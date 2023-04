Wie kommen Rems-Murr-Pendler während der Bahn-Sperrung nach Stuttgart?

Noch immer sind jede Menge Details unklar, und von der Bahn gibt es nach wie vor keine Auskunft: Eine Anfrage dieser Zeitung zum Ersatzverkehrskonzept während der Sperrzeit ab 12. Mai ist bis Mittwochabend (12.04.), 17.30 Uhr, unbeantwortet geblieben.

Klar ist, das geht aus der neuesten Mitteilung des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) zumindest verklausuliert hervor: Es fahren in der Zeit von 12. Mai bis einschließlich 28. Juli keine Züge und keine S-Bahnen zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt. Nicht mal der Backnanger SPD-Landtagsabgeordnete Gernot Gruber blickt hier noch durch – obwohl von Haus aus Mathematiker: Die „bruchstückhaften und widersprüchlichen Informationen“ lassen ihn „fassungslos“ zurück, schreibt Gruber. Tausende Berufspendlerinnen und -pendler, Studierende und Schüler/-innen würden „auf die Folter gespannt“.

Sie alle wissen nach wie vor nicht, wie sie in der Zeit vom 12. Mai bis zu den Sommerferien nach Stuttgart kommen sollen. Mit Zug oder S-Bahn jedenfalls nicht. Grubers Nachfragen bei diversen Stellen sind noch nicht abschließend beantwortet, doch immerhin gibt’s eine Positivnachricht: Der MEX 13 fährt nun doch vom 12. Mai an von Aalen wenigstens bis Waiblingen. Ursprünglich war’s anders gemeldet gewesen. Kurzfristige Änderungen seien aber möglich, merkt ein Go-Ahead-Sprecher vorsorglich an. Mit kurzfristigen Änderungen kann die Rems-Murr-Pendlerschaft sehr gut umgehen, denn damit hat sie täglich zu tun.

Was tun während elf Wochen Sperrpause?

Zeit also, sich auf eigene Faust nach Alternativen umzusehen für elf Wochen ohne Zugverkehr zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt. Welche Möglichkeiten gibt es, abgesehen vom Auto und abgesehen vom Schienenersatzverkehr, nach Stuttgart zu gelangen?

Der 207er-Bus fährt vom Bahnhof Waiblingen nach Fellbach. An der Haltestelle Lutherkirche startet die U 1 nach Stuttgart. Die reine Fahrzeit von Waiblingen Bahnhof bis Stuttgart Hauptbahnhof, ohne Wartezeit dazwischen und ohne den Fußweg vom Hauptbahnhof oben bis zum Arnulf-Klett-Platz, beträgt 48 Minuten.

Der Bus X 43 ab Waiblingen Bahnhof in Richtung Ludwigsburg hält in Remseck-Neckargröningen. Dort können Fahrgäste in die U 12 steigen und bis zum Hauptbahnhof Stuttgart durchfahren. Reine Fahrzeit: 39 Minuten.

Der Bus X 20 fährt von Waiblingen nach Esslingen. Von dort gelangt man auch während der Sperrzeiten mit der S-Bahn nach Stuttgart. Die reine Fahrzeit für diese Variante: 39 Minuten.

Circa eine Stunde reine Fahrzeit ist für eine weitere Möglichkeit zu veranschlagen. Diese könnte für den Fall, dass rund um Waiblingen und Bad Cannstatt alle Straßen komplett verstopft sind, noch interessant werden: Mit der S-Bahn von Waiblingen nach Backnang fahren und dort in den Zug umsteigen, der über Marbach nach Stuttgart fährt.

Naive Frage: Warum schickt man diese Zubringerbusse während der Zeit der Vollsperrung nicht einfach viel öfter los? Naive Gegenfrage: Wer soll diese Busse steuern?

Einfach den 207er-Bus öfter fahren lassen?

In Baden-Württemberg fehlen 2000 bis 3000 Busfahrer/-innen, sagt Horst Windeisen, Geschäftsführer von Omnibus Verkehr Ruoff (OVR). Auf ihn ist niemand von der Bahn zugekommen mit dem Ansinnen, den 207er-Bus nach Fellbach öfter fahren zu lassen, so Windeisen, und selbst wenn, könnte man kein Fahrpersonal herbeizaubern: „Wir sind froh, wenn wir unsere Linien bedienen können, für die wir Beförderungspflicht haben“, sagt der Geschäftsführer.

Er schaut gespannt den Sperrzeiten entgegen, zumal die Busfahrerinnen und Busfahrer eh schon erheblichem Stress ausgesetzt sind: Baustellen, immer mehr Verkehr, zum Teil recht anspruchsvolle Fahrgäste – alles zusammen erzeugt Frust. „Wir sind immer mehr ans Limit in jedem Bereich gegangen“, beschreibt Windeisen einen Trend der Zeit – und jetzt „müssen wir uns arrangieren.“

"Unser ÖPNV-Amt wurde leider nicht mit einbezogen"

Den Rems-Murr-Kreis trifft’s nun besonders hart, das ist unbestritten. Die Bahn hätte frühzeitig aufs Landratsamt zukommen können, um ihr Ersatzverkehrskonzept mit der Landkreisverwaltung abzustimmen – aber nein: „Unser ÖPNV-Amt wurde leider nicht mit einbezogen bei der Planung des Schienenersatzverkehrs“, berichtet Landratsamtssprecherin Martina Keck.

Nicht viele können sich eine Informationspolitik leisten, wie sie die Bahn an den Tag legt. Das hat einen einfachen Grund, wie ein Leser dieser Zeitung analysiert: „Da die Bahn sich nicht vor den Kunden zu fürchten braucht, kann sie die Kunden ohne Probleme massiv schädigen. Ihr gehört das Schienennetz, und eine Alternative dazu gibt es nicht. Also müssen alle nach der Pfeife der Bahn tanzen.“

Schon lange immer nur eingeschränkter S-Bahn-Verkehr

S-21-Kritiker Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter für die Grünen und Mitglied im Bundestags-Verkehrsausschuss, verweist darauf, dass S-Bahn-Fahrgäste in der Region Stuttgart bereits seit Jahren nicht das volle Angebot erhalten. Im Jahr 2022 seien die nicht gefahrenen Leistungen auf annähernd 1,4 Millionen Kilometer angewachsen, was elf Prozent der geplanten Leistung entspreche, heißt es in einer Mitteilung Gastels. Demnach seien 2022 weniger Kilometer gefahren worden als in den beiden Vorjahren.

Hehres Ziel: Netz sanieren und leistungsfähig ausbauen

Allein durch Klagen wird nichts besser. Gastel findet auch lobende Worte, in diesem Fall für die Bundesregierung. Seiner Mitteilung zufolge werden die Infrastruktursparten bei der Deutschen Bahn neu geordnet „und am Gemeinwohl ausgerichtet, statt wie bisher gewinnorientiert operieren zu müssen“. Zudem habe der Bund die Mittel für die Schiene erhöht und werde bis 2027 bundesweit voraussichtlich 45 Milliarden Euro zusätzlich bereitstellen. Ziel der Ampel-Koalition sei es, das Netz zu sanieren, die Anzahl der Störungen zu verringern und es leistungsfähig auszubauen.

Absichtsbekundungen sind nichts Neues. Der Deutschlandtakt beispielsweise sollte von 2030 an die Menschen in Massen zum Umstieg auf die Bahn animieren.

Nun dauert’s doch etwas länger. Der Deutschlandtakt wird wohl erst, und das ist jetzt kein Tippfehler – im Jahr 2070 starten.