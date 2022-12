Wie die Mafia uns unterwandert: Weinstädter Krimi-Autor Anton Hunger zeigt es

Mafia – doch nicht bei uns?! Wer genauer hinschaut, findet auch und gerade im Remstal die Spuren, die die organisierte Kriminalität hinterlässt, auch wenn manche hartnäckig wegsehen wollen. Zum Beispiel die des Gastwirts und Paten Mario L. Er wurde 2019 in Italien zu vielen Jahren Haft verurteilt – und galt trotz seiner Ndrangheta- Verstrickungen bis zu seiner Verhaftung als ehrbarer Bürger; er hatte in Winnenden zuletzt eine Pizzeria betrieben.

Mafia ist jedoch mehr als Pizza, Drogen und Waffen. Um schmutziges Geld zu waschen, dringen die kriminellen Organisationen zunehmend ins legale Wirtschaftsleben ein, unterwandern solide Firmen und höhlen sie aus. Wie? Darum geht es im Kriminalroman „Mord à la Mode“ von Anton Hunger, Autor der Weinstädter Agentur Zeitenspiegel.

Zum verbrecherischen Panorama gehören auch Vorzugs- und Stammaktien

Der 74-Jährige schöpft aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Wirtschaftsjournalist und Pressesprecher von Porsche, er jongliert auf unterhaltsame Art mit Vorzugs- und Stammaktien, Cum-ex-Geschäften und anonymen Briefkastenfirmen in tropischen Gefilden. Wirtschaftsthemen müssen, entgegen einem gängigen Vorurteil, nicht langweilen – und tun es nicht, sofern sie hintergründig und spannend erzählt sind.

Im Besprechungszimmer der Agentur Zeitenspiegel in Endersbach ist es kühl. Strom und Heizung sind vorübergehend abgestellt, weil nebenan, in der ehemaligen Scheune und den künftigen Redaktionsräumen, die Handwerker zugange sind. Es schneit, und Anton Hunger trinkt ein Gläschen Weißwein, während wir über die Mafia im Allgemeinen und sein neues Buch im Speziellen reden.

Mit einem Zitat von Georg Christoph Lichtenberg erklärt Hunger, wieso er einen Roman und kein Sachbuch geschrieben hat: „Es ist schlimm genug, dass heutzutage die Wahrheit ihre Sache durch Fiktion, Romane und Fabeln führen muss.“

Als Krimiautor fühlt sich Anton Hunger bei diesem brisanten Thema weniger angreifbar. Er verweist auf Roberto Saviano, den italienischen Journalisten und Autor des Buches „Gomorrha“, in dem die Verflechtungen der neapolitanischen Camorra mit der legalen Wirtschaft und Politik offengelegt werden. Seit mehr als einem Jahrzehnt kann Saviano nicht mehr ohne Leibwächter aus dem Haus gehen. Er ist ins Fadenkreuz der Mafia geraten, wie Hunderte italienische Journalisten.

Im Gegensatz zu Deutschland hat Italien die Bedrohung der Gesellschaft durch die Mafia allerdings in all ihren Facetten erkannt. Sie wird bekämpft. Massenverhaftungen wie jüngst in Kalabrien sind keine Seltenheit. Baden-Württemberg zählt neben Nordrhein-Westfalen hingegen zu den Rückzugsgebieten für Camorra, Ndrangheta & Co. Hier fühlen sich die Mafiosi unbehelligt und sicher.

Protagonist in Hungers Krimi „Mord à la Mode“ ist Tom Schwertfeger, ein Investigativjournalist beim „Süddeutschen Anzeiger“ und Mafiaexperte. Er wechselt die Seiten und soll eine Modefirma davor bewahren, von der kalabrischen Ndrangheta übernommen zu werden. „Luigi Ferra“ ist eine Aktiengesellschaft, in der die Familie dank ihrer Stammaktien das Sagen hat. Noch. Auf diese Aktien hat es die Ndrangheta abgesehen und scheut vor Gewalt nicht zurück, um ihre Interessen durchzusetzen.

