Fußball: SV Breuningsweiler ist bestes Rems-Murr-Team

Der Fußball ist wieder komplett: An diesem Wochenende haben auch die Mannschaften, die auf Verbandsebene spielen, ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Dabei patzten die SG Sonnenhof Großaspach und der SV Fellbach. Im Landesliga-Derby siegte der SV Breuningsweiler mit 2:0 gegen den SV Kaisersbach.

Oberliga. Der hitzige Aufstand nach der Partie änderte an der 2:3-Niederlage der SG Sonnenhof Großaspach beim 1. CfR Pforzheim auch nichts mehr. Die Hausherren haben den Abstand auf sechs Punkte verkürzt. Auch weil die SG in den ersten 30 Minuten nicht auf dem Platz war und aus dem 0:1 durch Niko Engel bis zum Halbzeitpfiff ein 1:3-Rückstand wurde. Das zweite SG-Tor von Albin Sahiti nach 63 Minuten reichte jedenfalls nicht. SG-Coach Evangelos Sbonias: „Das war bis zur Halbzeit eine halbe Stunde, die ich von meiner Mannschaft so in dieser Saison noch nicht gesehen habe.“ Erst verwandelte Markopoulos einen Foulelfmeter zum 1:1 (29.), dann nutzte der Angreifer des 1. CfR nur 180 Sekunden später eine Unachtsamkeit der SG-Defensive und köpfte am hinteren Pfosten stehend das 2:1. In der 40. Minute verlor die SG-Abwehr den aufgerückten Innenverteidiger Denis Gudzevic aus den Augen und der köpfte zum 3:1 ein. Seine Elf war nach einer deutlichen Pausenansprache auch wieder präsenter – und nach einer guten Stunde auf 2:3 dran. „Uns hat es an Klarheit und Konsequenz gefehlt“, so Sbonias.

CfR Pforzheim - SG Sonnenhof Großaspach 3:2 . 0:1 (15.) Engel, 1:1 (29., FE), 2:1 (32.) Markopoulos, 1:3 (40.) Gudzevic, 3:2 (63.) Sahiti.

Die funktionierende Organisation und die satten Eintrittsgelder von zweieinhalbtausend zahlenden Besuchern waren zum Auftakt nach der Winterpause die positiven Fakten bei den auf den drittletzten Rang zurückgefallenen Murrtalern. Sportlich herrschte Tristesse. Selbstverständlich hatte die TSG damit rechnen müssen, die Partie zu verlieren. Unerwartet war die Chancenlosigkeit des Außenseiters. Vor allem in der ersten Halbzeit. Das 0:3 zur Pause war jedenfalls kein Zufall. Trainer Mario Klotz hoffte, dass die dank der guten Vorbereitung aufgekommene „Euphorie nun nicht gleich wieder weg ist“. Es war zu spüren, wie enttäuscht er darüber war, dass seine Elf „mit individuellen Fehlern“ bei allen drei Gegentoren in der ersten Hälfte zum Steigbügelhalter für den großen Favoriten geworden war. Zudem ärgerte ihn, „dass alle zweiten Bälle zu den Kickers gingen“. Ein Zeichen dafür, wer gedanklich und läuferisch schneller und besser unterwegs ist. Das war nicht die gegen den Abstieg, sondern die um den Aufstieg kämpfende Elf.

TSG Backnang - Stuttgarter Kickers: 0:1 (13.) Loris Maier, 0:2 (26.) Eroglu, 0:3 (33.) Loris Maier, 0:4 (88.) Kohler.

Verbandsliga. Mit einer Niederlage startete der SV Fellbach in die restlichen Punktspiele nach der Winterpause. Die Verfolger aus Fellbach zogen beim 1. FC Normannia Gmünd mit 3:1 den Kürzeren. In der ersten Halbzeit tasteten sich die beiden Teams ab, Torchancen führten nicht zum gewünschten Erfolg. Nach dem Start in die zweite Halbzeit dauerte es nicht lange und das Blatt wendete sich. Tim Grupp traf zur Führung der Hausherren (49.). Marvin Gnaase nutzte die Unsortiertheit der Gäste und legte noch in derselben Minute das 2:0 obendrauf. Zwar schaffte Fabijan Domic den Anschlusstreffer in der 73. Minute, doch ließen sich die Gmünder nicht lumpen und Gnaase erhöhte lieber auf 3:1 (89.), als den Ausgleich zu kassieren.

1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach 3:1. 1:0 Tim Grupp (49.), 2:0 Marvin Gnaase (49.), 2:1 Fabijan Domic (73.), 3:1 Marvin Gnaase (89.).

Landesliga. Den ersten Spieltag nach der Winterpause eröffneten die Teams aus Breuningsweiler und Kaisersbach mit dem Rems-Murr-Derby bereits am frühen Samstagmittag. Mit dem 2:0 holten die Hausherren in Breuningsweiler drei Punkte und sind nach diesem Sieg mit Platz sechs das beste Rems-Murr-Team der Landesliga. Für die Treffer, die beide erst tief in der zweiten Halbzeit fielen, sorgte der erst kurz vorher eingewechselte Tim Wissmann (65.). Und auch Sven Grothe traf zum 2:0 nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung.

SV Breuningsweiler - SV Kaisersbach 2:0. 1:0 Tim Wissmann (65.), 2:0 Sven Grothe (83.).

Endlich, wird sich das Team von Trainer Haris Krak am Sonntag gedacht haben. Mit neuer Stärke kam der TV Oeffingen zurück aus der Winterpause. Die Oeffinger feierten in Neckarrems mit dem deutlichen 3:0 ihren dritten Saisonsieg und legten dafür einen wichtigen Grundstein, um den Abstieg noch abzuwenden. Nach nur sieben Minuten sorgte Faton Sylaj für die frühe Führung der Gäste. Und dann waren es noch zwei Elfmeter, die für die frühe Entscheidung noch vor der Halbzeit sorgten. Beide verwandelte Myrdon Gorica erfolgreich und sorgte für die deutliche Führung des TVOe. Die Elf sorgte bis zum Abpfiff dafür, sich diese drei Punkte nicht mehr nehmen zu lassen.

VfB Neckarrems - TV Oeffingen 0:3. 0:1 Faton Sylaj (7.), 0:2 Myrdon Gorica (29., FE), 0:3 Myrdon Gorica (45., FE).

Gegen ihren direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gewannen die Allmersbacher nun ihr erstes Spiel nach der Winterpause. Damit steht der SV Allmersbach nun auf Rang 15 und ist nur noch ein Sieg vom rettenden Relegationsplatz entfernt. Doch lange musste der SVA kämpfen, um die erlösenden drei Zähler zu verbuchen. Erst in der 79. Minute schoss der Allmersbacher Torjäger und spielender Co-Trainer Kim-Steffen Schmidt das 1:0.

SV Allmersbach - NK Croatia Bietigheim 1:0. Kim-Steffen Schmidt (79.).

Aus dem Tabellenkeller erst einmal befreit hat sich die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Mit dem 3:0-Sieg auf heimischem Rasen schickte die Mannschaft von Even Stoppel den Aufsteiger aus Heilbronn mit null Punkten wieder nach Hause. Lukas Rosenke sorgte mit gleich zwei Treffern, einer davon ein verwandelter Foulelfmeter, für die 2:0-Halbzeitführung. Erik Augustin machte in der 70. Minute den Sieg mit dem 3:0 perfekt.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach - Aramäer Heilbronn 3:0. 1:0 Lukas Rosenke (16.), 2:0 Lukas Rosenke (23., FE), 3:0 Erik Augustin (70.).