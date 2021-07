Die Gewerkschaft Verdi hat wie angekündigt im laufenden Tarifstreit der Busfahrer mit den Baden-Württembergischen Busunternehmern (WBO) die Warnstreiks in Baden-Württemberg ausgeweitet. Zahlreiche Busse fielen am Donnerstag im Rems-Murr-Kreis aus, vor allem in Backnang (OVR und FMO) und Waiblingen (OVR und Fischle). Und das, so die Pressemitteilung des WBO, „in Zeiten, in denen der ÖPNV ohnehin schon schwer unter der anhaltenden Pandemie zu kämpfen hat und auf jeden Fahrgast angewiesen ist“.