FSV Weiler zum Stein ist im Torefieber

Der TSC Murrhardt ist in der Tabelle der Kreisliga A 2 an diesem Spieltag nicht einzuholen, ganz davonziehen lassen wollen den TSC die Verfolger aus Weiler und Welzheim aber sicher nicht. Einholbar ist hingegen der SV Hertmannsweiler, der in der Kreisliga A 1 einen freien Spieltag hat. Gewinnt Zrinski Waiblingen in Schmiden, ziehen die Waiblinger gleichauf. Überholbar ist hingegen der Spitzenreiter der Bezirksliga. Der TSV Schornbach hätte mit einem Sieg in Winterbach die Chance, am FSV Waiblingen vorbeizuziehen.

Bezirksliga. Den Spieltag eröffnen die SG Schorndorf und die SV Remshalden am Samstag unter Flutlicht. Nach der Niederlage gegen Schwaikheim muss die SG nun zu Hause wieder punkten, um noch am Ball zu bleiben. Denn das Saisonziel lautete klar: Aufstieg. Während die Schorndorfer aber drei Niederlagen auf dem Buckel haben, steht der FSV Waiblingen noch mit weißer Weste an der Tabellenspitze.

Die Waiblinger empfangen den SC Korb, der erst am vergangenen Spieltag die Rote Laterne mit dem Sieg im Kellerduell an den VfL Winterbach weitergegeben hat. Wenn Korb beim Tabellenführer nicht untergehen will, muss die Abwehr stehen. Der FSV schoss in 13 Spielen insgesamt 58 Tore, traf also durchschnittlich viermal pro Spiel.

Schlusslicht Winterbach empfängt den Zweiten. Der TSV Schornbach holte nicht nur die wichtigen Punkte gegen Schorndorf, sondern auch jene im Duell gegen Schwaikheim. Seit fünf Spielen gab’s für die Winterbacher nun nichts mehr zu holen.

Kreisliga A 1. Der Tabellenführer hat an diesem Spieltag Pause. Eine dicke Chance für Zrinski Waiblingen: Der Zweite könnte mit einem Sieg beim TSV Schmiden die nötigen Zähler holen, um punktemäßig gleichzuziehen. Auch wenn der TSV Schmiden in der Tabelle auf Platz zwölf steht, ist die Mannschaft nicht zu unterschätzen. Gegen Hertmannsweiler holte sie einen Punkt, genauso gegen den SV Breuningsweiler II. Gegen Miedelsbach und den SV Plüderhausen gab’s zwei Siege.

Der VfR Birkmannsweiler hat im Topduell vor, sich nicht von Zrinksi abhängen und schon gar nicht vom Gegner TSV Schlechtbach einholen zu lassen. Drei Punkte hinter dem SVB II stehen die Gäste, die nach einer kleinen Siegesserie gegen den KTSV Hößlinswart verloren. Eine kleine Erfolgsserie will der VfR nun auch starten: Gegen Plüderhausen und Miedelsbach gab’s jeweils drei Punkte – und jede Menge Tore. Achtmal traf das Team von Emirhan Arslan in den vergangenen zwei Spielen. Ob der VfR Birkmannsweiler da nachlegen kann?

Kreisliga A 2. Mit einer Niederlage im Rücken (der TSV Althütte verlor am Dienstagabend 2:4 gegen den TSV Nellmersbach II) fährt das Team von Trainer Peter Hogh zum FSV Weiler zum Stein. Und der ist derzeit in Form: Von den zurückliegenden sechs Spielen verlor der FSV nur eins. 23 Tore schoss die Mannschaft des Trainerdoppels Marcel Goncalves und Egzon Krasniqi. Die Weiler Offensive wird den TSV da ganz schön beschäftigen. Denn obwohl Althütte mit 46 Treffern nach 13 Spieltagen gut dasteht, stehen auf der anderen Seite auch 30 Gegentore.

Die SKG Erbstetten fährt zum Tabellenführer, dem TSC Murrhardt. Die Murrhardter haben sich einen Vier-Punkte-Vorsprung erarbeitet, den sie auch weiter verteidigen, lieber noch ausbauen wollen. Der VfR Murrhardt hingegen schwächelte zuletzt gegen den TSV Oberbrüden (1:3) und nahm aus der Partie gegen Kirchberg nur einen Punkt mit. Der VfR fährt am Sonntag zum Zweiten des TSV Nellmersbach, der mit dem 4:2 in Althütte neue Kräfte geschöpft hat. Drei Punkte müssen her, um dem Tabellenkeller zu entkommen.

Im Kellerduell trifft Aufsteiger TSV Sechselberg auf den TSV Oberbrüden.