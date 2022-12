Winnenden: „Engagement für Klimaschutz“ - Umweltpreis des Landes für Kärcher

Die Firma Kärcher aus Winnenden ist mit dem Umweltpreis für Unternehmen 2022 in der Kategorie „Engagement für Klimaschutz“ des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Die Ehrung wird an Unternehmen verliehen, die neue Ideen beim betrieblichen Umweltschutz vorantreiben, zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beitragen und so Vorbilder für Wirtschaft und Bürger sind.

Das sagt Kärcher-Chef Hartmut Jenner

„Die Auszeichnung mit dem Umweltpreis ist eine große Ehre und zugleich Motivation, unser Engagement weiter zu intensivieren. Für uns ist nachhaltiges, verantwortungsvolles Handeln kein Zufallsprodukt, sondern von jeher das Ergebnis einer klaren Strategie“, sagt Hartmut Jenner, der Kärcher-Vorstandsvorsitzende.

Damit wurde Kärcher innerhalb von zwölf Monaten für alle drei Initiativen seiner Nachhaltigkeitsstrategie gewürdigt. Nach der Initiative „Reduce, Reuse, Recycle“, die den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 erhielt, und der Initiative „Social Hero“, ausgezeichnet mit dem Sustainability Heroes Award, wurde nun beim Thema Klimaschutz das zentrale Vorhaben „Zero Emissions“ mit dem Umweltpreis bedacht.

Der Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg wird seit 1993 verliehen, derzeit alle zwei Jahre – in diesem Jahr zum 20. Mal. Unternehmen und Selbstständige aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung können sich bewerben. Bewertet werden zum Beispiel eine ökologieorientierte Unternehmensführung, Mitarbeitereinbindung und Kommunikation, ressourcenschonende Betriebsabläufe oder auch die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte.