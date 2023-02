Die Bezirksligisten Schorndorf und Schornbach lassen es zum Auftakt krachen

Zum Auftakt des Fußballjahres haben sich zwei der drei Rems-Murr-Top-Teams der Bezirksliga äußerst torhungrig präsentiert: Der Tabellendritte SG Schorndorf nahm den TSV Rudersberg auf dessen Platz mit 8:0 auseinander. Der Zweite TSV Schornbach düpierte zu Hause den SSV Steinach-Reichenbach mit 7:1. Verhältnismäßig gnädig machte der Tabellenführer FSV Waiblingen beim 2:0 in Kleinaspach. In der A 2 setzte sich das Führungsduo SV Hertmannsweiler und SV Breuningsweiler II knapp durch, in der A 2 musste sich der Spitzenreiter Türk. SC Murrhardt mit einem Remis begnügen.

Bezirksliga. Die lange Pause hat dem einen oder anderen Team offensichtlich ordentlich Lust gemacht aufs Toreschießen. Die SG Weinstadt setzte sich beim neuen Schlusslicht SC Korb locker mit 5:0 durch. Kujtim Sylaj erledigte die Aufgabe mit vier Treffern quasi im Alleingang. In Torlaune war auch die SG Schorndorf: Beim 8:0-Erfolg in Rudersberg war der Torjäger Sokol Kacani dreimal erfolgreich.

Nicht lumpen ließ sich auch der Tabellenzweite TSV Schornbach beim 7:1 gegen den SSV Steinach-Reichenbach. Vom frühen Rückstand ließ sich der TSV nicht nervös machen – und auch in dieser Partie gab’s einen Man of the match: Vier Tore gingen auf das Konto von Kevin Mezger.

Nicht ganz souverän war der Ligaprimus FSV Waiblingen unterwegs beim 2:0 in Kleinaspach. Marcel Zimmermann brachte den FSV mit seinem 26. Saisontreffer kurz vor der Pause auf die Siegesstraße.

Der TSV Schwaikheim kam beim nun Vorletzten VfL Winterbach nicht über ein 1:1 hinaus. Die Partie zwischen dem TSV Sulzbach-Laufen und der SV Remshalden musste abgesetzt werden.

VfL Winterbach - TSV Schwaikheim 1:1. 1:0 Kilian Müller (3.), 1:1 Daniel Klemm (51.).

TSV Rudersberg - SG Schorndorf 0:8. 0:1 Auron Selimi (1.), 0:2 Matthias Morys (23.), 0:3 Koray Yildiz (39.), 0:4 Sokol Kacani (56.), 0:5 Konstantinos Petridis (60.), 0:6 Sokol Kacani (68.), 0:7 Koray Yildiz (84.), 0:8 Sokol Kacani (88.).

SV Unterweissach - TSV Nellmersbach 2:3. 0:1 Luca Triffo (1.), 1:1 Maximilian Höfer (29.), 1:2 Sascha Schmalz (46.), 2:2 Jannis Scholz (62.), 2:3 Sascha Schmalz (85.).

SC Korb - SG Weinstadt 0:5. 0:1 Kujtim Sylaj (57.), 0:2 Kujtim Sylaj (66.), 0:3 Kujtim Sylaj (80.), 0:4 Kujtim Sylaj (82.), 0:5 Oliver Ehni (88.).

TSV Schornbach - SSV Steinach-Reichenbach 7:1. 0:1 Janis Widmaier (5.), 1:1 Dominik Kowalski (13.), 2:1 Kevin Mezger (19.), 3:1 Kevin Mezger (35.), 4:1 Dominik Kowalski (60.), 5:1 Kevin Mezger (67.), 6:1 Arda Cetinkaya (70.), 7:1 Kevin Mezger (87.).

SPVGG Kleinaspach - FSV Waiblingen 0:2. 0:1 Marcel Zimmermann (43.), 0:2 Filip Jaric (70.).

