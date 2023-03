Das Rad von Profi Steimle: Sattel aus dem 3-D-Drucker, Rücklicht mit Radar

Die Aerodynamik des Rennrads orientiert sich am Flugzeugbau, Keramiklager vermindern die Reibung, geschaltet wird elektronisch. Die Reifen werden mit Dichtmilch gefüllt, der Carbonsattel kommt aus dem 3-D-Drucker und das Rücklicht ist mit Radar-Technologie ausgestattet. Die Arbeitsgeräte der Radsportprofis sind hoch entwickelt – und teurer als ein Dacia-Hochdachkombi. Der Schorndorfer Jannik Steimle (26) vom belgischen Profi-Team Soudal Quick-Step verrät, welche Technik in seinem Specialized S-Works Tarmac SL7 steckt.

Irgendwie passt die Kulisse: Ein Traumrad steht im Traumpalast. Die Location, in der Jannik Steimle sein Rad präsentiert, ist schnell erklärt. Er wohnt in Schorndorf um die Ecke, und dem künftigen Schwiegervater gehört das Kino. Und weil’s im Freien ziemlich ungemütlich ist, lässt es sich drinnen entspannter plaudern. Wobei: „Ich trainiere zu 99 Prozent draußen auf der Straße“, sagt Steimle und lacht. „Die Rolle ist nicht mein Ding. Da muss es schon Katzen hageln oder schneien.“

Teurer als ein Hochdachkombi: 15.000 Euro für das Rennrad

Für ein paar Tage ist der 26-Jährige zu Hause, ehe mit den Frühjahrsklassikern die nächsten Rennen anstehen. Steimle ist hoch motiviert, allerdings zwickt das Knie ein bisschen. Vorsicht und Zurückhaltung sind also angesagt. Sprich: eine kurze Trainingspause. Die schmeckt ihm zwar nicht. Doch er ist klug und erfahren genug, um zu wissen, dass er in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes nichts übers Knie brechen darf.

Jannik Steimle kennt die Signale seines Körpers. Ihn pflegt er genauso fürsorglich wie sein Arbeitsgerät, das Specialized S-Works Tarmac, bei dessen Anblick sich der Puls des Hobbyradlers in den anaeroben Bereich bewegen dürfte. Wobei Steimles Specialized S-Works ein Rad von der Stange ist – bis auf ein paar Details. Einen kleinen Haken indes hat es: Es kostet einen Tausender mehr als der Dacia des Sportredakteurs. „Dafür ist der Wiederverkaufswert des Specialized höher als der des Dacias“, sagt Steimle und grinst.

Gut 15.000 Euro sind fällig für das Rennrad. Das klingt zunächst einmal horrend und reichlich übertrieben. Besonders viel dran ist schließlich nicht am gut sieben Kilogramm schweren Rad. Doch die Technik hat es in sich – und mit dem Edelrad verhält es sich wie mit anderen Dingen im Leben: Qualität hat ihren Preis. „Auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, können Kleinigkeiten entscheidend sein“, so Steimle.

Kraft sparen mit einer sauberen Kette

Nuancen, die übrigens jeder Normalo-Radler ein Stück weit beeinflussen kann. Eine gut gepflegte Kette, saubere Ritzel und Schaltungsröllchen beispielsweise sparten bis zu zehn Watt beim Treten, sagt Steimle. „Das kann in einem Rennen entscheidend sein.“ Mit einem Selbstversuch könne das jeder testen. „Mit einer dreckigen Kette dreht sich die Kurbel einmal, wenn du alles auf Vordermann gebracht hast, zwei- bis dreimal. Auch ich spüre den Unterschied.“ Wobei Jannik Steimle von Haus aus einen kleinen Vorteil hat gegenüber den Amateuren: Verbaut sind reibungsarme und teure Ceramikspeed-Lager.

Nicht immer blitzblank geputzt ist Jannik Steimles Rad, mit dem er zu Trainingszwecken unterwegs ist. Dafür fehlt ihm schlichtweg die Zeit, die er lieber auf der Straße verbringt. Meist fährt er von der Haustüre weg. Das Trainingsrevier im Remstal, auf dem Welzheimer Wald und der Schwäbischen Alb könnte kaum besser sein. Für diese Ausfahrten hat Steimle sein Rad ein wenig aufgerüstet. Schutzbleche am Vorder- und Hinterrad verhindern, dass sich der Fahrer bei schlechtem Wetter einsaut. Das Satteltäschchen mit Werkzeug ist obligatorisch, schließlich ist Steimle bei den Ausfahrten auf sich alleine gestellt und hat keinen Materialwagen im Schlepptau.

