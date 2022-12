Waiblingerin veranstaltet veganen Weihnachtsmarkt in Stuttgart: Das ist geboten

Als Veganer hat man es nicht leicht auf einem Weihnachtsmarkt. Es duftet herrlich nach Waffeln, Crêpes und Dampfnudeln – aber für gewöhnlich sind überall tierische Bestandteile enthalten.

Wer es leid ist, ständig verzichten zu müssen, kann sich freuen. Zsuzsanna Banvölgyi-Stadler aus Waiblingen-Hegnach veranstaltet einen veganen Weihnachtsmarkt. In der Vegan-Szene ist die Hegnacherin als „Leckerschmecker Küchenfee“ seit vielen Jahren für ihre Backwaren und ihr Catering bekannt.

Wo findet der vegane Weihnachtsmarkt statt?

Der vegane Weihnachtsmarkt findet auf dem Hügel vor dem Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart (Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart) statt.

Wann findet der vegane Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt, der nach 2019 in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet, geht vom 10. bis zum 11. Dezember. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr „nach Herzenslust an bis zu 18 Ständen“ rein vegan schlemmen und shoppen.

Was wird auf dem veganen Weihnachtsmarkt geboten?

Laut Zsuzsanna Banvölgyi-Stadler gibt es von Pinsa oder türkischen Spezialitäten bis hin zu süßen Waffeln auch Kaffeespezialitäten. Außerdem werden neben dem klassischen Glühwein auch Vet (veganer Met) und Cremeliköre angeboten.

Worin unterscheiden sich die veganen Speisen von den nicht veganen?

Das beliebte Getränk „Met“ besteht aus Honig, Wasser und Hefe. Die vegane Variante „Vet“ ist eine Alternative für alle, die Met lieben. Das Getränk besteht aus pflanzlichen Zutaten und ist frei von Sulfiten. Anstelle von Honig wird „Wonig Löwenzahn“ verwendet. Bei Wonig Löwenzahn handelt es sich um einen Sirup aus Rohrohrzucker mit Pflanzenextrakten.

Auch Glühwein ist auf herkömmlichen Weihnachtsmärkten oft nicht vegan. Bei der Weinherstellung wird oft Gelatine zur Klärung, Schönung und Stabilisierung eingesetzt, erklärt Zsuzsanna Banvölgyi-Stadler. Bei der veganen Alternative wird auf pflanzliche Proteine, wie zum Beispiel Proteine aus Erbsen, gesetzt.

Bei Gebäck, wie etwa Waffeln, kommen statt Ei und Milch Pflanzendrinks und Apfelmus zum Einsatz.

Da vegane Speisen frei von tierischen Bestandteilen wie Fleisch, Ei oder Milch sind, sind sie auch interessant für Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Auf dem veganen Weihnachtsmarkt gibt es übrigens auch einen glutenfreien Stand.

Handgemachte Keramik, Mode & Accessoires im Angebot

Neben Speisen und Getränken bietet der vegane Weihnachtsmarkt auch handgemachte Keramik, Mode und Accessoires oder handgesiedete Seifen an. Zudem werden auf dem Weihnachtsmarkt Tierrechtsorganisationen wie Ariwa oder Lebenshöfe mit Ständen vertreten sein.

„Uns war es wichtig, kleinen Firmen mit handgemachten Produkten auf dem Weihnachtsmarkt einen Platz zu geben. Den Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarktes wollen wir etwas Besonderes bieten“, so Organisatorin Zsuzsanna Banvölgyi-Stadler.

Wie kommt der vegane Weihnachtsmarkt an?

In diesem Jahr musste Zsuzsanna Banvölgyi-Stadler Stände ablehnen, weil mehr Nachfrage als Platz vorhanden ist. Die Resonanz bei den Besucherinnen und Besuchern war nach Angaben von Zsuzsanna Banvölgyi-Stadler 2019 so groß, dass der vegane Weihnachtsmarkt nun wiederholt wird.

Kommen eigentlich nur Veganer und Vegetarier zum veganen Weihnachtsmarkt?

Bei uns ist jeder herzlich willkommen, erklärt Zsuzsanna Banvölgyi-Stadler. Da oft Freunde zusammen hingehen, seien auch viele Nicht-Veganer dabei.

Wie entstand die Idee zu einem veganen Weihnachtsmarkt?

Die Idee zum veganen Weihnachtsmarkt hatte sie schon lange, sagt die Hegnacherin. Ihr liegt besonders am Herzen, einen gemütlichen Markt zu veranstalten, auf dem die Besucherinnen und Besucher entspannen und genießen können.

Außerdem seien ihre Freundin Ulrike Schlag und sie es leid gewesen, „auf den meisten Weihnachtsmärkten oft außer Pommes nichts essen zu können“. Deshalb beschlossen die beiden, den Markt ins Leben zu rufen und zu zeigen, wie vielfältig und kreativ eine vegane Lebensweise sein kann. Dieses Jahr hat Zsuzsanna Banvölgyi-Stadler den Markt alleine organisiert.