Weitere Beschwerden über Führerscheinstelle in Waiblingen: Nerven liegen blank

Mehrere Monate Wartezeit scheinen nicht erst seit kurzem „normal“ zu sein. Dass die Führerscheinstelle des Landratsamtes schon längere Zeit überfordert sein könnte, geht aus einem weiteren subjektiven Erlebnisprotokoll eines Lesers aus Winnenden hervor. Legen Mitarbeiterinnen des Landratsamtes während Streitgesprächen am Telefon einfach auf? Auch der Winnender behauptet, er sei von einer amtlichen und steuerfinanzierten Dienstleistungserbringerin in Waiblingen dergestalt abgekanzelt worden. Dies hatten bereits mehrere andere Betroffene ähnlich empfunden und so dargestellt (wir berichteten).

Wie auch zu den anderen „Erlebnisnacherzählungen“ konnte das Landratsamt bislang noch keine Stellung zu den einzelnen Vorwürfen nehmen, dies aufgrund der Feiertags- und Urlaubssituation, hieß es am Donnerstag. Hier also die subjektiven Erinnerungen von Klaus Köhler aus Winnenden, die uns am Sonntag (8.1.) per Mail zugingen. Die darin erhobenen Vorwürfe konnten wir nicht nachprüfen. Sobald eine Stellungnahme des Landratsamtes dazu kommt, veröffentlichen wir diese freilich.

Führerschein im Oktober gestohlen? Beantragter Ersatz lässt auf sich warten

„Mein Sohn kaufte am Samstag, 13.10.2022, in einem Supermarkt in Backnang ein. Er hatte eine Bauchtasche; nach dem Bezahlen war sein Geldbeutel verschwunden, verloren oder gestohlen; und ist nicht mehr aufgetaucht. Erst am Sonntag hat er es beim Tanken gemerkt. Darin waren Führerschein und sämtliche Karten (Personalausweis, Versichertenkarte und Bahnkarte usw.).“

Sein Sohn habe es gleich bei der Polizei gemeldet. „Der freundliche Polizist hat es gleich dem Landratsamt mitgeteilt (da mein Sohn ihn wegen seiner Arbeit braucht). Die anderen Karten bekam er bereits wenige Wochen (Tage) später wieder“, schreibt Klaus Köhler.

Doch anders beim Führerschein: „Von der Führerscheinstelle bekam er auf telefonische Anfrage nur lapidar die Antwort, wegen Grippe und Corona (jetzt erst?) wären viele Mitarbeiter krank. Sollen, können oder dürfen die ‘fleißigen Beamten’ nicht die Wahrheit sagen, warum nicht im Landratsamt?“

Hat die Führerscheinstelle schon länger „Probleme“?

Dieses „Problem“ habe es bereits im Jahre 2019 gegeben, schreibt Klaus Köhler, das habe er selbst erlebt. „Anfang Juli 2019 stellte ich fest, dass mein Personalausweis Ende des Jahres abläuft. Ich brachte ihn zusammen mit meinem Führerschein zum Umstellen auf die Euronorm ins Rathaus. Der freundliche Mitarbeiter sagte mir, der Perso ist in circa 14 Tagen fertig - was stimmte. Die Umstellung für die Euronorm schickte er gleich ans Landratsamt.“

Am 4. August 2019 fuhren die Köhlers drei Wochen in den Urlaub. „Mitte September fragte ich telefonisch nach und wurde von einer Dame sehr rüde abgekanzelt, der Führerschein sei noch in Bearbeitung wegen angeblich vieler Kranker. So ging es mir nach weiteren telefonischen Nachfragen Mitte Oktober und November 2019 nochmals, immer noch angeblich viele Kranke.“

Der Lüge Bezichtigte legt den Telefonhörer auf

Am Donnerstag, 15. November 2019, habe er sich wieder „erdreistet“, bei oben genannter Person nachzufragen. Mir wurde ‘vorgegaukelt’, ich hätte einen Brief bekommen, dass mein Führerschein bereits einige Tage auf dem Rathaus abholbereit läge. Als ich ihr sagte, dass dies „eine Lüge“ sei, wurde sie ziemlich ‘barsch’ und legte einfach auf. Am nächsten Tag war tatsächlich einer mit dem Hinweis im Briefkasten! ‘Arbeitsbeschaffung’?“

Diese Angaben seien wahr, auch wenn sich manche Beamte im Landratsamt jetzt beleidigt fühlten, schließt Klaus Köhler seine Zuschrift an die Redaktion – mit der Erlaubnis, sie zu veröffentlichen, und mit der Hoffnung, dass die Sachbearbeitung des Führerscheins seines Sohnes deshalb jetzt nicht extra weiter verzögert werde.

Warum gibt es den Bearbeitungsstau in der Führerscheinstelle?

In einer Pressemitteilung vom Dienstag (3.1.) schrieb das Landratsamt: „Personalausfälle und der gesetzlich notwendige Pflichtumtausch bei den Führerscheinen haben in den letzten Monaten zu hohen Rückständen bei der Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamts in Waiblingen geführt.“

Eine Task Force aus unterschiedlichen Bereichen des Landratsamts habe bereits im Herbst in einer konzertierten Aktion 4200 Anträge auf Führerscheinumtausch abgearbeitet. Nun gehe es in einem zweiten Schritt darum, den Rückstand bei komplexeren Anträgen und eiligen Fällen (zum Beispiel dem begleiteten Fahren ab 17 Jahren) abzuarbeiten. Deshalb müsse die Fahrerlaubnisbehörde im Waiblinger Landratsamt von 23. bis 29. Januar komplett für den Kundenverkehr geschlossen werden.

Führerscheinstelle bleibt im Februar mittwochs geschlossen

„Danach wird die Führerscheinstelle im Februar jeden Mittwoch für die Bürgerinnen und Bürger geschlossen bleiben. Die Termine für den Mittwoch werden auf die restlichen Wochentage umverteilt, so dass für die Kundinnen und Kunden keine allzu großen Nachteile entstehen sollten“, so die Mitteilung.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Waiblingen mit ihren Außenstellen in Backnang und Schorndorf bleibt regulär geöffnet, mit und ohne Termin.