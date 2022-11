Fußball-Verbandsliga: Nächstes Top-Spiel für den SV Fellbach

In der Fußball-Oberliga stehen die beiden Rems-Murr-Mannschaften SG Sonnenhof Großaspach und TSG Backnang vor vermeintlichen Pflichtaufgaben. Den SV Fellbach dagegen erwartet in der Verbandsliga ein Spitzenspiel. Ein Landesliga-Derby steht am Sonntag zwischen der SG Oppenweiler-Strümpfelbach und dem SV Kaisersbach an.

Oberliga. TSG Backnang (14. Platz, 17 Punkte) – Offenburger FV (17. Platz, 12 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Nach zwei immens wichtigen Siegen gegen direkte Tabellennachbarn hat die TSG den Anschluss zu den Nicht-Abstiegsplätzen wieder hergestellt. Drei Punkte gegen die vorletzten Offenburger und sie könnte das erste Mal wieder über dem Strich stehen.

Freiburger FC (18. Platz, 8 Punkte) – SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 32 Punkte/Samstag, 16 Uhr). Das Spitzenspiel zu Hause gegen die Tabellenführer Stuttgarter Kickers hat die SG Sonnenhof klar verloren (0:3), ihren zweiten Tabellenplatz allerdings nicht. Gegen den Tabellenletzten sollte sie diesen weiter festigen.

Verbandsliga. SV Fellbach (5. Platz, 26 Punkte) – TSV Essingen (2. Platz, 29 Punkte/Samstag 14 Uhr). An der Tabellenspitze der Verbandsliga geht es nach wie vor eng zu: Platz eins und fünf trennen lediglich drei Punkte. Eben diesen fünften Platz belegt momentan der SV Fellbach. Im Top-Spiel gegen den Zweiten könnte er sich weiter nach oben schieben.

Landesliga. SV Germania Bietigheim (13. Platz, 16 Punkte) – SV Breuningsweiler (7. Platz, 20 Punkte/Sonntag 14.30 Uhr). Nach zwei sieglosen Partien wird der SV Breuningsweiler sicherlich alles daransetzen, wieder zu gewinnen. Falls nicht, müsste er sich so langsam nach unten anstatt nach oben orientieren.

SV Allmersbach (16. Platz, 12 Punkte) – TSV Ilshofen II (18. Platz, 2 Punkte/Sonntag 14.30 Uhr). Nach punktereichen Wochen ging der SV Allmersbach gegen die Top-Mannschaften Heilbronn und Löchgau zuletzt leer aus. Am Sonntag steht ihm ein immens wichtiges Spiel im Abstiegskampf bevor. Gegen den sieglosen Tabellenletzten ist ein Sieg Pflicht.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach (15. Platz, 13 Punkte) – SV Kaisersbach (6. Platz, 22 Punkte/Sonntag 14.30 Uhr). Im einzigen Rems-Murr-Derby am Wochenende sind die gut aufgelegten Kaisersbacher der Favorit (zuletzt zwei 3:0-Siege). Kampflos geschlagen geben wird sich die SG Oppenweiler-Strümpfelbach allerdings nicht. Auch sie war jüngst erfolgreich – wenn auch gegen das Schlusslicht aus Ilshofen (4:1).

Aramäer Heilbronn (9. Platz, 19 Punkte) – TV Oeffingen (17. Platz, 7 Punkte/Sonntag 14.30 Uhr). In 14 Spielen gelang dem TV Oeffingen erst ein Sieg. Bis zur Winterpause sollte er den Abstand zur Nicht-Abstiegszone nicht noch größer werden lassen. Falls doch, dürfte es selbst der Rückrunden-Mannschaft Oeffingen schwerfallen, dieses Blatt noch zu wenden.