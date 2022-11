Warnstreiks bei Syntegon, Stihl und Bosch: IG Metall droht mit Urabstimmung

Warnstreik-Aktionen am Mittwoch (9.11.) bei Stihl und Syntegon in Waiblingen sowie Bosch in Murrhardt. „Die Arbeitgeber sollten den Weckruf hören und unsere Bereitschaft, voll in den Streik zu treten, nicht unterschätzen“, sagte Matthias Fuchs von der IG Metall Waiblingen/Ludwigsburg bei der Hauptveranstaltung auf dem Besucherparkplatz von Syntegon in Waiblingen. Die Streikbereitschaft und Unterstützung der Beschäftigten sei enorm. Die Urabstimmung – über Streik oder nicht – werde schon vorbereitet, sagte Fuchs.

96.000 Menschen aus Baden-Württemberg hätten sich begleitend zu den laufenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie bisher an Warnstreiks beteiligt. Bewegt hätten sich nur die Arbeitgeber nicht, so Fuchs. „Wir werden zum Ende der Woche, wenn all unsere Aktionen durch sind, sehr wahrscheinlich mit mehr als 10.000 Menschen allein in Ludwigsburg und Waiblingen auf der Straße gewesen sein und demonstriert haben für eine Tariferhöhung von acht Prozent und eine Einmalzahlung.“

Für die kommende Woche kündigte Matthias Fuchs „allerletzte“ Warnstreiks an – mit einem Demonstrationsmarsch von Stihl zu einer zentralen Kundgebung auf dem Waiblinger Rathausplatz am Dienstag, 15. November.

Betriebsratsvorsitzender: Gestiegene Kosten und Existenzsorgen

„Wenn die Arbeitgeber nicht auf uns hören, können wir die Bude auch zumachen“, zeigte sich auch Matthias Ihl, Betriebsratsvorsitzender bei Syntegon in Waiblingen, entschlossen. „Wir brauchen die acht Prozent wirklich bitter nötig. Das merkt doch jeder beim Einkaufen. Man kriegt viel weniger fürs Geld in den Einkaufswagen beziehungsweise der an der Supermarktkasse zu zahlende Betrag wird immer größer.“ Hinzu kämen die exorbitant gestiegenen Energiekosten, die vielen Existenzsorgen bereiteten.

Vor allem für die unteren Entgeltgruppen wäre es wichtig, wenn die Löhne auch prozentual hochgehen und nicht nur Einmalzahlungen erfolgen, ergänzte Jörg Wieland, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Syntegon. Die Arbeitgeber brächten, egal in welcher Situation, immer irgendwelche Gründe gegen Tariferhöhungen vor: „Wenn der Rubel rollt, ist nichts drin für die Beschäftigten, weil man angeblich für schlimmere Zeiten vorsorgen wolle, und wenn die Gewinne abnehmen, auch nicht. “

Gleichwohl habe er bis jetzt noch keine Außer- oder Über-Tarif-Angestellten im Management erlebt, die auf ihre Boni verzichten würden, „aber die Beschäftigten sollen stets verzichten und weniger haben“, wetterte Ihl. „Die Arbeitgeber müssen sich jetzt endlich auch an der Begleichung der gestiegenen Kosten für die Beschäftigten beteiligen, indem sie die Tariflöhne anheben.“

Trotz der Wirtschaftskrise, die mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine einhergehe, sprudelten die Unternehmensgewinne, sagte IG-Metall-Mann Matthias Fuchs. „Da muss man nur schauen, was Daimler jüngst seinen Aktionären gegönnt hat: eine Verdreifachung der Dividende.“ Er habe noch nie erlebt, dass ein Betrieb durch Tariferhöhungen kaputtgeht. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagt Fuchs.

Auch die Syntegon Technology GmbH, ein Anbieter von Prozess- und Verpackungstechnik mit Sitz in Waiblingen, hat trotz der coronabedingten Krise ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 gehabt. Laut offiziellen Angaben stieg der Auftragseingang um 13,1 Prozent von 1,33 auf 1,50 Milliarden Euro, der Gesamtumsatz legte um 9,9 Prozent von 1,28 auf 1,41 Milliarden Euro zu. Und auch jetzt, trotz durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gestörter Lieferketten etwa für Steuergeräte und Chips und Investitionszurückhaltung bei den Kunden, fahre Syntegon Gewinne ein, sagte Betriebsratsvorsitzender Ihl. Auch 2022 wuchs das Geschäft von Syntegon weiter.

Matthias Ihl und Jörg Wieland schätzen den gewerkschaftlichen Organisationsgrad im Unternehmen Syntegon sehr hoch ein, es gebe aber regionale Unterschiede: mehr in Baden-Württemberg und Bayern, weniger in Sachsen zum Beispiel. „Gerade an Standorten, die ehemals Bosch gehört haben, gibt es eine robuste IG-Metall-Vertretung“, sagte Wieland. Die Syntegon Technology GmbH in Waiblingen gehörte als Bosch Packaging Technology GmbH bis zum 2. Januar 2020 zum Bosch-Konzern.

