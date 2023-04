Wieder fallen Schüsse: Gibt es einen Zusammenhang mit dem Vorfall in Schorndorf?

Es sind Vorfälle wie diese, die im Gedächtnis bleiben und das Sicherheitsempfinden der Menschen erheblich beeinflussen: In der Nacht auf Mittwoch, 9. November 2022, hat jemand mitten in der Nacht die Schaufensterscheibe eines Tattoo-Studios in der Neuen Straße in Schorndorf zerschossen.

Es gab, wenn auch nicht im Rems-Murr-Kreis, weitere Vorfälle dieser Art in jüngster Zeit. In Schorndorf ist seinerzeit niemand verletzt worden – bei anderen Vorfällen aber durchaus: Am frühen Morgen des 2. April traf ein Projektil den Wirt einer Shisha-Bar in Plochingen. Jemand hatte vom Auto aus die Fensterscheibe der Bar durchschossen. Der 34-jährige Inhaber der Bar erlitt leichte Verletzungen. Wenige Wochen zuvor, am 25. Februar, trafen Schüsse einen anderen Gastwirt in Plochingen. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

21-Jährige schwer verletzt

Aus einem fahrenden Auto heraus schossen Unbekannte am 24. Februar in Eislingen/Fils im Kreis Göppingen auf eine 21-jährige Frau. Sie erlitt schwere Verletzungen. Acht Tage davor, in der Nacht zum Donnerstag, 16. Februar, war es auf Gemarkung Nellingen in Ostfildern auf dem Herzog-Philipp-Platz zu einem Schusswechsel gekommen. Der oder die Täter sowie mutmaßliche Opfer flüchteten. Die Polizei fand am Ort des Geschehens Blutspuren und mehrere Projektile.

Am späten Abend des 5. September 2022 hatten Zeugen über Notruf gemeldet, es seien vor einer Gaststätte in der Obertürkheimer Straße in Esslingen-Mettingen Schüsse abgegeben worden. Offenbar waren dort zuvor mehrere junge Männer aufeinandergetroffen und in Streit geraten, wie das Polizeipräsidium Reutlingen seinerzeit vermeldet hatte. Mittlerweile sind die Ermittlungen zu den Vorfällen in Eislingen, Plochingen und Ostfildern beim Landeskriminalamt (LKA) gebündelt. Von den Schüssen vom 9. November 2022 in Schorndorf ist nicht die Rede im Zusammenhang mit einer Kooperation verschiedener Polizeipräsidien und dem LKA.

Haben die Vorfälle in Plochingen etwas mit dem Schorndorfer Fall zu tun?

Der Grund: Von einem Zusammenhang zwischen dem Schorndorfer Fall und den Schüssen am vergangenen Wochenende in Plochingen und weiteren vergleichbaren Vorfällen in der Region gehen die Ermittler offenbar zurzeit nicht aus: „Uns ist nicht bekannt“, so Sprecher Aniello Ambrosio von der Staatsanwaltschaft Stuttgart, dass die Taten miteinander zu tun haben könnten.

Bereits kurz nach der Tat im November vergangenen Jahres in Schorndorf waren drei Männer in Verdacht geraten, mit den Schüssen auf die Scheibe des Tattoo-Studios in Schorndorf etwas zu tun zu haben. Es kam zu Durchsuchungen gut eine Woche nach dem Vorfall. Als tatverdächtig ins Visier gerieten drei Männer im Alter von 19, 20 und 30 Jahren, berichtete die Polizei seinerzeit. Zum momentanen Stand des Ermittlungsverfahrens gibt die Staatsanwaltschaft keine weiteren Informationen heraus, nur so viel: Keiner der Beschuldigten befindet sich laut Sprecher Aniello Ambrosio in Haft. „Die Ermittlungen dauern noch an, weshalb derzeit keine Einzelheiten zum Verfahrensstand mitgeteilt werden können“, so der Sprecher.

