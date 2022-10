Zwölf Anrufe, zwölf Absagen: Warum die Suche nach einem Kinderarzt so schwer ist

Damit ein Kind eine Kita besuchen darf, braucht es eine Bescheinigung des Kinderarzts. „Eine Aktion von einer Minute“, sagt Ralf Brügel, Kinderarzt in Schorndorf und Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis. Einen Arzt zu finden, der diese Bescheinigung ausstellt? Das kann viele Stunden in Anspruch nehmen.

Stefanie Lunczer berät bei der Paulinenhilfe Winnenden gehörlose Familien aus dem Rems-Murr-Kreis und hat mindestens fünf verschiedene Praxen kontaktiert, um für eine geflüchtete Familie aus der Ukraine einen Termin zu bekommen, bei dem diese Bescheinigung ausgestellt wird. „Es ist enorm wichtig, dass das Mädchen einen Kindergarten besucht, weil sie in einem komplett gebärdensprachlichen Umfeld aufwächst und deshalb mit vier Jahren noch keine Lautsprache entwickelt hat.“ Stefanie Lunczer hat sich also ans Telefon gehängt und eine Absage nach der anderen erhalten.

„Ich kann verstehen, dass die Praxen voll sind und niemanden mehr aufnehmen können“, sagt Lunczer. Es ärgert sie aber, dass ihr nirgends eine Lösung angeboten wurde, etwa zumindest diese Bescheinigung auszustellen. Schließlich hat sie eine Praxis gefunden, die das Kind aufnimmt, allerdings zu einem hohen Preis: „Der Weg ist vom Wohnort der Familie sehr weit. Alleine kann die Mutter diesen Weg nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ihren Kindern bewältigen“, sagt Lunczer. Ein Mitarbeiter der Paulinenpflege begleite sie jetzt. „Allerdings ist das keine Dauerlösung, schon gar nicht, wenn ein Kind akut krank ist.“ Das Problem, sagt Lunczer, kenne sie nicht nur von geflüchteten Familien.

Zwölf Praxen angerufen, nur Absagen erhalten

Es ist sogar schwierig, für ein neugeborenes Kind einen Kinderarzt zu finden. Hannah Sperling ist im September Mutter geworden. Hannah Sperling ist nicht der echte Name der Mutter aus dem Rems-Murr-Kreis. Sie traut sich nicht, diesen öffentlich zu machen, befürchtet Nachteile für ihre Familie etwa bei der Kita-Platz-Vergabe, wenn sie sich kritisch äußert. Der Stoßseufzer aber ist wahrhaftig. Ihr ist ein Stein vom Herzen gefallen. Oder eher ein Felsbrocken, als sie vor kurzem endlich einen Kinderarzt gefunden hat, der ihr Baby aufnimmt. Schon im Frühjahr hatte sie begonnen, einen Kinderarzt für ihr ungeborenes Kind zu suchen. In zwei Praxen wurde sie damals abgewiesen, man sei voll, Wartelisten gebe es nicht. Bei einem weiteren Versuch wurden ihre Daten in einer Praxis aufgenommen. Wahrscheinlich könne man ihr Kind aufnehmen, hieß es. „Ich fühlte mich sicher“, sagt Sperling.

Als sie allerdings einen Tag nach der Geburt ihres Kindes dort angerufen habe, wollte man von dieser Aussage nichts mehr wissen. Es würden nur noch Geschwisterkinder aufgenommen, lautete die Begründung. Es blieb nicht die einzige Praxis, in der Sperling diesen oder einen anderen Grund hörte, warum ihr Kind nicht aufgenommen werden könne. „Ich habe im ganzen Kreis zwölf Praxen angerufen und nur Absagen bekommen.“ Schließlich war die Familie so verzweifelt, dass der Vater sich ins Auto setzte, um persönlich vorzusprechen. Dreimal wurde er abgewiesen, bei der vierten Praxis schließlich das Baby aufgenommen.

Manche Eltern gehen wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt

Ralf Brügel kennt das Problem. „Einmal pro Woche habe ich eine weinende Mutter oder einen weinenden Vater am Telefon, der keinen Kinderarzt für sein Kind findet.“ Teilweise würden tatsächlich nicht einmal Neugeborene aufgenommen, weil die Praxen aus allen Nähten platzten. Dabei fühlten seine Kollegen und er sich hilf- und ratlos, jeder versuche, ein möglichst gerechtes System zu finden. Es bleibe aber erbärmlich, Eltern abweisen zu müssen. „In meiner Praxis zum Beispiel werden alle Kinder aus Schorndorf und den Teilgemeinden aufgenommen. Mit dieser geografischen Grenze sind wir an unserer Kapazitätsgrenze.“ Manche Praxen versuchten, nur Neugeborene neu aufzunehmen, andere führten Wartelisten. Die Situation sei „komplett irre“, beschreibt Brügel die Arbeitsbelastung.

