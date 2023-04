Fußball-Bezirksliga und Kreisliga A2: Zwei Topspiele sorgen für Spannung

In der Fußball-Bezirksliga und der Kreisliga A 2 entscheiden zwei Spitzenspiele darüber, wer sich die Relegationsplätze um den Aufstieg in die nächsthöhere Liga sichern kann. Schorndorf trifft auf Waiblingen, der VfR Murrhardt empfängt Verfolger FC Welzheim. In der Kreisliga A 1 bekommen es die Teams aus dem Tabellenkeller mit den führenden Mannschaften zu tun.

Bezirksliga. Es kommt zum absoluten Topspiel in der Bezirksliga. Wenn die SG Schorndorf den Spitzenreiter FSV Waiblingen empfängt, heißt es Zweiter gegen Ersten. An Punkte zu kommen, ist für die Schorndorfer besonders wichtig, schließlich wollen sie auf Rang zwei bleiben. Das könnte jedoch durchaus schwierig werden, denn der FSV ging aus keinem seiner 22 Spiele als Verlierer hervor. Gefährlich wird's für die Schorndorfer besonders auch deshalb, weil der TSV Schornbach beim TSV Rudersberg der Favorit auf dem Papier ist. Schorndorf und Schornbach sind weiterhin punktgleich. Sieg oder Niederlage entscheiden über Relegation oder Ligaverbleib. Der SSV Steinach-Reichenbach will mit einem Erfolg über den TSV Nellmersbach eine kleine Siegesserie starten. Das Team von Trainer Tim Böhringer holte aus den jüngsten fünf Spielen gerade einmal vier Punkte.

Kreisliga A 1. In der Kreisliga A 1 trifft an diesem Wochenende Tabellenspitze auf Tabellenkeller. Spitzenreiter Hertmannsweiler trifft auf Hößlinswart. Die Landesligavertretungen aus Breuningsweiler und Allmersbach treffen aufeinander und Zrinski Waiblingen fährt zum TSV Schwaikheim II. Betrachtet man allein das tabellarische Kräfteverhältnis, ist vorne und hinten in der Tabelle keine Veränderung zu erwarten. Der SV Plüderhausen empfängt seinen direkten Tabellennachbarn, den TV Stetten. Ein interessantes Duell, stehen die beiden Teams doch punktgleich auf Rang sechs und fünf. Für beide Teams wäre mit drei Punkten sogar Rang drei drin, sollte Zrinski patzen.

Kreisliga A 2. Im Topspiel der Liga geht es um die Wurst, besser gesagt, den heiß umkämpften Relegationsplatz. Wer das Spiel des VfR Murrhardt gegen den FC Welzheim für sich entscheidet, schiebt sich auf den zweiten Tabellenplatz. Dort residieren derzeit noch die Murrhardter, allerdings mit nur einem Zähler Vorsprung. Nachdem Tabellenführer TSC Murrhardt gegen Nellmersbach II nur einen Punkt holte, schlugen die Murrhardter gegen den FSV Weiler zum Stein erneut zu (4:2). Der TSV Althütte möchte nun wiederholen, was den Nellmersbachern gelang, dem Spitzenreiter ein Schnippchen schlagen. Der FSV Weiler zum Stein empfängt nach der Pleite gegen den TSC nun seinen direkten Nachbarn, den SV Allmersbach III. An der Platzierung des FSV und auch der des SVA würde sich jedoch weder bei einem Sieg noch bei einer Niederlage etwas ändern.