Fußball im Rems-Murr-Kreis: Für vier Landesligisten zählt nun jeder Punkt

Während in der Fußball-Oberliga die SG Sonnenhof Großaspach ihren zweiten Tabellenplatz zuletzt gefestigt und sich in der Verbandsliga der SV Fellbach wieder ins gesicherte vordere Mittelfeld vorgearbeitet hat, braucht die TSG Backnang im Kampf gegen den Abstieg aus der Oberliga jeden Punkt. Gleiches gilt für alle Rems-Murr-Vereine in der Landesliga – mit Ausnahme des SV Kaisersbach.

Oberliga. TSG Backnang (16. Platz, 24 Punkte) – FSV 08 Bietigheim-Bissingen (4. Platz, 40 Punkte/Samstag 14 Uhr). Sechs Punkte fehlen der TSG mittlerweile zum rettenden Ufer. Die aufzuholen, ist bei noch zehn ausstehenden Spielen kein hoffnungsloses Unterfangen, wenn nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen rechtzeitig mit dem Punktesammeln begonnen wird. Mit dem Tabellenvierten empfangen die Backnanger am Samstag einen Gegner, der tabellarisch außer Sichtweite ist, zuletzt aber zweimal verloren hat und mit der negativen Empfehlung einer deftigen 2:7-Heimniederlage gegen Villingen nach Backnang kommt. Vielleicht kann die TSG ja die kleine Schwäche der Bissinger ausnutzen.

FSV Hollenbach (10. Platz, 31 Punkte) – SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 53 Punkte/Samstag 15.30 Uhr). Auch wenn die Sonnenhöfer zuletzt viermal überzeugend gewonnen haben und den Abstand auf Verfolger Pforzheim auf mittlerweile zwölf Punkte ausgebaut und den Relegationsplatz gefestigt haben, sollten sie die Hollenbacher nicht unterschätzen. Die haben sich mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und am letzten Spieltag mit einem 5:1-Sieg in Reutlingen aufhorchen lassen. Die SG, zuletzt ebenfalls 5:1-Sieger gegen Mutschelbach, sollte sich also auf heftige Gegenwehr der Hollenbacher einstellen.

Verbandsliga. VfL Sindelfingen (14. Platz, 26 Punkte) – SV Fellbach (6. Platz, 38 Punkte/Samstag 15.30 Uhr). So schnell kann’s gehen: Zwei Siege in Folge, und schon ist der SV Fellbach, der nach der Winterpause mühsam in die Gänge gekommen ist, aus dem Gröbsten raus und kann in der Tabelle wieder nach oben schauen in Richtung vierter oder sogar dritter Platz. Ganz anders die Ausgangslage für die Sindelfinger, deren letzter Sieg schon vier Spieltage zurückliegt, denen aber weiterhin nur drei Punkte zum Relegationsplatz fehlen. Vorteile dürften die Fellbacher in der Offensive haben, während sich die beiden Defensivreihen mit jeweils 42 Gegentoren nichts schenken.

Landesliga. SV Breuningsweiler (10. Platz, 30 Punkte) – NK Croatia Bietigheim (16. Platz, 22 Punkte/Freitag 19.30 Uhr). Drei Niederlagen in Folge, davon die letzte beim Tabellenvorletzten in Oeffingen, haben den SV Breuningsweiler so weit abstürzen lassen, dass er sich mit nur noch zwei Punkten Abstand zum Relegationsplatz plötzlich im Abstiegskampf wiederfindet. Da ist ein Sieg gegen die Bietigheimer, die ihrerseits in den letzten fünf Spielen viermal verloren haben und denen mittlerweile schon sechs Punkte zum Relegationsplatz fehlen, absolute Pflicht. Ein Punktverlust oder gar eine Niederlage wären in der jetzigen Situation fatal.

VfR Heilbronn (6. Platz, 36 Punkte) – TV Oeffingen (17. Platz/20 Punkte/Sonntag 15 Uhr). Die Oeffinger setzen alles daran, das wieder gutzumachen, was sie in der Vorrunde versäumt haben, und den vor ein paar Wochen gänzlich aussichtslos erscheinenden Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Drei Siege aus den vergangenen fünf Spielen und der jüngste Heimerfolg gegen Breuningsweiler sprechen eine deutliche Sprache. Aber noch sind’s, bei noch ausstehenden elf Spielen, acht Punkte bis zum Relegationsplatz. Da wär’s nicht schlecht, wenn auch aus Heilbronn etwas Zählbares mit nach Hause gebracht werden könnte. Die Chancen stehen so schlecht nicht, weil die Heilbronner in den letzten fünf Spielen nur einmal als Sieger vom Platz gegangen sind und auf den lange Zeit möglich erscheinenden zweiten Platz viel Boden verloren haben. Da könnte die Motivationslage den Ausschlag zugunsten des Tabellenvorletzten geben.

SV Allmersbach (14 Platz, 26 Punkte) – SG Oppenweiler-Strümpfelbach (15. Platz, 26 Punkte/Sonntag 15 Uhr). Ein Derby, in dem es um viel geht, könnte sich der Sieger vom Verlierer doch um drei Punkte absetzen und im günstigsten Fall sogar auf den Relegationsplatz springen. Der Heimvorteil und die Zahl der jeweiligen Gegentore – mit 60 kassierten Treffern ist die SG das zweitschwächste Team nach dem abgeschlagenen Tabellenletzten Ilshofen II – sprechen für den Gastgeber und auch der Umstand, dass die SG seit drei Spielen sieglos ist. Außerdem haben sich die Allmersbacher Selbstvertrauen fürs Derby mit dem überraschenden Sieg in Satteldorf geholt. Andererseits hat sich das Team aus Oppenweiler-Strümpfelbach sehr teuer gegen den übermächtigen Tabellenführer Türkspor Neckarsulm verkauft. Es ist also angerichtet für ein spannendes Derby.

SV Kaisersbach (5. Platz, 39 Punkte) – Türkspor Neckarsulm (1. Platz/62 Punkte/ Sonntag 15.30 Uhr). Mit drei Siegen in Folge hat sich der SV Kaisersbach im erweiterten Verfolgerfeld des unangefochtenen Tabellenführers aus Neckarsulm etabliert und ist momentan das einzige Rems-Murr-Team in der Landesliga, das sich keine Sorgen um den Klassenerhalt machen muss. Im Gegenteil: Die Auseinandersetzung mit Türkspor Neckarsulm darf getrost als Spitzenspiel bezeichnet werden, und in dem haben die zuletzt dreimal siegreichen Kaisersbacher nichts zu verlieren. Warum also sollten sie nicht diejenigen sein, die dem Tabellenführer die zweite Saisonniederlage beibringen?!