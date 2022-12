Weinstadt: Einsatz wegen CBD-Cannabis-Automat - Tankstelle Palmer nimmt Stellung

In Deutschland ist Cannabis mit einem THC-Gehalt von höchstens 0,2 Prozent legal. Der andere Cannabis-Wirkstoff CBD sowieso komplett. Die "Auto-Palmer GmbH TotalEnergies Station" in Endersbach hatte CBD-Cannabis-Automaten-Betreibern einen Platz vor der Tankstelle vermietet. Am frühen Morgen des Dienstags (6.12.) kam dann plötzlich ein Polizei-Aufgebot und beschlagnahmte den Automaten samt Inhalt. Die Tankstellenbetreiber nehmen nun Stellung dazu. Auch die Staatsanwaltschaft konkretisiert die Gründe für die konzertierte Aktion in mehreren Orten Baden-Württembergs.

Wer sind die CBD-Cannabis-Automaten-Betreiber?

Wie berichtet, wurden am Dienstag auch an anderen Orten CBD-Cannabis-Automaten beschlagnahmt: in Neckarsulm, Ludwigsburg und Stuttgart; und Geschäfts- und Wohnräume, die mit den beiden Automaten-Betreibern in Zusammenhang stehen, wurden in Ludwigsburg, Weinstadt-Endersbach, Neckarsulm, Stuttgart-Giebel, Großbottwar und Weinsberg durchsucht und dort "Beweismittel" sichergestellt.

Bei den 34- und 39-jährigen Automaten-Betreibern handelt es sich um "deutsche Staatsangehörige aus dem Raum Heilbronn", bestätigte Aniello Ambrosio, Erster Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. "Einschlägige Vorstrafen sind hier nicht bekannt." Ob für die bei den Wohn- und Geschäftsraum-Durchsuchungen beschlagnahmte Schreckschusspistole eine "etwaige Waffenerlaubnis" vorliegt, wollte Ambrosio nicht sagen. "Die Sichtung und Auswertung der sichergestellten Beweismittel ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen."

Tankstelle Palmer will "trendiges Warensortiment" bieten

Die Auto-Palmer GmbH, der Tankstellen-Betreiber in Endersbach, der den CBD-Automaten-Betreibern einen Platz vor der Tankstelle vermietet hatte, nahm am Freitagnachmittag (9.12.) wie folgt Stellung:

"Wie die Weinstädter Öffentlichkeit und Ordnungsbehörden aufgrund der zur Hauptstraße hin liegenden Aufstellfläche wussten, stand einer der konfiszierten CBD-Verkaufsautomaten seit viereinhalb Monaten auf dem Gelände der Tankstelle 'Palmer'. Zu keinem Zeitpunkt war sich die Auto-Palmer GmbH bewusst, direkt oder indirekt gegen geltendes Recht zu verstoßen, was uns von Seiten der Behörden auch bisher nicht vorgeworfen wird."

Die Tankstelle „Palmer“ sei fester Bestandteil der Gemeinde Endersbach und das seit über 86 Jahren. "Wie die Waiblinger Kreiszeitung mehrfach berichtete, ist die Tankstelle eigentlich schon eine Kult-Tankstelle und hat Kunden aus allen Generationen. Natürlich versucht die Auto-Palmer GmbH, jederzeit auf Höhe der Zeit zu sein. Dazu gehört nicht nur das unvergleichlich große und vielfältige Warensortiment, von klassischen Lebensmitteln und Drogerieartikeln des täglichen Bedarfs über eine große Auswahl im Backwarensortiment bis hin zu ausgewählten Weinen vor allem aus der Region, welches unter Tankstellen seinesgleichen sucht und von allen unseren rund 1000 Kunden pro Tag rund um die Uhr geschätzt wird."

Auch Trends und Trendartikel würden durch die Auto-Palmer GmbH gesucht und bekämen einen Platz im Sortiment, "um die Nachfrage der Kunden zu jedem Zeitpunkt zufriedenzustellen. Hierzu gehören eine große Auswahl an bekannten Energy-Drinks, Süßwaren aus den USA, Zubehör für den seit Jahren sehr beliebten Shisha-Markt etc."

Natürlich zählten auch Tabakwaren und alkoholhaltige Getränke zum Warensortiment der Tankstelle „Palmer“, welche zu jeder Zeit unter Einhaltung des Jugendschutzes und ebenso unter Beachtung des körperlichen Wohlbefindens der jeweiligen Kunden verkauft würden, heißt es in der Stellungnahme weiter.

"Selbst beim Verkauf sogenannter Energy-Drinks achtet das Personal der Tankstelle darauf, dass zum Beispiel Kinder oder junge Jugendliche unter 16 Jahren nicht in den Genuss dieser Getränke kommen, und zeigt somit ein sehr großes Maß an Verantwortung."

Und wie kam es zur Aufstellung des CBD-Cannabis-Automaten?