Die verschwimmenden Grenzen zwischen legal und illegal

Anton Hunger kennt den Kniff mit Vorzugs- und Stammaktien aus seiner Zeit von 1992 bis 2009 als Kommunikationschef bei Porsche aus dem Effeff. Die Familien Piëch/Porsche halten sich die Aktionäre ebenfalls gekonnt vom Leib, weil diese mit ihren – keineswegs, wie der Name vermuten ließe, vorzüglichen – Vorzugsaktien am Katzentisch hocken und von jeglicher Mitsprache ausgeschlossen sind.

Hunger erzählt in dem Buch auch, wo in unserer Wirtschaft die Grenzen zwischen legal und illegal verschwimmen, wie vermeintlich seriöse Banken in milliardenschwere Steuerbetrügereien und Geldwäsche verstrickt sind. Und nebenbei erfahren die Leser, wie Millionen und Milliarden so lange durch Briefkastenfirmen geschleust werden, bis die Geldflüsse verschleiert und ihre Besitzer anonymisiert sind.

Keine Sorge. „Mord à la Mode“ ist kein ökonomisches Lehrbuch. Wie es sich fürs Bella-Italia-Flair gehört, wird oft, gern und beneidenswert lecker gegessen, italienisch versteht sich; „Sex & Crime“ darf als Zutat auch nicht fehlen – und natürlich gibt es hanebüchene Unternehmungen des Protagonisten. Aus den misslichen Lagen kann er sich nur mit waghalsiger Action retten; und manchmal auch dank einer Aneinanderreihung von Zufällen.

Doch derartige Ungereimtheiten, erklärte mir eine promovierte Germanistin und Kennerin der Genres Krimi und Thriller einmal, gehören nun einmal dazu, das sorge für Spannung und bringe die Handlung voran.

Und ohne zu viel zu verraten: Einer Fortsetzung von „Mord à la Mode“ mit Tom Schwertfeger und seinem Kampf gegen die Mafia steht nach 330 süffig geschriebenen Seiten nichts im Wege.

Erpressung mit Parmesanrädern, Olivenöl und Wein

Zurück ins Remstal, wo seit der Verhaftung von Mario L. und zweier weiterer Rems-Murr-Italiener aus dem kalabrischen Dunstkreis im Jahr 2018 wieder ein Mantel des Schweigens über der Mafia und ihren Geschäften liegt: Es muss nicht gleich eine ganze Modefirma sein, die sich die Ndrangheta aussucht. Als eine eher unscheinbare, aber stabile Einnahmequelle gelten Lebensmittelzwangsverkäufe, bei denen Gastronomen genötigt werden, überteuert Parmesanräder, Olivenöl oder Wein zu kaufen. In Italien, weiß Anton Hunger, ist die Mafia ganz dick im Agrargeschäft, kauft ganze Lebensmittelfirmen und vor allem Äcker und Felder auf mit dem Ziel, EU-Fördergelder abzugreifen.

Dass die Mafia (sehr viel mehr zu ihren Umtrieben im Rems-Murr-Kreis finden Sie hier) ihre Finger im Spiel hat, ist oft kein Geheimnis. So wie einst bei Mario L. Seine Beziehungen zur kalabrischen Mafia waren durchaus bekannt. Doch er war politisch gut vernetzt, bis hin zum späteren Ministerpräsidenten Günther Oettinger, der Anfang der 1990er Jahre in „Mariuzzos“ Lokal in Weilimdorf ein- und ausging. Dass Mario L. bei einem ersten Verfahren Ende der 90er Jahre den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, hat seinem Ruf nicht geschadet. Im Gegenteil. Krimis wie „Mord à la Mode“ sind zwar in erster Linie Unterhaltung, weisen jedoch auf eine gefährliche Leerstelle bei der Bekämpfung der Kriminalität hin. Junge Klimaaktivisten zu kriminalisieren, macht weniger Mühe.