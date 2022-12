Weihnachten 2022: Kommen Pakete und Post noch an? Frist für DHL, DPD und Hermes

Nur noch acht Tage bis Heiligabend. Für viele löst der Gedanke an die lange To-Do-Liste, die bis dahin noch abgearbeitet werden muss, Stress und Panik aus. Dabei muss man bedenken: Einige Dinge lassen sich nicht auf den letzten Drücker verschieben. Eines davon ist die Weihnachtspost zu versenden, damit sie noch rechtzeitig zum Fest ankommt. Damit der Versand für Geschenke und Festtagsgrüße im Weihnachtstrubel nicht untergeht, haben wir die Fristen für die Paket-Dienste Hermes, DHL und Dpd zusammengefasst.

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Pakete und Briefe so früh wie möglich beim Paketdienst abgegeben werden. Bis wann ein Paket abgegeben werden muss, damit es noch rechtzeitig bis Heiligabend ankommt, hängt vom Unternehmen ab.

Hermes, DHL, DPD: Post-Versand innerhalb von Deutschland

Bei dem Paketdienstleister Hermes sollten Versendungen bis Mittwoch (21.12.), 12 Uhr in einem Paketshop abgegeben werden, damit sie noch rechtzeitig bis Heiligabend ankommen.

Die Einlieferfrist für nationale Versendungen von Briefen und Postkarten mit der Deutschen Post DHL Group ist der Donnerstag (22.12.). DHL Päckchen und Pakete müssen spätestens am Dienstag (20.12.) versendet werden. Entscheidet man sich für eine Expresslieferung, kann man auch noch am Mittwoch (21.12.) versenden.

Dpd Standardpakete kommen rechtzeitig zum Fest an, wenn sie bis Mittwoch (21.12.) in einem Paketshop abgegeben werden. Stichtag für Prio- und Expresspakete ist der Freitag (23.12.). Für alle Versandmöglichkeiten bei Dpd gilt: Pakete müssen bis 12 Uhr abgegeben werden.

Hermes, DHL, DPD: Internationaler Versand für Pakete & Co.

Die Versandfristen für internationale Sendungen bei Hermes variieren, länderspezifische Fristen findet man auf der Webseite von Hermes. Für Päckchen und Pakete, die innerhalb der EU verschickt werden, ist der 15.12. ein Richtwert . Es gibt aber auch Länder, die abweichen. Für viele europäische Nachbarländer ist eine spätere Abgabe möglich. Päckchen und Pakete nach Österreich beispielsweise, können spätestens am Montag (20.12.) abgegeben werden. Sendungen, ins außereuropäische Ausland, müssen teilweise deutlich früher losgeschickt werden. Hermes empfiehlt, Pakete nicht auf den letzten Drücker zu versenden.

Die Fristen für DHL Päckchen und Pakete sind unterschiedlich. Möchte man in die Schweiz senden, ist das noch bis Dienstag (20.12.) möglich. Eine Express-Lieferung in EU-Länder kommt noch pünktlich an, wenn man sie bis spätestens Mittwoch (21.12.) versendet.

DPD-Kunden, die einen Versand ins EU-Ausland planen, sollten das Weihnachtspaket bis Samstag (17.12.), ebenfalls 12 Uhr, auf den Weg bringen.

Pakete vor Weihnachten: Abholung an der Haustür

Hermes bietet auch eine Abholung an der Haustür an. Die Frist zur Abholung von schwerem Reisegepäck sowie Paketen an der Haustür endet bei Hermes am Dienstag (21.12.), 12 Uhr. Abholungen können bis einen Tag vorher online oder über den Kundenservice beauftragt werden.