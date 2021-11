Zwei Lithium-Ionen-Batterien haben am Dienstagmittag (kurz nach 12 Uhr) auf dem Werksgelände der Mercedes-AMG GmbH in Affalterbach Feuer gefangen und einen Großeinsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. „Noch sind nicht alle Details klar, es handelt sich aber sehr wahrscheinlich um Entwicklungsbatterien, die im Testbetrieb in Brand geraten sind“, sagte Jochen Übler, Manager Mercedes-AMG globale Kommunikation gegen 14.45 Uhr. „Die Feuerwehr ist immer noch im Einsatz und überwacht die Abkühlung