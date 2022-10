Wenn jede Hilfe zu spät kommt: Was sich beim Rettungswesen im Rems-Murr-Kreis ändern muss

Maximal zwölf Minuten soll es dauern, bis nach einem Notruf Rettung eintrifft. So steht’s im neuen Rettungsdienstplan des Landesinnenministeriums. Doch schon die alte Hilfsfrist von zehn bis maximal 15 Minuten in 95 Prozent aller Notfälle wurde bis unlängst im Rems-Murr-Kreis nicht eingehalten, insbesondere im Bereich Waiblingen, Fellbach, Kernen. Wie funktioniert das Rettungswesen bei uns im Landkreis eigentlich? Und: Was wird sich ändern müssen?

Um die neue Rettungsfristvorgabe zu erreichen, müssten die bestehenden Strukturen im Rems-Murr-Kreis erneut verbessert werden: „Das heißt, wir bräuchten konkret zusätzliche Standorte und mehr Personal“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel, der auch Kreis-DRK-Präsident ist und im Bereichsausschuss für das Rettungswesen beratende Rechtsaufsicht.

Um Konkreteres sagen zu können, müsse aber erst ein landesweites Strukturgutachten abgewartet werden. „Die Bereichsausschüsse werden sich bei ihren Beschlüssen an dem Gutachten orientieren. Mit ersten Ergebnisse dieses Gutachtens rechnen wir Ende 2023, sodass mögliche Maßnahmen erst ab dem Jahr 2024 umgesetzt werden können“, so Sigel.

Auch DRK, Johanniter und Malteser verweisen darauf, erst das Gutachten abwarten zu müssen, um den Mehrbedarf abzuschätzen. Unter der Hand wird gemunkelt, dass zusätzlich mindestens 100 Rettungswagen samt qualifizierter Besatzung landesweit vonnöten sein werden, im Rems-Murr-Kreis schätzungsweise mindestens fünf. Ein Rettungswagen muss wenigstens mit einem Notfallsanitäter und einem Rettungssanitäter besetzt sein.

Dass grundsätzlich ein Mehrbedarf an Personal und Standorten (Rettungs- und Notarztwachen) besteht, um die zwölf Minuten umzusetzen, scheint jedenfalls klar zu sein. Im Rems-Murr-Kreis wurde erst 2021 die seit Jahrzehnten bestehende alte Vorgabe „Rettung in zehn bis 15 Minuten in 95 Prozent aller Notfälle“ im Falle der Rettungswagen überhaupt erstmals eingehalten, im Falle der Notarzt-Einsätze jedoch immer noch nicht flächendeckend.

Ein lokales Gutachten für den Rems-Murr-Kreis, das seit Frühjahr 2022 vorliegt, sieht Handlungsbedarf in Waiblingen, um die Hilfsfristen im Bereich Waiblingen, Fellbach und Kernen weiter zu verbessern. Eingehalten worden sei dort bis dato die alte Maximal-15-Minuten-Hilfsfrist nur in 93,5 Prozent der Notfälle. „Auf dieser Grundlage diskutiert der Bereichsausschuss derzeit eine Erweiterung des Notarztstandortes in Waiblingen“, sagt Dr. Richard Sigel. Im Norden des Landkreises hatte die Schaffung von zwei neuen DRK-Notarztwachen in Murrhardt und Welzheim hingegen seit 2018 letztlich zur Einhaltung der alten Hilfsfrist (maximal 15 Minuten in 95 Prozent der Notfälle) geführt.

Wer ist in Baden-Württemberg im Rettungswesen aktiv?

In Baden-Württemberg sind seit der Nachkriegszeit im Rettungsdienstgesetz im bodengebundenen Rettungsdienst vier Organisationen als Vertragspartner und Leistungserbringer namentlich festgelegt: der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und der Malteser-Hilfsdienst (MHD). Diese agieren in sogenannter Selbstverwaltung, und es steht ihnen frei, ihrerseits Kooperationsverträge mit anderen Organisationen oder Unternehmen zu schließen. In Karlsruhe zum Beispiel ist so die Promedic Rettungsdienst gGmbH beteiligt. In Stuttgart nehmen die Berufsfeuerwehr und die Werksfeuerwehr der Daimler AG in Kooperation mit dem DRK am Rettungswesen teil.

