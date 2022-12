Warntag am Donnerstag (8.12.): Keine SMS erhalten? Woran es gelegen haben könnte

Ersten Rückmeldungen zufolge hat nicht jeder und jede im Rems-Murr-Kreis am bundesweiten Warntag am Donnerstag (8.12.) um 11 Uhr eine zentral verschickte Probe-Warn-SMS erhalten. Die zentral per SMS verschickte Warn-Meldung nennt man "Cell Broadcast". Dieses Verfahren ist beim Warntag am 8. Dezember erstmals getestet worden. Dass die Test-SMS nicht auf allen Handys ankommen wird, war zuvor schon angekündigt worden. Sollte die SMS nicht angekommen sein, kann das verschiedene Gründe haben.

Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) können nicht alle Handys Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen. Dies betrifft vor allem ältere Handys. Eine nach Angaben des BBK nicht vollständige Liste hat die Behörde auf ihrer Website veröffentlicht.

Sollte die Warn-SMS nicht angekommen sein, kann es also daran liegen, dass das Handy zu den Geräten gehört, die nicht Cell-Broadcast-fähig sind.

Ein anderer Grund könnte sein, dass das Betriebssystem des Handys nicht auf dem neuesten Stand ist. Also: aktuelles Update aufspielen, so der Rat des BBK.

Vielleicht ist der Flugmodus aktiviert und man hat vergessen, diesen zu deaktivieren? Falls das der Fall war, konnte die Probe-Warn-SMS natürlich nicht durchgestellt werden.

Sollte die SMS nicht angekommen sein, könnte es auch daran liegen, dass man zunächst die entsprechenden Einstellungen verändern muss. Wie das genau geht, erläutert das BBK mit Verweis auf die jeweiligen Infos der Gerätehersteller:

Bei Apple-Geräten funktioniert es folgendermaßen:

Offizielle Warnmeldungen sind laut Apple auf dem Gerät standardmäßig aktiviert, sofern das System auf dem neuesten Stand ist. Um Warnungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, wähle man bei "Einstellungen" den Punkt "Mitteilungen" aus und scrolle zum unteren Ende des Bildschirms. Dort erscheint die Rubrik "Offizielle Warnmeldungen", wo man wiederum die jeweilige Art der Warnung auswählen kann.

Falls es nicht funktioniert, kann es auch am Mobilfunkanbieter liegen: "Offizielle Warnmeldungen werden unterstützt, wenn eine SIM-Karte von einem unterstützten Mobilfunkanbieter verwendet wird", heißt es auf den Infoseiten von Apple. Für weitere Informationen verweist das Unternehmen an den jeweiligen Mobilfunkanbieter.

Bei Samsung-Geräten funktioniert es folgendermaßen:

Die Notfall-Benachrichtigungen sind auf Galaxy-Smartphones mit Android 11 und höher standardmäßig aktiviert. Bei älteren Geräten ist eine manuelle Aktivierung notwendig:

Die App "Nachrichten" aufrufen, oben rechts auf das Symbol "Weitere Optionen" tippen. Dort den Punkt "Einstellungen" auswählen, dann auf "Weitere Einstellungen" tippen. Bei "Broadcast-Kanäle" auf den Schalter tippen. Dann sind laut Samsung-Anleitung alle Sender abonniert.

Detaillierte Anleitungen für Handys anderer Hersteller sind auf der Website des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu finden.

Geht eine entsprechende Meldung ein, ertönt ein durchdringendes, nicht zu überhörendes Warnsignal.

Cell Broadcast ist ein Mobilfunkdienst zum Versenden von Nachrichten an alle Empfänger innerhalb einer bestimmten Funkzelle, erklärt Samsung auf seinen Infoseiten: Über die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr wird gesteuert, welche Funkzellen eine Nachricht ausstrahlen soll. Damit Geräte die Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte anzeigen können, müssen sie ein Betriebssystem haben, das die Nachricht verarbeiten und darstellen kann. Weiterhin müssen sie eingeschaltet und die Funktion aktiviert sein.