"Im Rahmen der bisher bekannten gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung, dass auch von namhaften Großhändlern aus dem Bereich der Tankstellen- und Kiosk-Versorgung das Angebot an CBD-Produkten immer weiter stieg und aktiv angeboten wurde, hat sich die Tankstelle „Palmer“ im Juli 2022 dazu entschieden, einen Standplatz für einen Verkaufsautomaten mit CBD-Produkten auf dem Gelände der Tankstelle zur Verfügung zu stellen", schreibt die Auto-Palmer GmbH.

"Unter den rund 180.000 Kundenkontakten seitdem gab es maximal eine Handvoll kritischer Stimmen zum Automaten und dessen Warenbelegung. Die Tankstelle 'Palmer' sah unter den Gesichtspunkten von Jugendschutzbestimmungen zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit des Missbrauchs mit Waren aus dem Verkaufsautomaten, da dieser, wie alle normalen Zigaretten-Automaten in Deutschland, über eine Altersverifikation mittels Führerschein oder Personalausweis verfügte. Natürlich hat sich die Auto-Palmer GmbH auf die Aussagen der Automaten-Eigentümer verlassen, dass die angebotenen CBD-Produkte den bekannten gesetzlichen Bestimmungen entsprechen."

Und Drogen?

Die Auto-Palmer GmbH stehe "klar und fest gegen den Handel und Konsum von Drogen und Substanzen, die nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten sind". Weiter beziehe die Auto-Palmer GmbH "keine eigene Stellung zum Nutzen oder Vor- und Nachteilen aus dem Genuss von legalen und eventuell abhängig machenden Substanzen". Die Aufgabe, dieses in Deutschland zu regeln und zu bestimmen, obliege einzig und allein den Organen der Legislative und Judikative.

"Als Einzelhändler, mit dem eindeutigen Kundenauftrag, alles zum Kauf anzubieten, was der Markt zur Verfügung stellt sowie dem aktuellen Zeitgeschehen entspricht oder einem Trend folgt, wäre es sehr wünschenswert, von Seiten der Rechtsprechung klare Definitionen zu erhalten, um nicht in die Gefahr zu kommen, sich in rechtlichen Grauzonen wiederzufinden", schließt die Auto-Palmer GmbH ihre Stellungnahme.

War der Automat nicht legal? Das sagt die Staatsanwaltschaft

"In den Cannabisautomaten wurden vorwiegend Nutzhanfblüten in einzelnen Verkaufseinheiten zu je 1 g feilgeboten, die, wenn auch in geringem Umfang, den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) enthalten", sagt Erster Staatsanwalt Aniello Ambrosio. "Die Ermittlungen zur Herkunft der Produkte dauern an. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Beschuldigten diese allerdings von einem hierauf spezialisierten Großhändler bezogen haben. Darüber hinaus enthielten die Automaten kristalline Substanzen, die derzeit untersucht werden."

Der Umgang mit Haschisch (gepresstes Cannabisharz) ist ausnahmslos verboten. Cannabidiol (CBD), egal in welcher Form, ob in Ölen, Cremes oder Cannabisblüten, weist keine psychotrope Wirkung auf und wird dementsprechend nicht durch das Betäubungsmittelgesetz erfasst, bestätigt Ambrosio.

Gemäß Betäubungsmittelgesetz erlaubt sei Cannabis, also Hanf, Marihuana, Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen nur, "wenn ihr Gehalt an dem Wirkstoff THC 0,2 Prozent nicht übersteigt und der Verkehr mit ihnen ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken dient".

Bei der Abgabe beziehungsweise dem Verkauf an Endkonsumenten müsse aber ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen sein. "Dies ist bei der Abgabe über Automaten, die keinerlei Kontrolle unterliegen, nicht der Fall. In seinen Entscheidungen vom 24.03.2021 (Az. 6 StR 240/20) und 23.06.2022 (Az. 5 StR 490/21) hat der Bundesgerichtshof den Willen des Gesetzgebers betont, dass die persönliche Verwendung der Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen zu Rauschzwecken verboten bleiben soll", so Ambrosio.

Im Urteil vom 23.06.2022 habe der Bundesgerichtshof zudem ausgeführt, dass die Annahme einer Gesundheitsgefährdung durch die Möglichkeit des Missbrauchs von CBD-Blüten zu Rauschzwecken sich nicht lediglich auf „rein hypothetische Erwägungen“ stütze. Vielmehr seien Aufbereitungsarten von CBD-Blüten, die eine Anreicherung des THC-Gehalts bewirken und daher bei einem Konsum einen Cannabisrausch erzeugen können, allgemein bekannt und einfach umzusetzen, so Ambrosio.

Bleibt die Frage, wer sich in einem Automaten für 15 bis 20 Euro pro Gramm teure, vor allem CBD-haltige Cannabisblüten in großem Stile zieht, um sie dann mit mehr THC anzureichern, weiterzuverkaufen oder sich "zu berauschen"? Szene-Experten gehen davon aus, dass dies sich "null lohnen" würde, da man auf dem illegalen Schwarzmarkt heutzutage leicht ein Gramm "Gras" mit einem zehn- bis 30-prozentigen THC-Gehalt zu 12,50 bis 15 Euro das Gramm kaufen könne.