittelt worden.

Staatsschutzrechtlich in Erscheinung getreten waren zuvor zwei andere Personen aus der Gruppe der 19 Beschuldigten, zu der Männer und Frauen im Alter zwischen 27 und 77 Jahren zählten. Schon damals hieß es, es bestehe der Verdacht, dass die Betreffenden Waffen, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, benutzt und Kleidung getragen hatten, auf der verfassungsfeindliche Symbole angebracht waren.

Waffen in großen Mengen beschlagnahmt

An jenem Donnerstagmorgen, 15. Oktober 2020, durchsuchte die Polizei 17 Wohnungen und ein Waldstück. Beamte durchkämmten Objekte in München, in den Landkreisen Augsburg, Biberach, Esslingen, Günzburg, Kempten, Sigmaringen, Tübingen, ferner Wohnungen im Ostallgäu, im Ostalbkreis – und jenes Haus in Sachsenweiler. Die Ermittler/-innen beschlagnahmten Computer, eine Vielzahl von Waffen, Munition, Uniformteile, Fahrzeuge und verfassungsfeindliche Symbole. Großes Gerät mussten die Ermittler seinerzeit auffahren: Lastwagen waren nötig, um all die Beweismittel abtransportieren zu können.

Wie die Polizei einige Tage nach der Razzia bestätigte, wurden in Sachsenweiler auch militärhistorische Fahrzeuge beschlagnahmt. Zahlreiche Uniformen, die man bei den Durchsuchungen gefunden hatte, waren mit verfassungsfeindlichen Symbolen versehen, so viel stand damals schon fest.

Härteres Durchgreifen gegen rechtsextreme Szene gefordert

Der Vorfall löste seinerzeit Entsetzen aus, schon allein wegen der großen Menge an Waffen und Utensilien, die in dem unscheinbaren Einfamilienhaus in Sachsenweiler gelagert gewesen waren. Kreisrat Philip Köngeter von den Linken zeigte sich seinerzeit schockiert über die Geschehnisse und forderte in einem Schreiben „ein härteres Durchgreifen seitens der Polizeibehörden gegenüber der gewaltbereiten rechten Szene“. Von einer „enormen Bedrohung für die Bevölkerung“ sprach Köngeter: „Mir scheint, die Gefahr durch rechten Extremismus nimmt man nicht so recht ernst. Nazis und sogenannte Reichsbürger stellen zunehmend eine Gefahr dar, und die Konzentration dieser im Rems-Murr-Kreis ist besorgniserregend.“

Das „Bündnis zusammen gegen rechts Rems-Murr“ hatte kurz nach der Razzia eine Demonstration gegen rechtsextreme Umtriebe initiiert und nach der Zusammenkunft auf dem Backnanger Marktplatz dazu aufgerufen, sich noch vor dem Haus des Beschuldigten in Sachsenweiler zu postieren – was dann auch geschah. Rund 30 Personen hielten in Sachsenweiler Plakate gegen „rechten Terror“ hoch.

Requisiten an rechtsextreme Gruppierungen verliehen?

Nachdem nun Anklage erhoben ist, wird sich der Mann vor dem Amtsgericht Backnang verantworten müssen. Eine der Fragen wird lauten, ob der Mann die Waffen und Militaria an rechtsextreme Gruppierungen verliehen hat oder gar selbst solchen Gruppen angehört.

Für Dreharbeiten hat der 60-Jährige tatsächlich Requisiten geliefert, bestätigte damals Frieder Schlaich, der aus Stetten stammt und sich als Filmproduzent und Regisseur einen Namen gemacht hat. Er habe mit dem Beschuldigten während der Dreharbeiten zum Film „Der Hauptmann“ intensiv zusammengearbeitet, sagte Frieder Schlaich dieser Zeitung im Oktober 2020. Der jetzt angeklagte Backnanger Requisiten-Spezialist hatte das wichtigste Fahrzeug für den Film, der 1945 spielt, detailgetreu nachgebaut. Schlaich beschrieb den Requisitendienstleister als „professionellen, verbindlichen, netten Menschen“, der am Set „sehr gute Arbeit geleistet“ habe. Niemals habe es auch nur die geringsten Anzeichen gegeben, dass der Filmausstatter rechtsextremem Gedankengut anhängen könnte.

Gar nicht so selten: Leute spielen im Wald Kriegsszenen nach

Ob der Filmausstatter auch Leute mit Requisiten beliefert hat, die anderes im Schilde führten, als einen kritischen Film zu drehen, wird sicher vor dem Amtsgericht in Backnang zur Sprache kommen. Offenbar treffen sich gar nicht mal so selten bewaffnete Personen, um in Wehrmachtsuniformen mit Nazi-Symbolen Kriegsszenen im Wald nachzuspielen. Dennoch darf man die Reenactment-Szene nicht über einen Kamm scheren: Möglichst authentische Inszenierungen eines konkreten geschichtlichen Ereignisses können durchaus gut gemacht sein und sich für Bildungszwecke eignen. Doch gibt’s unter Reenactment-Freunden eben auch jene Menschen, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind, in ihren Kriegsspielen die Nazi-Zeit verherrlichen und diese Zusammenkünfte als Plattform nutzen, um rechtsextremes Gedankengut zu verbreiten.

In Tschechien beispielsweise oder in der Slowakei treffen sich regelmäßig und völlig legal Leute in Wehrmachtsuniformen und stellen Weltkriegsgefechte nach. Dort ist es nicht verboten, Hakenkreuze, SS-Zeichen oder andere Nazi-Symbole offen zur Schau zu tragen.

Kriegsspiele in großem Stil: Manch einer findet's "romantisch"

In einer Veröffentlichung des Wiener „Standard“, in welcher ein Journalist über eines der größten Reenactment-Events zum Zweiten Weltkrieg in der Nähe von Bratislava berichtet, wird ein Versicherungsangestellter zitiert, der möglichst keine Veranstaltung dieser Art ausfallen lässt und bereits Tage vor Beginn des Events anreist: „Festivals wie diese sind für mich die schönste Zeit überhaupt. Es ist richtig romantisch.“