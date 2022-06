Wildunfälle: Wo im Rems-Murr-Kreis die Hotspots sind - Abhauen kann teuer werden

Unfallflucht nach Zusammenstoß mit einem Wildtier kann teuer werden; es gibt Gegenden im Rems-Murr-Kreis, wo mehr Rehe von Autos überfahren als von Jägern erschossen werden; und der Mensch, der den Wald immer stärker okkupiert, wird für die Tiere zusehends zum Problem: staunenswerte Fakten rund um das Phänomen Wildunfall.

Verstoß gegen die Meldepflicht? Welches Bußgeld dann droht

„Waidgerechte Erlösung“ nennen Jäger es, wenn sie ein Wildtier nach einem Verkehrsunfall erschießen müssen. Bei Wildschwein, Reh, Fuchs & Co. bezahlt schließlich keiner eine tiermedizinische Behandlung. Bis es so weit ist, dass das tote Tier in einer der Tierkörperbeseitigungsanstalten des Rems-Murr-Kreises landet, muss der Mensch etliches unternehmen, damit der Wildunfall für ihn nicht zum Alptraum wird.

Es seien in jüngster Zeit meistens Rehe, die einem vors Fahrzeug laufen, sagt Hartmut Unger, Pressesprecher der Kreisjägervereinigung Waiblingen. Liegt das arme Tier auf der Straße, ist das ein schrecklicher Anblick, und der Mensch weiß gar nicht, was er tun soll. Auf keinen Fall einfach wegfahren, sagen Polizei und Landratsamt. Wer das Tier liegen lasse, verstoße gegen die Meldepflicht und müsse mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen.

Anhalten, aussteigen, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen, 110 anrufen und warten, bis die Polizei kommt: Das sind laut Waiblinger Polizei die ersten Schritte bei einem Wildunfall. Die Polizeibeamten verständigen dann einen Jagdpächter oder Förster, der das verletzte Reh mit dem Schießgewehr von seinen Leiden erlöst. Von Jägern wie Hartmut Unger bekommen Auto- und Zweiradfahrer eine Bescheinigung für ihre Versicherung, damit diese für den Schaden am Fahrzeug aufkommt.

Vor lauter Schreck: Waschbären mit Katzen verwechselt

Ist die Wildente erst einmal in die Windschutzscheibe gekracht oder die Wildsau in die Stoßstange, kann der Autofahrer grundsätzlich nicht erwarten, dass ihm jemand den Schaden ersetzt. „Die meisten erschrecken bei einem Wildunfall so, dass sie nicht einmal erkennen, ob es sich um einen Fuchs, einen Wolf oder einen Hund handelt“, berichtet Hartmut Unger aus der Jägerpraxis. Waschbären, in letzter Zeit vermehrt in der Zivilisation unterwegs, würden zuweilen mit Katzen verwechselt.

Die Hilfe der Jäger bei Wildunfällen ist freiwillig und für sie selbst ganz gewiss nicht schön. Besteht die Gefahr, dass die Gewehrkugel abprallt und fünf bis sechs Kilometer weiter einen Bauern auf dem Traktor trifft, müssen sie sogar zum Messer greifen. Ist verletztes Wild in den Wald geflüchtet, sucht es der Jagdhund, bevor es ganz alleine qualvoll irgendwo verendet.

In Gegenden wie dem Welzheimer Wald, wo wenig Verkehr ist, passieren weniger Unfälle als bei Schwaikheim, Waiblingen oder Winnenden, wo Unger Feld und Wiesen als „große Verkehrsinseln“ sieht. Im Jahresdurchschnitt würden dort etwa 25 Rehe überfahren. „Die Autofahrer erlegen mehr Rehe als die Jäger“, stellt Unger fest und nennt auch die Unfallschwerpunkte auf der Straße zwischen Zuckmantel und Horgenbach in Bittenfeld, zwischen dem Breitlauch und dem Teufelsbrunnen in Schwaikheim, am Zillhardtshof Hohenacker, auf dem sogenannten „Bonanzasträßle“ zwischen Schwaikheim und der Kläranlage Winnenden und auf der alten B 14 zwischen Schwaikheim und Winnenden. Auf der neuen B 14 (aber nicht nur dort ...) haben die Jäger schon schwere Wildunfälle erlebt, weil Wildschweine die Abzäunung durchbrechen. „Wildschweine haben ihre Strecken“, weiß Hartmut Unger um die Maissuche auf den Äckern zum Erbachhof, zu denen die Schwaikheimer Avus überquert werden muss.

Spaziergänger scheuchen die Tiere aus den Wäldern heraus

Was der Grund dafür ist, dass zwischen Schwaikheim und Weiler zum Stein immer wieder Füchse überfahren werden, bleibt unklar, aber eines haben die Wildtiere seit Corona gemeinsam: Sie werden tagsüber von den Menschen aus ihren Wäldern gescheucht. Hundespaziergänger, Mountainbiker, Pilzsucher, Waldbadende, Naturkundler, Wanderer – im Wald gibt es keine Ruhe mehr. Rehe müssen in ihren Einständen Schutz suchen, wenn sie nicht flüchten wollen – um dann von einem Hund angefressen zu werden, wie es im Schwaikheimer Schönbühl passiert ist. „Reh oder Fuchs kommen nicht zum Menschen, sondern der Mensch ist dort hingezogen, wo sie vorher waren“, bedauert Hartmut Unger, dass den Wildtieren durch Neubaugebiete sowieso schon genug Lebensraum weggenommen wurde und dass sie aus dem bisschen, was ihnen noch bleibt, von den Menschen auch noch hinausgetrieben werden, wie beispielsweise ein Rehbock, der im Fußballtor eines Gartens in Hohenacker hing.

Tierkörperbeseitungungsanstalt heißt die zumeist an einer Kläranlage befindliche Endstation, zu welcher der Jäger das tote Wildtier bringen muss. Die Kadaver werden abgeholt und zu Schmierstoffen, Dünger oder Knochenmehl verarbeitet.