Kreisliga A 1. Nur knapp behielten die beiden Spitzenmannschaften der Liga die Punkte zum Rückrundenauftakt. Der SV Hertmannsweiler bezwang den TV Weiler/Rems mit 1:0, der SV Breuningsweiler II drehte in Schlechtbach den 0:1-Rückstand in den 2:1-Sieg. Klarer machte es der Verfolger Anagennisis Schorndorf beim 4:0 gegen den TSV Schmiden. Im Duell der Tabellennachbarn behielt Zrinski Waiblingen gegen den VfR Birkmannsweiler hauchdünn mit 2:1 die Oberhand.

KuSV Zrinski Waiblingen - VfR Birkmannsweiler 2:1. 0:1 Dario Anusic (ET 4.), 1:1 Dominik Mor (21.), 2:1 Katriel Lovaglio (67.).

TV Stetten - TSV Schwaikheim II 1:1. 1:0 Kristian Ibishaj (13.), 1:1 Yaya Tampa (40.).

TSV Schlechtbach - SV Breuningsweiler II 1:2. 1:0 Pascal Frenz (21.), 1:1 Michali Anessiadis (26.), 1:2 Rene Michael Huber (71.).

SV Hertmannsweiler - TV Weiler/Rems 1:0. 1:0 David Weller (52.).

Anagennisis Schorndorf - TSV Schmiden 4:0. 1:0 Theofanis Samourakis (21.), 2:0 Theofanis Samourakis (44.), 3:0 Gabriel-Cosmin Simion (78.), 4:0 Konstantino Konstantinidis (81.).

SC Urbach - SV Allmersbach II 3:0. 1:0 Mato Kelava (23.), 2:0 Louis-Mick Hoffmann (36.), 3:0 Nicolas Babl (42.).

SV Plüderhausen - TSV Miedelsbach 3:1.

Kreisliga A 2. Der Tabellenführer Türk. SC Murrhardt hat beim 1:1 gegen den FC Oberrot überraschend zwei Punkte liegen lassen. Weil sich die Verfolger VfR Murrhardt, FSV Weiler zum Stein und FC Welzheim schadlos hielten, schmolz der Vorsprung von sieben auf fünf Zähler.

Wichtige Punkte holte der TSV Sechselberg beim 5:1 gegen TSV Nellmersbach II. Jan Niklas Schommer war dabei gleich viermal erfolgreich. Sechselberg setzte sich damit etwas von der Abstiegszone ab.

Türk. SC Murrhardt - FC Oberrot 1:1. 0:1 Markus Bauer (13.), 1:1 Ahmet Alabas (31.).

Großer Alexander Backnang - FSV Weiler zum Stein 1:4. 1:0 Alain Haddad (15.), 1:1 Ilir Kurtulaj (40.), 1:2 Elias Scheuing (74.), 1:3 Ilir Kurtulaj (82.), 1:4 Ilir Kurtulaj (90.).

TSV Sechselberg - TSV Nellmersbach II 5:1. 1:0 Jan Niklas Schommer (4.), 2:0 Jan Niklas Schommer (10.), 3:0 Jan Niklas Schommer (64.), 3:1 David Nunn (78.), 4:1 Jan Niklas Schommer (91.), 5:1 David Bohn (94.).

TAHV Gaildorf - TSV Oberbrüden 2:1. 1:0 Taner Useinov (11.), 1:1 Luca Pascal Peltz (62.), 2:1 Alpay Yildiz (94.).

SKG Erbstetten - TSV Schmiden II 4:0. 1:0 Gianluca Arcuria (8.), 2:0 Yannic Denzinger (46.), 3:0 Michael Fritz (65.), 4:0 Erdonis Kryeziu (82.).

FC Welzheim - SV Allmersbach III 2:0. 1:0 Daniel Gantner (50.), 2:0 Luka Benic (56.).

TSV Althütte - VfR Murrhardt 1:2. 1:0 Alexander Bretzler (28.), 1:1 Jakob Kämmerling (44.), 1:2 Yannik Traub (67.).