Ein Licht braucht’s ebenso – wobei das Rücklicht bei genauerem Hinsehen auch eine Requisite aus einem James-Bond-Film sein könnte: Im Garmin Varia ist Radar-Technologie verbaut. Nähert sich ein Fahrzeug von hinten, wird via Radar ein optisches und akustisches Signal an den Garmin-Computer am Cockpit gesendet. Hier werden sämtliche Daten gesammelt wie Wattzahlen sowie Herz- und Trittfrequenzen. „Wenn dich einer über den Haufen fährt, hast du einen Beweis, zumindest mal das Nummernschild“, sagt Steimle. „Heutzutage fahren die meisten weiter und schauen nicht, ob du wieder aufstehst oder nicht.“ Das Problem sei, dass in Deutschland – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern – Videoaufnahmen vor Gericht nicht erlaubt seien. „Aber es schreckt viele Autofahrer ab, wenn es zur Diskussion kommt.“

Nicht zu finden sind an den Profirädern mechanische Schaltzüge, die Gänge werden elektronisch gewechselt. Beim Specialized erledigt das Shimanos neue Zwölffach-Gruppe Dura-Ace. Die Vorteile lägen auf der Hand, so Steimle. „Du hast keine Züge mehr, die reißen können.“ Allzu sorglos sollte der Radler aber nicht sein. „Wenn du zweimal im Monat fährst und vergisst, deine Schaltung aufzuladen, kann es sein, du stehst irgendwo auf der Alb“, sagt Steimle und lacht. „Wenn du Pech hast, bleibt die Schaltung auf einem miesen Gang, dann musst du die Ochsenwanger Steige hochlaufen.“ Rund 1000 bis 1200 Kilometer, schätzt Steimle, hält die Ladung.

Scheibenbremsen sind auch gefährlich

Gebremst wird im Peloton längst nicht mehr mit Felgen-, sondern mit Scheibenbremsen. Die Größe variiert je nach Team. Soudal Quick-Step montiert vorne eine 160er- und hinten eine 140er-Scheibe. Beim Zeitfahrrad kommen zwei 140er zum Einsatz. Die Scheibenbremsen bieten jede Menge Vorteile. Felgenbremsen können die Felge durch Hitze verformen, und sie packen längst nicht so bissig zu. Darin liege aber auch eine gewisse Gefahr, sagt Steimle. „Radfahren ist ein Stück weit gefährlicher geworden.“ Jeder warte bis zum letzten Moment mit dem Bremsen, weil er um die Zuverlässigkeit wisse. „Es gibt mehr Unfälle, das Rad bockt auf oder das Vorderrad rutscht bei Nässe weg.“

Eminent wichtig sind die Laufräder, bestehend aus Felgen und Reifen. Die Felgen sind, wie auch der Rahmen, aus Carbon gefertigt. Die Vorderfelge am Specialized ist dabei breiter als die hintere. „Normalerweise steht der Reifen über die Felge raus“, sagt Steimle. „Bei uns ist es andersrum.“ Wer zweifelt, muss nur die Felgen an Steimles Rad etwas genauer unter die Lupe nehmen: Weil er auf Kopfsteinpflaster trainiert hat, gibt’s ein paar Andenken in Form von leichten Kratzern. Aber warum ist die Felge dicker als der Reifen? Ganz einfach, sagt Steimle. Die Entwickler von Specialized orientieren sich an der Aerodynamik von Flugzeugen: In dieser Anordnung verwirbelt sich der Wind nicht an der Gabel, sondern wird um sie herumgeleitet.

Eine Wissenschaft für sich ist auch die Reifenwahl. Tubeless-Reifen, also schlauchlose Reifen, sind die neueste Entwicklung auf diesem Gebiet. Das Ventil ist fest mit der Felge verbunden, es braucht keinen extra Schlauch. Eingefüllte Dichtmilch verschließt kleinere Löcher im Reifen.

Steimles Team fährt mit Tubelessreifen – aber auch noch mit Latexschlauch. Beide Systeme hätten Vor- und Nachteile. „Tubeless hilft gerade bei Klassikern.“ Bei einem Plattfuß in kritischen Momenten, wenn es ungünstig sei, den Reifen zu wechseln, könne einen die Milch retten. „Du verlierst nur etwa ein Bar und kannst weiterfahren. Mit dem Schlauch bist du verloren.“ Andererseits sei das Rad mit Milch schwerer. Es sei mühevoller in Schwung zu bringen als ein Schlauchreifen. „Aber wenn du die Geschwindigkeit hast, ist der Tubelessreifen wieder der schnellere.“ Und er könne mit weniger Druck gefahren werden und sei dadurch weniger anfällig für Plattfüße.

Mehr Probleme als Plattfüße macht den Fahrern häufig der Hintern. „Wenn du 30.000 Kilometer im Jahr fährst, bleibt das nicht aus“, sagt Steimle. Deshalb sei das passende Sitzpolster eminent wichtig, viele Fahrer ließen sich ein spezielles Polster in ihre Teamhose einnähen, und natürlich die Kontaktfläche mit dem Rad. Beim jährlichen Bike-Fitting wird der Sattel via 3-D-Drucker angepasst.

Aber ist das alles nicht ein bisschen zu viel des Guten? „Nein“, sagt Jannik Steimle. „Es ist ein Zusammenspiel von vielen Einzelteilen übers Jahr hinweg, wie ein Puzzle, das am Ende passen muss.“ Viele Fahrer bewegten sich auf einem ähnlichen Niveau. Wie in der Formel 1. „Dort kann jeder Auto fahren. Gewinnen kann er aber nicht, wenn er kein gescheites Material hat.“