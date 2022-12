Ali Ferati (23): Über den VfB und die Stuttgarter Kickers zum SV Fellbach

Mit einem sehenswerten Steilpass hat Ali Ferati den Konter eingeleitet, den Leon Braun in der 22. Minute zum 2:0 vollendete. Am Ende siegte der SV Fellbach mit 3:1 gegen den FC Wangen. Beim letzten Verbandsligaspiel vor der Winterpause gab Ferati sein Startelf-Comeback. Zuvor musste der 23-Jährige wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen pausieren.

Dieses Jahr hätten sie eine sehr gute Mannschaft beisammen, sagt er. Vor der aktuellen Spielzeit übernahm Mario Marinic das Traineramt beim SVF. Ferati zeigt sich angetan von dem 38-Jährigen, der zuvor als Spielertrainer bei der TSG Backnang in der Verantwortung stand: „Fachlich und menschlich passt es top. Er versteht sehr viel vom Fußball und wir teilen die gleiche Spielidee.“

Ausgebildet beim VfB und eine enge Beziehung zum älteren Bruder

Seine fußballerische Ausbildung genoss der Deutsch-Kosovare im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart. Im VfB-Trikot aufzulaufen war für ihn eine große Ehre: „Als Jugendspieler ist es ein Riesenprivileg, dort zu spielen, der VfB ist hier in der Region ein großer Verein. Wenn man fit bleibt und hart arbeitet, ist der Weg offen und die Chancen stehen besser als bei einem vermeintlich kleineren Verein.“

Mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Arianit Ferati, der zurzeit für Fortuna Sittard in der ersten niederländischen Liga aktiv ist und ebenfalls die VfB-Schule durchlief, spielte er nie gemeinsam in einer Mannschaft. Der Kontakt zwischen ihnen sei dennoch sehr eng, so begleitete er seinen Bruder kürzlich sogar mit zur kosovarischen Nationalmannschaft, die in Testspielen gegen Armenien (2:2) und die Färöer-Inseln (1:1) spielte.

Luftveränderung für mehr Spielpraxis - Wechsel zum Erzrivalen

Bei dem Bundesligisten schaffte es der gelernte Versicherungskaufmann bis in die U 19, 2017 trennten sich dann die Wege. Nach dem ersten Jahr bei den A-Junioren führte es ihn zum Lokalrivalen Stuttgarter Kickers. Die mangelnde Spielpraxis sei der ausschlaggebende Grund gewesen. „Die Kickers sind ein Verein mit einem großen Namen. Jeder weiß, dass der Verein nicht da hingehört, wo er jetzt steht.“

Der Sprung in den Aktivenbereich gelang ihm bei dem Traditionsverein, der 2018 in die Oberliga abstieg, jedoch nicht. Stattdessen ging es zum ambitionierten Oberligisten SGV Freiberg. Im Nachhinein sagt Ferati über den Wechsel: „Das Jahr bei Freiberg war schwierig, weil da auch Corona kam. Als junger Spieler ist es nicht leicht, viel Spielpraxis zu sammeln, wenn die Saison abgebrochen wird und viele gestandene Spieler in der Mannschaft sind.“

Glücklich wurde der ehemalige deutsche U-Nationalspieler erst bei seinem jetzigen Verein, dem er sich 2020 anschloss. „Der Schritt zu Fellbach war damals der einzig sinnvolle Schritt.“ Nach der ersten Spielzeit, die erneut coronabedingt abgebrochen wurde, platzte der Knoten in der vergangenen Saison. In 25 Einsätzen steuerte Ferati sechs Treffer und zwei Vorlagen bei. Ein erneuter Wechsel stand erst mal nicht zur Debatte: „Ich habe die Chance gesehen, hier zu spielen und mit dem SV Fellbach vielleicht etwas zu erreichen, anstatt überhastet irgendwohin zu wechseln.“