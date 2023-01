Wie "Corona-Rebellen" aus dem Rems-Murr-Kreis die Maskenpflicht sabotieren

Eine Benachrichtigung geht auf dem Handy ein. Es gibt neue Beiträge im Chat. Es geht um Corona und die Maskenpflicht. Mal wieder. „Ich glaube inzwischen, dass wir schon lange in einer Art Diktatur oder zumindest in einer Vorstufe davon gelebt haben“, schreibt eine Nutzerin. „Wir haben es nur nicht gemerkt, weil wir die Zeichen noch nicht deuten konnten.“

Beiträge wie diesen liest man in der Telegram-Gruppe aus dem Rems-Murr-Kreis, die wir über Monate hinweg beobachtet haben, immer wieder. Der Messenger-Dienst Telegram hat sich in der Corona-Krise zur Austauschplattform für Protestbewegungen entwickelt. Sogenannten „Corona-Rebellen“.

Die öffentliche Chatgruppe aus dem Kreis zählt über 100 Mitglieder. Sie assoziieren sich selbst mit überregionalen Bündnissen wie „Widerstand2020“ und „WIR2020“. Auch Organisatoren und Teilnehmer der „Corona-Demos“ im Kreis sind mit von der Partie. Im Chat verabredet man sich zum gemeinsamen Demonstrieren, zu Spaziergängen, zum Grillen. Und bespricht, wie man die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sabotiert. Vor allem die Maskenpflicht.

Der Feind: Die Maske

Für viele ist die Maske das Symbol der Corona-Krise und ein Zeichen der gegenseitigen Rücksichtnahme. Die 16 Gesundheitsminister der Länder haben erst am Montag vereinbart, dass die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen weiter bestehen bleibt.

Für einige Mitglieder der Gruppe ist die Maske dagegen ein Symbol der Unterdrückung. Und schlimmeres. Auf einem Bild, das in der Gruppe geteilt wurde, steht: „Die Botschaft deiner Maske: Du bist verseucht! Du bist schmutzig! Du bist gefährlich! Du bist schuld, wenn andere sterben! Du sollst den Mund halten! Du trägst das Böse in dir!“

Im Chat wird diskutiert, wie man die Maskenpflicht umgehen kann – und andere animiert, auf ihre zu verzichten. Ein Nutzer posiert gleich auf mehreren Bildern ohne Mund-Nasen-Schutz in Geschäften. „Einkaufen im BAUMARKT ohne Maske“, schreibt er dazu, oder „Ich ermuntere sogar gerade Leute“. Die Reaktionen: Richtig so, mache ich auch so, sollten viel mehr Menschen machen.

Sie ermuntern Leute, ohne Maske einzukaufen

Auch andere teilen ihre Erfahrungen aus Situationen, in denen sie ohne Maske unterwegs waren. Im Discounter, im Supermarkt, beim Arzt. In Korb, Fellbach, Waiblingen oder Winnenden. Über Diskussionen mit Kassiererinnen und anderen Kunden. Die Gruppenmitglieder geben sich sogar gegenseitig Tipps, wie man reagieren soll, wenn man auf die fehlende Maske angesprochen wird.

Zum Beispiel:

„Ich bin allergisch.“

„Tut mir leid, mir ist das Ding runtergerutscht und ich habe gerade keine Hand frei.“

„Wollen Sie mein Attest sehen?“ Pause. „Upps, hab ich vergessen.“

Bei negativen Erfahrungen greifen manche Nutzer zu drastischen Vergleichen. „Das dritte Reich naht“, schreibt ein Gruppenmitglied in den Chat, als es mal wieder um die Maskenpflicht geht. „Damals fing es auch mit Anfeindungen an und wie es grausam endete wisst ihr ja alle.“

