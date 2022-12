Wieder kranke und viel zu junge Welpen illegal im Rems-Murr-Kreis verkauft

Erneut ist im Rems-Murr-Kreis ein illegaler Welpenhandel aufgeflogen. Eine Person hatte versucht, zwei erst wenige Wochen alte Malteser-Welpen auf dem Kaufland-Parkplatz in der Industriestraße in Backnang zu übergeben. Die Tierrechtsorganisation Peta hatte zuvor von diesem nicht erlaubten Tierhandel erfahren und daraufhin die Übergabe der Welpen vereitelt. Die Tiere wurden laut Peta noch vor Ort beschlagnahmt. Im Einsatz waren einer Mitteilung zufolge die Backnanger Polizei und das Veterinäramt des Rems-Murr-Kreises.

Etwa ein Jahr ist es her, als Peta einen ähnlichen Fall aus dem Rems-Murr-Kreis gemeldet hatte: Zwei Shih-Tzu-Welpen, ebenfalls nur wenige Wochen alt und viel zu jung, um von der Mutter getrennt zu werden, waren seinerzeit in Fellbach zum Kauf angeboten worden. Peta-Fachreferentin Jana Hoger war damals zum Schein als Kaufinteressentin aufgetreten. Zur Übergabe der beiden Tiere erschien sie mit einem Kollegen – nicht ohne vorher die Polizei informiert zu haben. Noch an Ort und Stelle beschlagnahmten Einsatzkräfte die Tiere.

Illegaler Welpenhandel floriert besonders in der Vorweihnachtszeit

In der Vorweihnachtszeit floriert der illegale Welpenhandel besonders gut, so Jana Hoger in einer Mitteilung: „Jeder Mensch, der einen Hund aus solch einem Handel kauft, macht sich mitschuldig am Leid der Tiere.“ Die Welpen werden Informationen der Tierrechtler zufolge meist in Ost-Europa regelrecht „produziert“, um sie dann gewinnbringend übers Internet zu verscherbeln. Die Hundemütter würden in „Welpenfarmen“ in engen Käfigen gehalten und müssten in ihren eigenen Fäkalien ausharren. Die Tiere würden als Welpen-Gebärmaschinen missbraucht und getötet, sobald sie nicht mehr zu diesem Zweck taugen würden.

Laut dem Deutschen Tierschutzbund werden den Rüden Hormone gespritzt, „damit sie immer wieder decken können. Die Hunde vegetieren in kleinen Zwingern vor sich hin – ohne Tageslicht, ohne Kontakt zu anderen Tieren, ohne Umwelteindrücke und -geräusche, ohne menschliche Zuneigung und ohne je eine Pfote auf eine Wiese oder einen Waldboden gesetzt zu haben.“

Welpen sterben meist schon bald

Es gibt außer Tierschutzgründen noch eine Reihe weiterer Faktoren, weshalb nicht nur Peta dringend davon abrät, im Internet viel zu junge Welpen zu kaufen. Die Tiere sind allein schon deshalb traumatisiert, weil sie viel zu früh von ihrer Mutter weggerissen wurden – was sich später in Verhaltensauffälligkeiten zeigen wird, sofern die Tiere überhaupt überleben. Oft kommen die Welpen laut Jana Hoger in schwer krankem Zustand in Deutschland an. Sie besitzen keinen Impfschutz, seien verwurmt, voller Parasiten. Laut der Website des Deutschen Tierschutzbundes sterben diese Welpen oftmals bald „trotz intensivmedizinischer Behandlung“. Sofern die neuen Hundebesitzer die Kosten für die tierärztliche Behandlung nicht aufbringen können, landen kranke Tiere oft im Tierheim, so der Deutsche Tierschutzbund.

Klare Regeln für Tier-Importe aus dem EU-Ausland

Welpen dürfen aus dem EU-Ausland nur eingeführt werden, wenn sie die 15. Lebenswoche vollendet haben, gegen Tollwut geimpft sind, einen Mikrochip tragen und korrekt registriert sind. Die beiden Malteser-Welpen, die jetzt in Backnang hätten verkauft werden sollen, litten laut Jana Hoger an Ohrentzündungen und Parasitenbefall. Die Milchzähne der Hündchen seien noch nicht durchgebrochen gewesen. Die Expertin geht davon aus, dass die Tiere höchstens fünf bis sechs Wochen alt sind. Für einen Laien sei das Alter eines Welpen allerdings nicht so leicht einschätzbar. Zudem waren die Impfdokumente für die Malteser-Welpen laut der Fachreferentin gefälscht.

Die Hündchen seien aus Rumänien nach Deutschland gebracht worden und insgesamt gesundheitlich geschwächt gewesen – schon allein wegen des Transports. Für je 750 Euro waren die Welpen zum Kauf angeboten worden. Das ist ein noch vergleichsweise niedriger Preis. Die Shih-Tzu-Welpen standen vor einem Jahr für je 1150 Euro zum Verkauf.

Illegaler Welpenhandel floriert besonders in Baden-Württemberg

Malteser werden laut Peta derzeit als „Trendhunderasse“ besonders häufig im illegalen Handel verkauft. Baden-Württemberg liege auf Platz drei der Bundesländer, in welchen 2021 die meisten Welpen beschlagnahmt worden seien.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft rät dringend, Welpen nur vor Ort bei einem Züchter oder einer Züchterin oder in einem Tierheim zu kaufen – und zwar nur dann, wenn das Muttertier anwesend ist, wenn die Tiere geimpft, entwurmt und älter als acht Wochen sind. Käufer/-innen sollten sich nicht auf eine Lieferung nach Hause oder an einem Treffpunkt einlassen, mahnt das Ministerium: „Bestehen Sie darauf, das Muttertier sehen zu dürfen. Wird Ihnen der Kontakt zur Mutterhündin verweigert, ist das ein klares Warnsignal.“ Als Alarmzeichen für möglicherweise unseriöse Angebote im Internet nennt das Bundesministerium die folgenden: