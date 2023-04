Zwei Einzelkämpfer der FDP und SPD im Rems-Murr-Kreis gegen aufgeblähten Landtag

Nicht nur der Bundestag droht ohne Reform des Wahlsystems zu einem der größten Parlamente der Welt zu werden. Auch der Landtag in Baden-Württemberg steuert auf Rekordgröße zu. Ein Volksbegehren für eine Verkleinerung der Wahlkreis-Anzahl strengt die FDP an, und Jochen Haußmann aus dem Rems-Murr-Kreis sammelt dafür Unterschriften. CDU, Grüne und SPD sind dagegen, da Überhangmandate für sie von Nutzen wären. Nur Gernot Gruber (SPD) unterstützt die FDP zumindest teilweise in ihrem Anliegen.

Ampelkoalition hat Reform des Listenwahl-Prozederes beschlossen

Auf Bundesebene hat die Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP eine Reform des Listenwahl-Prozederes beschlossen, zulasten der CDU/CSU, die dagegen klagen möchte. Bei Bundestagswahlen profitieren CDU und CSU bislang übermäßig vom System der Direktmandate. Doch was die Landtagswahlen angeht, sind in Baden-Württemberg CDU, Grüne und SPD mehrheitlich gegen eine ähnliche Reform.

„Im Moment haben wir ja 154 Landtagsabgeordnete bei einer Zielgröße von 120 Sitzen (70 Direktmandate aus 70 Wahlkreisen und 50 Zweitmandate)“, sagt der Backnanger SPD-Abgeordnete Gernot Gruber. „2021 haben die Grünen 58 Direktmandate gewonnen – davon sind 13 sogenannte Überhangmandate – also 13 mehr, als es dem Stimmenanteil von 32 Prozent entsprach. Deshalb gibt es Ausgleichsmandate für alle anderen Parteien“ – und so wächst der Landtag und wächst, wie auch die steuerfinanzierten Kosten dafür.

Was Gernot Gruber sagt

Gernot Gruber findet es deshalb richtig, dass die FDP die kritische Vergrößerung des Landtags thematisiert. „Mit der Einführung des Listenwahlrechts kann das Risiko einer noch weiteren Vergrößerung des Landtags ansteigen, insbesondere, wenn weitere Parteien wie die Linken (wie im Bund) oder die Freien Wähler (wie in Bayern) ins Parlament kämen“, sagt Gruber. „Um die Zahl der Mandate zu begrenzen, hatte die FDP im Rahmen der von den Grünen, der CDU und leider auch von der Mehrheit der SPD unterstützten Listenwahlverfahren 2022 den Antrag eingebracht die Zahl der Wahlkreise von 70 auf 60 zu reduzieren. Ich habe diesen nahe liegenden Vorschlag unterstützt und dem Antrag auch als einziger Sozialdemokrat im Parlament zugestimmt.“

Schon im Frühjahr 2022 hatte Gruber betont, dass die FDP zu Recht fordere, dass die Anzahl der Wahlkreise von 70 auf 60 verkleinert wird und 60 Mandate nach der Zweitauszählung vergeben werden.

Analyse des Politikwissenschaftlers Prof. Behnke: FDP wird verlieren

Das Anliegen der FDP wurde damals auch durch eine Analyse des Politikwissenschaftlers Prof. Dr. Joachim Behnke von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen unterstützt, der das Listenwahlrecht kritisiert und schrieb: „Ich rechne damit, dass sich die Direktmandate bei der Landtagswahl 2026 gleichmäßiger auf CDU und Grüne und einige auf die SPD verteilen werden und damit weniger Überhangmandate entstehen.“

Das größere Risiko für Überhang- und dann auch Ausgleichsmandate im Land ist laut Behnke, dass die CDU im Land 2026 wie bei den Bundestagswahlen wieder die meisten Direktmandate holt. Die Analyse der Bundestagswahl-Ergebnisse in Baden-Württemberg legt überdies nahe, dass es der CDU meist gelingt, Erststimmen von FDP-Wählern zu gewinnen – schon allein dadurch werden die Grünen durch die von ihrer Landespartei in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzten Wahlrechtsänderung etliche Direktmandate an die CDU verlieren, so Behnke.

FDP verschärft Gegenforderungen und will Volksbegehren

Wohl nicht von ungefähr strengt die FDP nunmehr ein Volksbegehren an, das noch weiterführende Forderungen stellt. Der FDP-Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann aus Kernen will dafür am Samstag, 15. April, von 8 bis 12 Uhr werben und Unterschriften sammeln. 10.000 Unterschriften werden benötigt, die jedoch nicht digital geleistet werden dürfen.

„Zur nächsten Landtagswahl droht ein Landtag mit über 200 Abgeordneten statt der eigentlich vorgesehenen 120“, sagt Haußmann. „Wir wollen, dass der Landtag bei sich selbst spart und nicht immer weiter anwächst.“

Die Abgeordneten der FDP-Landtagsfraktion seien leider mit dem Ansinnen gescheitert, das stetige Aufblähen des Landtags mit einem Gesetzentwurf zur Reduzierung der Wahlkreise zu verhindern.

Im Volksbegehren sei vorgesehen, künftig die Bundestagswahlkreise 1:1 für die Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg zu verwenden und damit die Zahl der Direktmandate von 70 auf 38 zu reduzieren: „Diesen Vorschlag legen wir nun der Bevölkerung vor, damit diese darüber entscheiden kann, ob es einen kleineren Landtag gibt. Wir laden die Bürgerinnen und Bürger ein, mit einer Unterschrift dazu beizutragen“, so Haußmann.

Wer das unterstützen wolle, könne sich darüber hinaus beim FDP-Kreisverband Rems-Murr unter post@fdp-rems-murr.de oder der Landesgeschäftsstelle der FDP Baden-Württemberg melden. Teilnehmen können alle, die für die Landtagswahl wahlberechtigt sind.

Gruber unterstützt Reform-Forderungen, findet aber, die FDP übertreibt

Gernot Gruber indes findet, eine Reduzierung der Wahlkreise von 70 auf 38 schieße über das Ziel hinaus. „Ich lehne dies aus mehreren Gründen ab.“

Erstens fände dadurch eine Verschiebung statt von Direktmandaten (die von den Bürgern gewählt werden) und Listenmandaten (82 bei nur noch 38 Wahlkreisen), die von den Landesparteien und nicht von den Wählern bestimmt werden.

Zweitens könne die Betreuung von Bürgeranliegen bei doppelt so großen Wahlkreisen nicht mehr so intensiv erfolgen. Drittens befürchtet Gruber, „dass damit der Listenwahlrecht-Trend verschärft wird, der zu mehr Abgeordneten in den Großstädten und zu weniger Abgeordneten in den ländlichen Wahlkreisen führen wird“.