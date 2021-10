Sofort strahlen alle Gesichter am Terrassentisch in Birkmannsweiler vor Freude. Die beiden, die Michael Heinen da an der Leine die Stufen hoch in den Garten von Beate Iris Müller hochführt, könnten unterschiedlicher nicht sein: der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlende Dackel-Mischling Emma und der lebhafte Hütehund-Mischling Candy. Sofort kommt man ins Gespräch über Tier, Mensch und die Welt. Wie sollte es auch anders sein!?

„Wenn sie mit einem Hund spazieren gehen, werden sie häufiger