Frauenmannschaft des HC Winnenden steigt in die Landesliga auf

Die erste Frauenmannschaft des Handball Clubs Winnenden ist in die Landesliga aufgestiegen. Am letzten Spieltag belohnte sich die Mannschaft vor 500 Zuschauern für eine großartige Saison und holte sich den Meistertitel der Bezirksliga.

Erst 2019 war das Team um Trainer Stefan Albrecht, Torwarttrainer Jogi Weinacht und Athletiktrainer Alex Humke in die Bezirksliga aufgestiegen. Nach zwei „Corona-Saisons“ folgte 2021/22 der fünfte Platz in der Bezirksliga. Für die Saison 2022/23 hatte der HC Winnenden einen Platz im oberen Tabellendrittel als Ziel ausgerufen – die Meisterschaft und der Aufstieg in die Landesliga übertrafen nun alle Erwartungen.

Nur eine knappe Niederlage mit einem Tor Differenz (25:26) im Auftaktspiel Anfang Oktober gegen den HSC Schmiden/Oeffingen II mussten die HCW-Frauen hinnehmen. Die weiteren Spiele der Hinrunde gewannen sie souverän.

Mit 34:2 Punkten Bezirksligameister

Alles entscheidend war dann Ende Januar das Rückspiel auswärts gegen Schmiden/Oeffingen II – die HCW-Frauen siegten auch hier in einer spannenden Begegnung und sicherten sich, dank des Sieges mit zwei Toren Differenz (20:22), den direkten Vergleich gegen Schmiden/Oeffingen und eroberten die Tabellenspitze. Dem Druck, nun jedes weitere Spiel gewinnen zu müssen, hielten die Handballerinnen des HCW stand und holten in jedem Spiel der Rückrunde den Sieg. Vor einmaliger Kulisse in der Alfred-Kärcher-Halle gewannen die HCW-Frauen am letzten Spieltag gegen den MTV Stuttgart (33:26) und steigen damit verdient mit 34:2 Punkten in die Landesliga auf.