Mehr Straftaten im öffentlichen Raum

Reiner Möller, Chef des Polizeipräsidiums (PP) Aalen und damit zuständig für die Landkreise Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch Hall, mühte sich zwar jüngst vor der Presse, den Ball flach zu halten und auf eine im Langfrist-Vergleich eher rückläufige Kriminalitätsbelastung hinzuweisen – aber: Straftaten im öffentlichen Raum haben 2022 zugenommen. Im Rems-Murr-Kreis fielen im vergangenen Jahr 7655 Delikte in diesen Bereich. Das entspricht einem Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung könnte – auch – mit Corona zu tun haben: Es waren 2021 weniger Menschen unterwegs, weshalb es weniger Anlässe für Konflikte gab. Allerdings gilt das nicht für alle Corona-Jahre, wie ein Blick in die Kriminalitätsstatistiken zeigt: 2020 wurden im Rems-Murr-Kreis 8511 Straftaten im öffentlichen Raum gezählt, also 856 mehr als 2022. Im Fünf-Jahresvergleich sieht’s 2019 am übelsten aus: 8644 Straftaten im öffentlichen Raum allein im Rems-Murr-Kreis weist die Statistik fürs Vor-Corona-Jahr 2019 aus.

Besonders Seniorinnen und Senioren fühlen sich nicht mehr sicher

Es reicht eine einzige Straftat, ganz besonders dann, wenn eine Schusswaffe zum Einsatz kommt, um bei Bürgerinnen und Bürgern den Eindruck zu erwecken: Man kann nicht mehr nachts auf die Straße. Diese Sorge äußern besonders ältere Menschen sehr oft, berichtete Reiner Möller jüngst bei der Vorstellung des Jahresberichts der Polizei. Geht es um Sicherheit, sind Menschen aus nachvollziehbaren Gründen nur schwer mit Statistiken zu beeindrucken. Rein zahlenmäßig und im Vergleich mit anderen Polizeipräsidien steht das PP Aalen ziemlich gut da, was die Kriminalitätsbelastung angeht. Wahr ist aber auch: Gewalt nimmt zu. Zuletzt haben Messerangriffe auch im Rems-Murr-Kreis Menschen in Angst und Schrecken versetzt, und nicht ohne Grund listet die Polizei im Jahresbericht gesondert die „Straftaten mit Tatmittel Messer“ aus. Auf den Rems-Murr-Kreis entfielen im vergangenen Jahr 327 Straftaten dieser Art, darunter 110 Messerangriffe. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 hatte die Polizei im Rems-Murr-Kreis 83 Messerangriffe registriert. Im Jahr 2021 waren es 74 Fälle dieser Art.

Zahl der Messerangriffe steigt

Von den 110 registrierten Messerangriffen im vergangenen Jahr wurden 37 im öffentlichen Raum verübt – was einer enormen Steigerungsrate von rund 76 Prozent entspricht.

In Stuttgart sind Anfang Februar Waffenverbotszonen in Kraft getreten: Niemand darf, so sehen es die Regelungen vor, zu bestimmten Zeiten Messer und Waffen mit sich führen. Das gilt für die Zeit freitags von 20 Uhr bis samstags 6 Uhr, samstags von 20 Uhr bis sonntags 6 Uhr und an Tagen vor Feiertagen von 20 Uhr bis 6 Uhr. Die Waffenverbotszonen erstrecken sich auf weite Teile der Stuttgarter Innenstadt.

Waffenverbotszonen wie in Stuttgart auch im Rems-Murr-Kreis?

Solche Verbotszonen auch im Rems-Murr-Kreis einzuführen, ist nicht geplant, sagte Möller bei der Pressekonferenz in Aalen: Um eine Rechtsverordnung dieser Art auf den Weg bringen zu können, müssten dezidierte Brennpunkte vorliegen. Im Gebiet des Polizeipräsidiums Aalen gibt’s solche Brennpunkte, die mit Stuttgarter Verhältnissen vergleichbar wären, aber nicht, betonte Möller.

Sein Fazit: Die Kriminalitätslage in den drei Landkreisen Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch Hall sei „keinesfalls so schlimm, wie viele leider annehmen“. Einer Zunahme der Kriminalität im öffentlichen Raum begegne die Polizei unterdessen „mit gezielten, regional geprägten Konzepten, die eng an die Schutzbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger angelehnt sind“.