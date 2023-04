Fußballerinnen des SV Hegnach empfangen Tabellenführer Weinberg zum Spitzenspiel

Am 20. Spieltag empfangen die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Hegnach den SV Weinberg zum Spitzenspiel. Der ungeschlagene Tabellenführer gastiert am Sonntag beim Zweiten. Anpfiff 14 Uhr. Es wird ein spannendes und hochklassiges Spiel erwartet, denn der SVH hat alle Heimspiele gewonnen. Noch steht Weinberg mit fünf Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger vorne.

Weinberger Wechselfehler im Hinspiel blieb folgenlos

Die Hegnacherinnen wären nur zu gerne die Ersten, die den Gästen die erste Niederlage beibringen, um noch mal für neue Spannung im Rennen um die Meisterschaft zu sorgen. Im Hinspiel unterlag der SVH stark ersatzgeschwächt 0:2 und ein Weinberger Wechselfehler blieb trotz Einspruch und Berufung beim Sportgericht folgenlos. Hegnach holte zuletzt acht Pflichtspielsiege in Serie, während die Weinberger Siegesserie an Ostern durch ein 1:1 im Nachholspiel gegen Wetzlar riss. Zudem war der SVW im bayerischen Verbandspokal am Ostermontag zusätzlich gefordert.