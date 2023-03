Anti-Stress-Übungen – einfach und effektiv in den Alltag einbauen

Unsicherheiten, Sorgen und Zukunftsängste – das aktuelle Weltgeschehen wühlt verständlicherweise viele Menschen auf. Bei all dem einen kühlen Kopf zu bewahren, ist in diesen Tagen leichter gesagt als getan, aber allemal einen Versuch wert: Darum heißt es jetzt, tief durchatmen und ein klein wenig entspannen.

Die Kombination mehrerer handfester Krisen, wie wir sie momentan erleben, schlägt den Menschen sprichwörtlich aufs Gemüt: Ständige Anspannung kann auf Dauer unter anderem zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden führen. Umso wichtiger ist es, in mental anspruchsvollen Momenten, aktiv für Entspannung zu sorgen. Das gibt dem womöglich aus den Fugen geratenen Alltag wieder Struktur und neuen Halt. Zusätzlich ermöglicht es, in Ausnahmesituationen gelassener zu bleiben. Doch wie gelingt effektiver Stressabbau – und das möglichst unkompliziert?

Für eine erfolgreiche Stressbewältigung muss man sich nicht zwingend sportlich auspowern – es gibt zahlreiche Tricks, um auch ohne größeren Aufwand die innere Balance zu finden. Diese im Alltag einfach umsetzbaren Anti-Stress-Übungen können helfen, mehr Gelassenheit in das Leben zu bringen. Sie helfen nicht nur akut, sondern auch vorbeugend.

Baum für die Balance

Bei nervöser Unruhe hilft ein Yoga-Klassiker: der Baum. Stellen Sie sich hin und verlagern Ihr Gewicht auf einen Fuß. Das andere Bein anschließend nach außen angewinkelt mit der Sohle gegen das Standbein drücken. Wer noch unerfahren ist: Es reicht zunächst auch der Unterschenkel. Nun noch die Arme nach oben strecken und die Position einige Sekunden konzentriert halten. Diese Stellung trainiert Muskulatur und Gleichgewicht. Zudem fördert sie die Fokussierung auf sich und den eigenen Körper.

Boxen gibt mentale Kraft

Stress geht immer mit unterschwelliger Aggression einher. Warum also nicht den Druck kontrolliert abbauen? In ein Kissen zu boxen, wirkt befreiend und lässt Frust verpuffen. Mein Tipp: Kissen fest in einer Hand halten, die andere Hand ballen. Nun aus der Schulter heraus ins Kissen boxen. Steigern Sie die Schlagfrequenz. Bei jedem Stoß kräftig ausatmen und anschließend die Seite wechseln.

Anti-Stress-Nerven aktivieren

Schon gewusst? Der Atem ist der Schlüssel zur Gelassenheit. Mit der Bauchatmung stimulieren Sie den sogenannten Vagus-Nerv, der vom Hirnstamm über Hals und Brust bis zum Bauchraum verläuft und maßgeblich unser Allgemeinbefinden beeinflusst. Gehen Sie wie folgt vor: Ganz nach Belieben aufrecht im Stehen, Liegen oder auf einem Stuhl sitzend fünf bis sieben Sekunden tief durch die Nase einatmen. Der Bauch wölbt sich. Atem kurz anhalten, anschließend sechs bis acht Sekunden tief durch den Mund ausatmen. Der Bauch senkt sich. Atem kurz anhalten. Wichtig ist, dass das Ausatmen länger dauert als das Einatmen. Führen Sie auf diese Weise fünf bis zehn Atemzyklen durch. Dadurch lässt sich der Stresshormonspiegel im Körper sofort senken.

Laut Shiatsu - eine in Japan entwickelte Form der manuellen Therapie - steckt der Körper voller Energie-Punkte. Hier lassen sich durch Fingerdruck Blockaden lösen und so letztendlich Stress abbauen. Ein zentraler Punkt ist die „Talsenke“. Sie liegt am Handrücken auf der weichen Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger. So funktioniert's: Daumen der anderen Hand darauflegen, die Stelle zehn Sekunden lang drücken. Dann zwei Sekunden locker lassen. Rhythmus viermal wiederholen und anschließend die Seite wechseln.

