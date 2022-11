Die WM-Kommentatoren von ARD, ZDF und Magenta TV: Wem lauschen Sie am liebsten?

Die umstrittene Fußball-WM in Katar wird in Deutschland von ARD, ZDF und Magenta TV übertragen. Vor Ort im Wüstenstaat sind also etliche TV-Reporterinnen und TV-Reporter. Sie begleiten die Spiele, ordnen ein und transportieren die Emotionen aus den Stadien. Sie sorgen mit ihren Kommentaren aber immer wieder auch für Diskussionen in den heimischen Wohnzimmern.

Wer zeigt was?

Das Erste und das Zweite übertragen 48 Spiele. Das tut auch die Telekom, die aber zusätzlich 16 Spiele auf exklusiver Basis in ihrem Angebot Magenta TV zeigen darf. Dazu zählen auch Partien im Achtel- und Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei, sofern die deutsche Mannschaft nicht beteiligt ist.

Warum darf die Telekom übertragen?

Grund ist ein komplizierter Deal. Das Bonner Unternehmen hatte sich im Oktober 2019 überraschend die kompletten Medienrechte für die EM 2024 in Deutschland von der Europäischen Fußball-Union UEFA gesichert - und dann einen weiteren Vertrag mit ARD und ZDF geschlossen. Die Telekom teilte in einem umfangreichen Vertragswerk die EM-Rechte mit ARD/ZDF und erhielt im Gegenzug Sendelizenzen für alle Begegnungen der EM im vergangenen und alle Partien der WM in diesem Jahr.

Was kostet das den Fan?

Wer nicht schon zu den rund vier Millionen Kunden von Magenta TV gehört, muss zahlen. Das Angebot lässt sich über das Internet buchen, was nach Telekom-Angaben in der günstigsten Variante 10 Euro pro Monat kostet.

Wie sind ARD, ZDF und Telekom aufgestellt?

Wie zuletzt bei der paneuropäischen Fußball-EM ist auch bei dieser WM der gemeinsame Standort der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Sie teilen sich ein Studio am ZDF-Standort in Mainz. Hier sitzt der größte Teil der für die WM-Berichterstattung zuständigen Aufgebote von ARD und ZDF. Die Telekom wird mit ihrem MagentaTV-Team von Ismaning aus berichten und dort das Studio haben.

Das ARD-Team im Überblick:

Experten: Thomas Broich, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult

Thomas Broich, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult Moderatoren und Reporter: Alexander Bommes (WM-Studio Mainz), Julia Scharf, Esther Sedlaczek (Stadionmoderatorin), Jessy Wellmer, Lea Wagner (Quartier Nationalmannschaft), Philipp Sohmer (Investigativ-Reporter)

Alexander Bommes (WM-Studio Mainz), Julia Scharf, Esther Sedlaczek (Stadionmoderatorin), Jessy Wellmer, Lea Wagner (Quartier Nationalmannschaft), Philipp Sohmer (Investigativ-Reporter) Kommentatoren: Tom Bartels, Gerd Gottlob, Christina Graf, Florian Naß, Holger Dahl (Hörfunk), Philipp Hofmeister (Hörfunk)

Das ZDF-Team im Überblick:

Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer, Martina Voss-Tecklenburg, Sandro Wagner, Manuel Gräfe

Per Mertesacker, Christoph Kramer, Martina Voss-Tecklenburg, Sandro Wagner, Manuel Gräfe Moderatoren und Reporter: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Sven Voss (Quartier Nationalmannschaft), Markus Harm (FIFA-Themen)

Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Sven Voss (Quartier Nationalmannschaft), Markus Harm (FIFA-Themen) Kommentatoren: Béla Réthy, Oliver Schmidt, Christoph Hamm, Martin Schneider, Claudia Neumann

Das Magenta-TV-Team im Überblick: