Der Strompreis ist zum Heulen – zumindest für die Verbraucher. Doch sogar Stadtwerke aus dem Rems-Murr-Kreis bekommen bei den Kosten Beklemmungen. Die Winnender beispielsweise nehmen schon eine ganze Weile keine Neukunden in ihren Ökostromtarif mehr auf. Wäre es nicht höchste Zeit, hier als Gesellschaft einzugrätschen? Jeder produziert eigenen Strom auf dem eigenen Dach? Kostengünstig und in Mengen, die für alle reichen? Politisch so unterstützt, dass dieses Engagement wirklich attraktiv