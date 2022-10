Winnenden: Deutscher Lokaljournalistenpreis für Alexander Roth

Freude! Unser ZVW-Kollege Alexander Roth hat am Montagabend in Winnenden aus den Händen des ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert den Deutschen Lokaljournalistenpreis erhalten.

Die Verleihung dieses Preises, den die Konrad-Adenauer-Stiftung vergibt, ist Deutschlands wichtigster Termin zur Würdigung vorbildlicher journalistischer Arbeit. Am Montagabend war das Kärcher-Auditorium Winnenden Schauplatz des Festes, denn jeweils das Zeitungshaus, das den ersten Preis abräumt, kümmert sich um die Austragung des Gipfeltreffens.

Rechtsorientierte, Querdenker – die Recherche von Alexander Roth

Rechtspopulisten, Rechtsaußen und Reichsbürger mischten von der ersten Stunde an bei den Corona-Protesten mit, unterwanderten „Querdenken“ nicht nur, sondern schufen es mit, Extremisten gehörten zum Gründungspersonal der masken- und impffeindlichen Szene, auch wenn manche das lange Zeit nicht wahrhaben wollten: Dass dieser Befund sich mittlerweile nicht mehr abstreiten lässt, ist maßgeblich Alexander Roths fundierten Recherchen zu verdanken. Er erhielt dafür den ersten Preis.

Die Jury spricht von einer „mutigen und vor allem gesellschaftlich relevanten Berichterstattung“, einer „herausragenden Dokumentation der Querdenkerbewegung, ihrer Strukturen und Ziele“. Alexander Roth sagt, dass die Arbeit sein Leben verändert hat – im Guten wie im Schlechten. Er weiß jetzt, sagt er, dass Lokaljournalismus genauso wichtig ist, wie die Berichterstattung aus der Hauptstadt. Aber er erlebt auch, dass er mit beleidigenden Mails und Morddrohungen traktiert wird. Querdenker demonstrierten vor dem Zeitungsverlag und sind schon in die Räume eingedrungen. „Doch weder die Redaktion noch Alexander Roth selbst haben sich von diesen Aktionen einschüchtern lassen. Die Berichterstattung wird bis heute fortgesetzt“, lobt die Jury.

In der Tat: Demnächst startet Staffel 2 des ZVW-Podcasts „Bewegungsmelder“, in dem Alexander Roth mit wechselnden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern die aktuellen Entwicklungen im Protest-Herbst 2022 beleuchten wird.

Wo hat der Landrat den Doktortitel her? Marco Althaus grub nach der Wahrheit

Dieses, sagt Marco Althaus, sei „die schrillste“ all seiner jemals gemachten Recherchen. Denn eines Tages trug der Landrat des Kreises Hildesheim plötzlich einen Doktortitel; wo kam der denn her? Althaus begab sich auf Antwortsuche, durchstöberte digitale Datenbanken, studierte Internetseiten von Firmen rund um den Globus, telefonierte mit Universitäten – und hatte schließlich eine Story über einen Landrat beisammen, „der einen wertlosen Doktorgrad einer Pseudo-Universität führt, erhalten von einer Titelfabrik aus dem Internet, registriert auf einer Bananeninsel. Sein Doktorvater: ein Hochstapler. Eine irre Geschichte, von der ohne aktive und unabhängig tätige Lokaljournalisten vor Ort wohl niemand je erfahren hätte“, würdigt die Jury. Platz zwei für Marco Althaus von der Alfelder Zeitung und seine Recherche „Fluch der Karibik“.

Die große Flut und ihre Katastrophe – der Bonner Generalanzeiger ließ nicht locker

Im Juli 2021 brach eine Flutkatastrophe über große Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen herein – 180 Menschen starben. Viele Medienhäuser berichteten ausführlich und fundiert, der Bonner Generalanzeiger aber tat sich besonders hervor. In der ersten Flutnacht, am 14. Juli, hielten Mitglieder der Online-Redaktion bis morgens 3.30 Uhr die Stellung; nach zwei Stunden Pause ging es am 15. Juli ab 5.30 Uhr mit einem Ticker weiter. So berichtete das Team einerseits minutenaktuell, lieferte andererseits fundierte Einordnungshilfe, recherchierte Hintergründe und schuf en passant ein Lehrstück über die konzeptionelle Nutzung analoger wie digitaler Kanäle: Die klassische Reportage, das große Lesestück gehörte genauso dazu wie Videos und Podcasts. Und noch andere waren mit dabei beim großen Kraftakt: Die Polizei beispielsweise trug die Zeitung zu den Menschen, denn Austräger konnten nicht mehr vor Ort. Dafür gab es den dritten Preis.

Dem Fahrradkurier gefolgt – Volontärspreis für Nina Breher

„Ich liebe meinen Job – obwohl die Bedingungen mies sind.“ Das sagt Adrian Berndt, Fahrradkurier in Berlin. Als Essenslieferant riskiert er Kopf und Kragen im Straßenverkehr, steuert Paläste wie Hinterhöfe an, begegnet verschwenderisch Reichen wie Abgestürzten und gewährt der Reporterin, die ihn an einem glühend heißen Sommertag mit dem Fahrrad über 42,5 Kilometer Strecke begleitet, Einblicke in die Arbeitsverhältnisse einer Boombranche. Die Nachwuchsjournalistin Nina Breher vom Berliner Tagesspiegel hat den „Rider“ porträtiert und dafür den Volontärspreis erhalten.

Auch wenn die Konrad-Adenauer-Stiftung den Preis vergibt – auf die Auswahl der Preisträger hat sie keinen Einfluss. Das macht eine unabhängige Jury, die vor allem mit erfahrenen Journalistinnen und Journalisten aus dem ganzen Bundesgebiet besetzt ist. Daneben gehören der Jury, um der Reporter-Perspektive einen wachen Blick von außen beizugesellen, auch eine Verlegerin und ein Oberbürgermeister an (Uwe Conradt, Saarbrücken).

Insgesamt hatte die Jury 348 Bewerbungen zu begutachten; 310 im allgemeinen Wettbewerb, 38 Beiträge von Volontärinnen und Volontären. Unter den Texten und Serien, die zwar nicht preisgekrönt wurden, aber in die engere Auswahl gelangten, waren Beiträge der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Rundschau, des Kölner Stadtanzeigers, der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und des Weser-Kuriers.