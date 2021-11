Was lange schon absehbar und nur noch eine Frage der Zeit war, ist jetzt eingetreten: Zwei Werktage hintereinander waren in Baden-Württemberg mehr als 390 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, die Alarmstufe tritt damit am Mittwoch, 17. November 2021, in Kraft. Aber was heißt das? Die wichtigsten Regeln im Schnelldurchlauf.

Die Lage in den Kliniken

407 mit Corona-Kranken belegte Intensivbetten landesweit am 15. November, bereits 424 dann am 16. November: Die Kriterien