Das DRK ist federführend im Rettungswesen des Rems-Murr-Kreises

Im Rems-Murr-Kreis ist außer den vier Organisationen ASB, DRK, JUH und MHD kein anderer Vertragspartner am Rettungsdienst beteiligt – außer im Krankentransport, der mit nicht zeitkritischen Rettungsfällen und Patiententransfers befasst ist, hier aber nicht Teil der Betrachtung sein soll.

Dreh- und Angelpunkt des Rettungswesens im Rems-Murr-Kreis ist die vom DRK betriebene Integrierte Leitstelle (ILS) in Waiblingen, bei der die Notrufe eingehen und Rettungseinsätze sowie Krankentransporte disponiert werden. Hier gehen rund 800 Anrufe täglich ein, aus denen täglich knapp 450 Einsatzbearbeitungen und Einzelmaßnahmen resultierten, unter anderem Rettungsdiensteinsätze, so DRK-Pressesprecher Christian Siekmann. 163.305 Einsätze wurden hier im Jahr 2021 bearbeitet. „Den Tag über sind bis zu sechs Disponenten (gestaffelter Beginn und Ende) regelhaft eingeplant. Es sind immer mindestens drei Disponenten im Dienst (nachts).“

Nach wie vor befindet sich die ILS am Hauptsitz des DRK Rems-Murr in der Henri-Dunant-Straße 1, wo auch die DRK-Kreisverwaltung und eine DRK-Rettungswache beheimatet sind. Das DRK plant jedoch einen kompletten Neubau in der Beinsteiner Straße, gegenüber der Rundsporthalle, dort war einst die Außenstelle der Straßenmeisterei war. Deren Gebäude sind bereits Mitte 2021 abgerissen worden.

Bei der Neukonzeption der ILS in den kommenden Jahren investieren der Landkreis (zu 45%) und die Krankenkassen (zu 55%) in moderne Technik und in eine Optimierung der Arbeitsbedingungen und Abläufe, sagt Martina Keck, Pressesprecherin der Kreisverwaltung.

Örtliche Strukturen: Rettungswachen, Notarztstandorte, Ehrenamtliche

„Mit tagsüber elf Rettungswagen (RTW) und sechs Notfalleinsatzfahrzeugen (NEF) (nachts sind es sieben RTW und sechs NEF) ist das DRK Rems-Murr die größte Hilfsorganisation im Rettungsdienstbereich Rems-Murr-Kreis“, erläutert Christian Siekmann. Zusätzlich stünden jeweils Reservefahrzeuge bereit. Zur Besetzung der Fahrzeuge verfüge das DRK über einen Personalpool von 191 Rettungsfachkräften.

Das DRK im Rems-Murr-Kreis verfügt außerdem über 200 ehrenamtliche Helfer vor Ort, die im vergangenen Jahr knapp 1250-mal alarmiert wurden, sagt Siekmann. „Helfer vor Ort“ werden bei schwerwiegenden Notfallereignissen (Herz-Kreislauf-Stillstand, Bewusstlosigkeit, Amputation etc.) standardisiert immer parallel zum Rettungsdienst alarmiert. „Außerdem sind 40 hauptamtlich Beschäftigte des Rettungsdienstes ebenfalls Lebensretter in ihrer Freizeit. Sie werden bei schwerwiegenden Notfallereignissen ebenfalls alarmiert.“

Das DRK betreibt derzeit folgende Rettungswachen und sechs Notarztstandorte:

Rettungswache Waiblingen (Henri-Dunant-Straße 1) inklusive Notarztstützpunkt,

Rettungswache Fellbach (Ringstraße 7)

Rettungswache Winnenden (Elisabeth-Selbert-Straße 28),

Notarztwache Winnenden (Am Jakobsweg 5, beim Rems-Murr-Klinikum),

Rettungswache Backnang (Manfred-von-Ardene-Allee 7) inklusive Notarztstützpunkt,

Rettungswache Schorndorf (Schlichtener Straße 105) inklusive Notarztstützpunkt,

Rettungswache Welzheim (Schloßgartenstraße 88),

Notarztwache Welzheim (Schloßgartenstraße 88),

Rettungswache Murrhardt (Hörschbachstraße 11) und

Notarztwache Murrhardt (Harbacher Straße 1).

