Weinstadt: Tote Frau im Kleidercontainer - Malteser "bestürzt und erschüttert"

„Unsere Gedanken sind bei der Verstorbenen. Wir sind zutiefst bestürzt und erschüttert, dass ein Mensch in einem Altkleidercontainer zu Tode gekommen ist“, schreibt Maike Held, Pressesprecherin der Malteser Hilfsdienst gGmbH, Regionalgeschäftsstelle Baden-Württemberg, in einer Mitteilung zu dem schrecklichen Unfall vom Samstagmorgen (5.11.) in Großheppach, bei dem eine 26-jährige Ukrainerin beim Versuch, Klamotten, aus einem Altkleidercontainer zu fischen, ums Leben gekommen ist.

Schon Florian Hambach aus Winnenden, stellvertretender Diözesanleiter und Rems-Murr-Kreis-Beauftragter der Malteser, hatte dieser Zeitung am Montagvormittag (7.11.) bestätigt, beim Malteser-Hilfsdienst sei man erschüttert und traurig über das tödliche Unglück in Großheppach. Die Malteser haben im Rems-Murr-Kreis 68 und im gesamten Diözesangebiet Rottenburg-Stuttgart 471 Altkleidercontainer stehen, in ganz Baden-Württemberg rund 900.

„Alle Container sind mit gut sichtbaren, mehrsprachigen Warnhinweisen versehen, die auf die Lebensbedrohung bei einem Einstiegsversuch hinweisen“, betont Maike Held. „Darüber hinaus dient ein Piktogramm auf den Warnhinweisen der visuellen, sprachunabhängigen Gefahrenkennzeichnung.“

Die Konstruktion sei eigentlich so geschaffen, „dass man nicht hineinklettern kann, sondern sich die Öffnung für die Altkleider erst bietet, wenn der Handhebel ganz nach oben geschoben ist, so dass eine Person sich selbst nicht in den Innenraum manövrieren kann“, so Held. „Dennoch scheint das hier passiert, worüber wir sehr erschüttert sind. Die Container werden regelmäßig von externen Bereitstellern auf ihre Sicherheit hin überprüft und sind TÜV-zertifiziert.“

Über den Unfallvorgang selbst hätten die Malteser leider keine Kenntnis, unterstützten aber selbstverständlich die Polizei bei ihren Ermittlungen, die zu dem tragischen Unfall geführt haben, schreibt Maike Held.