Bei Syntegon Waiblingen seien schätzungsweise mindestens 60 Prozent der Beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder, so Ihl: „Viele sind bereit, sogar richtig zu streiken, wenn der Arbeitgeber-Verband sich nicht bewegt. Die sagen, nur zwei, drei Stunden Warnstreik sind zu wenig.“

Nach vier Verhandlungsrunden liege immer noch kein anständiges Angebot der Arbeitgeber auf dem Tisch, sagte Matthias Fuchs. „Das ist einfach respektlos den Menschen gegenüber, die die Werte in den Unternehmen erwirtschaften, den Beschäftigten.“ Der IG-Metall-Vorstand tage am Sonntagabend mit allen Bereichsleitern. „Womöglich wird da entschieden, dass es gar nichts mehr bringt, am 17. November in eine erneute Verhandlungsrunde zu gehen.“ Die Zeichen stünden auf Urabstimmung und Streik, so Fuchs.

Die Sicht der Arbeitgeber und das Beispiel Stihl

„Ich kann nur appellieren, den Tarifkonflikt nicht weiter zu eskalieren“, entgegnet Dr. Michael Prochaska, Vorsitzender der Südwestmetall-Bezirksgruppe sowie Vorstand Personal und Recht beim Unternehmen Stihl. „Wir wollen eine schnelle Einigung, eine Verschärfung des Arbeitskampfs wäre dem nicht zuträglich.“ Schon Anfang August hatte Prochaska von einem ultraheißen Tarifpoker gesprochen.

Auch Stihl hatte fürs zweite Corona-Jahr 2021 erneut Absatz- und Umsatzrekorde vermeldet. Der Umsatz im Gesamtunternehmen legte um mehr als zehn Prozent zu und überschritt erstmals in der Unternehmensgeschichte die Fünf-Milliarden-Euro-Marke. Gut 20.000 Beschäftigte weltweit und damit rund zehn Prozent mehr als im Jahr davor erwirtschafteten einen Umsatz von 5,06 Milliarden Euro.

Ende Oktober 2022 wurde bekannt: Gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat hat der Motorsägenhersteller einen neuen Beschäftigungs- und Standortsicherungsvertrag (BuS-Vertrag) bis 2025 abgeschlossen.

„Wir befinden uns gerade in einer sehr kritischen und möglicherweise entscheidenden Phase dieser Tarifrunde“, sagt Michael Prochaska. „Wir haben der IG Metall ein sehr substanzielles Angebot gemacht, die Auszahlung der steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro bei einer langen Laufzeit von 30 Monaten. Das entspricht immerhin rund 5000 Euro brutto und in den unteren Entgeltgruppen mehr als zehn Prozent eines Netto-Jahresverdiensts.“

Die IG Metall wolle aber darüber hinaus weiterhin eine Erhöhung der Tarifentgelte um acht Prozent „für nur zwölf Monate“, so Prochaska. „Diese beiden Komponenten addiert würden die Mehrheit unserer Unternehmen in der aktuell extrem herausfordernden wirtschaftlichen Situation komplett überfordern.“

Viele Unternehmen kämpften mit stockenden Lieferketten und enormen Kostensteigerungen bei Material, Vorprodukten und vor allem Energie, die sie nicht ausreichend an ihre Kunden weitergeben können, sagt Prochaska. „Für das kommende Jahr sagen nun alle Wirtschaftsforscher – einschließlich der gewerkschaftsnahen – einen Abschwung, eine Rezession voraus. Und die großen Herausforderungen der Transformation wie Digitalisierung oder Energiewende fordern die Unternehmen zusätzlich.“

Natürlich hätten die Arbeitgeber auch die Inflationssorgen und Nöte der Beschäftigten im Blick. „Deshalb haben wir der IG Metall trotz der herausfordernden Umstände eine zusätzliche Tariferhöhung in Aussicht gestellt, die wir aber erst beziffern können, wenn die Gewerkschaft uns eine lange Laufzeit zusichert, auf die sich die Kostenbelastung dann verteilt“, sagt Prochaska. Hier müsse sich die IG Metall nun bewegen. „Wir müssen sicherstellen, dass die Kostenbelastung der Unternehmen verkraftbar bleibt und dass die Firmen Planungssicherheit für die extrem unsichere nähere Zukunft haben, also für 2023 und möglichst das ganze Jahr 2024. Wenn uns dies gelingt, halten wir eine Einigung bei der nächsten (fünften) Verhandlung am 17. November in Ludwigsburg für möglich.“