Die Malteser betreiben derzeit zwei Rettungswachen und eine Notarztwache:

Rettungswache Sulzbach an der Murr (Lindenstraße 8),

Rettungswache Winnenden-Hertmannsweiler (Johannes-Giesser-Straße 4) und

Notarztwache in Winnenden am Rems-Murr-Klinikum, zusammen mit dem DRK.

Im Betrieb haben die Malteser dort zwei RTW plus einem Ersatz-RTW und einen NEF, erläutert Florian Hambach aus Winnenden-Birkmannsweiler, stellvertretender Diözesanleiter und Malteser-Kreisbeauftragter. Insgesamt sind 61 Notfall- und Rettungssanitäter/Innen der Malteser im Rems-Murr-Kreis engagiert. Hinzu kommen ungezählte ehrenamtliche „Helfer vor Ort“.

Die Johanniter betreiben im Rems-Murr-Kreis keine Notarztwache, aber zwei Rettungswachen in

Schorndorf (Baumwasenstraße 5) und

Aspach (Talstraße 13).

25 Rettungsdienstfachkräfte und zwei RTW haben die Johanniter dort im Dienst. Hinzu kommen die vielen ehrenamtlichen „Helfer vor Ort“.

Der Arbeiter-Samariter-Bund betreibt in Waiblingen (Schüttelgrabenring 3 im Eisental) eine Rettungswache. Von dort ist mindestens ein RTW samt Rettungsdienstpersonal im Einsatz. Mehr Infos können dazu jedoch nicht geliefert werden. Der ASB antwortet trotz mehrfachen Nachhakens dieser Zeitung seit zwei Wochen nicht auf diesbezügliche Anfragen.

Werden auch mehr Notarztwachen und mehr Notärzte benötigt?

Die Rems-Murr-Kliniken sind in der Verantwortung, die Notärzte an allen Notarzt-Standorten im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen, Winnenden, Schorndorf, Backnang, Murrhardt und Welzheim) rund um die Uhr zu stellen, erläutert Christoph Schmale, Pressesprecher der Kliniken. Im Zuge dessen seien rund 100 Notärzte insgesamt in der Dienstplanung eingeteilt. 20 davon stammen aus den Rems-Murr-Kliniken, bei den anderen handelt es sich um niedergelassene Ärzte, eigentlich im Ruhestand befindliche wieder rekrutierte Ärzte oder Ärzte von anderen Kliniken.

Für die Dienstpläne und die Verwaltung der Notarztstandorte Waiblingen, Backnang, Murrhardt und Welzheim ist als externer Dienstleister die Genossenschaft HonMed eG aus Eppingen beauftragt. „Die HonMed verfügt über ein Netzwerk von langjährig für den Rems-Murr-Kreis tätigen Notärzten“, sagt Schmale.

Ob mit der Verkürzung der Rettungsfrist auf zwölf Minuten weitere Notarztkapazitäten benötigt werden, sei von vielen Faktoren abhängig und muss die Praxis zeigen, so Schmale. „Im Falle eines Notfalles ist eine schnelle Hilfe natürlich wünschenswert. Dazu müssen dann auch die Ressourcen entsprechend vorhanden sein. Hier haben die Rems-Murr-Kliniken gemeinsam mit dem Landkreis bereits vieles getan, um die Rettungskette zu optimieren.“

So wurden im Kreis zusätzliche Notarztstandorte und Rettungswachen geschaffen und die Einsatzzeiten ausgeweitet. 2017 wurde in Winnenden der Notarzt-Standort mit einer 24/7-Bereitschaft erweitert. Zudem wurde im Mai 2019 der Notarztstandort von Althütte nach Murrhardt verlegt und Ende März 2020 ein zusätzlicher Notarztstandort in Welzheim geschaffen. 2019 wurden auch mehr Notärzte verpflichtet.

Und mit Initiativen wie „Gemeinsam gegen Herzinfarkt“ und der Simulation eines „Massenanfall von Verletzten“ (MANV-Übung) gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr werde das Bewusstsein für Notfälle geschärft und der professionelle Umgang regelmäßig geübt, sagt Schmale.