Vor 80 Jahren, am 20. Januar 1942, tagten am Wannsee führende Fanatiker und Bürokraten des Nazi-Verbrecherregimes und besprachen die systematische Ausrottung der Juden. Zu den 15 Auserwählten, die in diesem exklusiven und elitären Zirkel saßen, gehörte Dr. Georg Leibbrandt - nach dem Krieg stieg er, als wäre nichts gewesen, zu einem Berater Adenauers und Stahl-Manager auf. Eine Leibbrandtsche Lebensspur führt nach Unterweissach.

Georg Leibbrandt: eine biografische