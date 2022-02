Tempo 60 auf der Bundesstraße B 14 ist echt langsam. Sogar beim Anblick des sich nähernden dunklen Tunneleingangs bei Leutenbach. Warum nur wird hier, auf der Spur in Fahrtrichtung Backnang, die Geschwindigkeit so runtergedrosselt? Und das schon eine gefühlte Ewigkeit lang? Wer kommt hier nicht zu Potte? Der Tunnel, so die lapidare, aber nicht zu ändernde Antwort, leidet an der weltweiten Chipkrise.

„Es gibt ein technisches Problem“, heißt es aus dem Landratsamt zum Leutenbachtunnel,