Auch Mittel, Politikern den eigenen Unmut mitzuteilen, werden diskutiert. „Lass uns doch den Paulowitsch mit Mails überschütten“, schreibt eine Nutzerin. Gemeint ist der Bürgermeister von Kernen. Eine andere Nutzerin teilt einen Flyer einer Aktion namens „Wir sind maskenfrei“ in der Gruppe. Mit der Aktion werden Eltern aufgefordert, Masken an das Bundeskanzleramt zu schicken. Sie schreibt darunter: „Bitte keine frischen oder unbenutzten Masken schicken, das wäre Verschwendung!“

„Mein Mann ist zu 150 Prozent Mainstream“

In der Gruppe wähnt man sich im Winderstand gegen eine größtenteils inszenierte Pandemie. Bestätigung dafür ziehen die Mitglieder aus verschiedenen Quellen. Zum Beispiel aus der Tatsache, dass Youtube Videos sperrt, in denen angeblich die „Corona-Lüge“ aufgedeckt wird. Und aus dem Widerspruch im Privaten.

Die „Normalos“ und „Schlafschafe“ seien einfach „zu feige ums Maul aufzumachen“, heißt es im Chat. „Solche Menschen kotzen mich schlichtweg einfach nur an!“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere schreibt, sie müsse heimlich agieren, denn: „Mein Mann ist 150 Prozent Mainstream“. Und, auch deshalb müsse die Gruppe einem Mitglied zufolge vorsichtig sein: „Corona-Ungläubige werden jetzt eingesperrt."

Auch wenn die Gruppenmitglieder sich darüber amüsieren, dass Corona-Rebellen von vielen als Verschwörungsgläubige gesehen werden, findet man eine Vielzahl von Verschwörungserzählungen im Chat.

QAnon, Attila Hildmann und 5G: Verschwörungserzählungen im Gruppenchat

Mitglieder teilen Videos von Vegan-Koch Attila Hildmann, Ken „KenFM“ Jebsen und dem Youtube-Kanal eines christlichen Sektenführers aus der Schweiz. Sie nennen die Antifa eine „staatlich bezahlte Terrorgruppe“, vermuten hinter ausgetauschten Verkehrsschildern „versteckte 5G-Antennen“ – und teilen Inhalte der QAnon-Bewegung.

Anhänger dieser Verschwörungserzählung haben in den USA bereits mehrere, teils gewalttätige Straftaten begangen. Auch der Attentäter von Halle bezog sich auf QAnon.

Auch das angebliche Wundermittel „MMS“ (Miracle Mineral Supplement) wird positiv erwähnt. Chlordioxid gegen Covid-19, das hilft, verspricht ein Link in der Gruppe. „Wer sich damit beschäftigt weiß um die Wirkung“, stellt ein Mitglied im Chat fest. Die Verbraucherzentrale schreibt zu MMS, zu dessen Wirksamkeit gegen Krankheiten es keinerlei wissenschaftliche Belege gibt:

Chlordioxid wirkt auf Haut und Schleimhaut je nach Konzentration reizend bis ätzend.

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Nierenversagen, schwere Darmschädigungen und Blutdruckabfall können die Folge sein.

Berichtet wird auch von einem Todesfall: So starb eine Frau innerhalb von 12 Stunden nach der Einnahme.

„Es muss jetzt was passieren“

Empörung erntet der lebensgefährliche Tipp nicht. Dafür ein anderer Vorschlag. „Ihr wollt Reichsbürger werden? Euer Ernst?“, fragt ein Gruppenmitglied, nachdem ein anderes Mitglied entsprechende Inhalte geteilt hatte. Die Antwort: „Ganz ehrlich – alles was im Moment Chancen hat, Merkel und Co. den Ast abzusägen (friedlich und legal) würde ich nicht einfach vom Tisch wischen.“

Aber was kommt dann? Was, wenn die Regierung „abgesägt“ ist? Einige Mitglieder unterstützen lokale und überregionale Initiativen, andere wollen sich in neu entstehenden Parteien engagieren. Und wieder andere zweifeln.

Zitat aus dem Chat: „Eine neue Partei in die Regierung zu wählen ist ein schöner Gedanke, aber für die momentane Situation mit dem momentanen Prozedere verliere ich da ehrlich gesagt bald die Geduld. Es muss jetzt was passieren.“