Steigende Geburtenzahlen sind aus seiner Sicht allerdings das geringste Problem. „Die Lage fing an sich zuzuspitzen mit der Flüchtlingswelle 2015/2016.“ Aber nicht nur mehr Kinder, sondern auch immer mehr Aufgaben belasten die Praxen. „In den vergangenen Jahren sind die Vorsorgeuntersuchungen U7 a, U 10 und U 11 hinzugekommen. Außerdem zusätzliche Impfungen beispielsweise gegen Meningokokken und HPV und ein steigender Bedarf an Sozialberatungen“, nennt er als Beispiele. Wegen dieser zusätzlichen Aufgaben müssten aus Brügels Sicht die Zulassungszahlen kritisch überprüft werden. Mehr Arztsitze wären nötig, seien aber schwer zu realisieren, so Brügel. Denn selbst wenn mehr Ärzte zugelassen würden, sei fraglich, ob man diese Ärzte überhaupt finden würde.

Brügel sieht aber auch die Eltern in der Pflicht. „Viele gehen wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt.“ Das reiche von Eltern, die wegen einer Warze die Notaufnahme aufsuchten, über andere, die wegen eines Rezepts für frei verkäufliche Fieberzäpfchen in die Praxis kämen, bis zu Sorgeberechtigten, die wegen einer einmaligen Verhaltensauffälligkeit einen Arzt aufsuchten. „Der Kinderarzt-Mangel wäre deutlich geringer, wenn die Anforderungen an uns Kinderärzte realistischer wären“, sagt Brügel. Auch mehr Aufklärung könnte helfen: „In der Schweiz beispielsweise werden Eltern kleiner Kinder etwa im Familienzentrum geschult.“ Er versucht deshalb, mit Videos über Facebook und Instagram, Eltern aufzuklären. Mit Erfolg: „Manchmal reicht es, wenn meine Mitarbeiterinnen Eltern auf das Video zu einem bestimmten Thema aufmerksam machen.“ Erhielten die Eltern darin ausreichend Informationen, erübrige sich häufig der Besuch in der Sprechstunde.

Ärztemangel über alle Fachgruppen hinweg

Rein rechnerisch dürfte es übrigens nicht schwierig sein, einen Kinderarzt zu finden. Der Versorgungsgrad der Kinderärztinnen und Kinderärzte liegt laut der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) im Planungsbereich Rems-Murr-Kreis aktuell bei 111,6 Prozent. Der Planungsbereich gilt damit als überversorgt, ist für die Niederlassung gesperrt: Es können sich keine neuen Kinderärztinnen oder -ärzte niederlassen, bestehende Praxen dürfen sich nicht vergrößern. Wo Ärztinnen und Ärzte gebraucht werden, regelt die bundeseinheitliche sogenannte Bedarfsplanungs-Richtlinie. Grundlage der Bedarfsplanung ist das Verhältnis der Zahl der Vertragsärzte sowie -psychotherapeuten bezogen auf die Zahl der Einwohner in einem Planungsbereich.

Allerdings räumt eine Sprecherin ein, dass die KVBW aus dem ganzen Land Rückmeldungen erhalte, dass Eltern Schwierigkeiten haben, einen Termin beim Kinderarzt zu bekommen. „Die Diskrepanz zwischen der rechnerischen Überversorgung einerseits und der Tatsache, dass Eltern Probleme haben, einen Kinderarzt zu finden, ist einfach zu erklären: Die Bedarfsplanung wurde Anfang der 1990er Jahre von der damaligen Bundesregierung als Instrument vorgegeben, um den Beitragssatz stabil zu halten. Seitdem sind die Arztsitze in Deutschland kontingentiert. Die Zahl der Arztsitze bemisst sich daher nach den finanziellen Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Es kann durchaus sein, dass auf der einen Seite ein Bereich für die Niederlassung gesperrt ist, auf der anderen Seite aber Patientinnen und Patienten Schwierigkeiten haben, einen Termin zu bekommen“, erklärt die Sprecherin.

Baden-Württemberg habe einen Ärztemangel über alle Fachgruppen hinweg, insbesondere bei den Haus- und Kinderärzten. Die Zahl der aus Altersgründen ausscheidenden Mediziner ist deutlich größer als die des ärztlichen Nachwuchses. „Es wird für die KVBW immer schwieriger, Nachfolger für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte zu finden.“ Die nachrückende Ärztegeneration bevorzuge eine Tätigkeit im Angestelltenverhältnis und in Teilzeit. Dadurch sinke jedoch die zur Verfügung stehende Arztzeit insgesamt. „Wir brauchen dringend mehr Studienplätze in der Medizin“, so die Sprecherin. Außerdem müssten Ärzte dringend von Bürokratie entlastet werden, die inzwischen einen wesentlichen Teil ihrer Arbeitszeit beanspruche.