Furioser Kim-Steffen Schmidt trifft vierfach für den SV Allmersbach

Im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga hat die zuletzt erfolgreiche TSG Backnang eine bittere Pleite gegen den Zweitletzten Offenburg kassiert. In der Verbandsliga gab’s für den SV Fellbach im Spitzenspiel gegen den neuen Tabellenersten TSV Essingen eine 2:4-Niederlage. Nach wie vor düster sieht’s für die SG Oppenweiler-Strümpfelbach und den TV Oeffingen nach neuerlichen Pleiten aus.

Oberliga. Nach zwei wichtigen Siegen musste die TSG Backnang ausgerechnet gegen den Vorletzten Offenburger FV einen Rückschlag hinnehmen. Nach der 2:0-Führung kassierte die TSG binnen vier Minuten den Ausgleich und schließlich eine Viertelstunde vor dem Ende den Treffer zur 2:3-Niederlage. Weil die Konkurrenz punktete, liegen die Backnanger nun wieder zwei Punkte unterhalb der Abstiegslinie.

Recht souverän dagegen meisterte die SG Sonnenhof Großaspach ihre Aufgabe beim Schlusslicht Freiburger FC. Der 1:2-Abschlusstreffer gelang den Gastgebern erst in der Schlussminute. Damit bleibt die SG mit sechs Punkten Rückstand hinter den Stuttgarter Kickers auf Rang zwei.

TSG Backnang – Offenburger FV 2:3. 1:0 Niklas Benkeser (16.), 2:0 Noah Hirth (50./Eigentor), 2:1 Marco Peterleit (51.), 2:2 Maximilian Leist (55.), 2:3 Moritz Bandle (74.).

Freiburger FC – SG Sonnenhof Großaspach 1:2. 0:1 Nico Engel (38.), 0:2 Fabian Benko (60.), 1:2 Fabian Amrhein (90.).

Verbandsliga. Der SV Fellbach hat das Spitzenspiel gegen den TSV Essingen mit 2:4 verloren. Dabei erwischte das Team von Trainer Mario Marinic einen Fehlstart, lag nach sechs Minuten mit 0:2 im Hintertreffen. Nach dem 0:3 nach 76 Minuten schien die Partie entschieden, doch Niklas Hofmeister sorgte mit einem Doppelschlag zum 2:3 noch einmal für Hoffnung bei den Fellbachern. In der Nachspielzeit machte der neue Tabellenführer alles klar.

SV Fellbach – TSV Essingen 2:4. 0:1 Niklas Groiss (2.), 0:2 Yusuf-Serdar Coban (6./Strafstoß), 0:3 Niklas Weissenberger (76.), 1:3 Niklas Hofmeister (78.), 2:3 Niklas Hofmeister (88.), 2:4 Lukas Rösch (94.).

Landesliga. Der SV Kaisersbach hat das Rems-Murr-Derby bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach mit 3:2 für sich entschieden. Dabei profitierte er von einer frühen Roten Karte gegen den Aufsteiger: Moritz Stoppel musste nach 25 Minuten das Spielfeld verlassen. In Unterzahl kam das Heimteam zwar zum Ausgleich (68.), doch der SVK ging nur eine Minute später wieder in Führung und machte elf Minuten vor dem Ende den Deckel drauf. Damit bleiben die Kaisersbacher bestes Rems-Murr-Team auf Rang sechs, und der Neuling rutschte einen Platz ab auf Platz 16.

Der SV Breuningsweiler blieb im dritten Spiel in Folge ohne Dreier. 88 Minuten sah’s in Bietigheim nach einem Sieg aus, doch die Germania rettete noch einen Punkt. Damit klebt Breuningsweiler im Tabellenmittelfeld fest – mit nur vier Punkten Polster allerdings auf die Abstiegsplätze. Der TV Oeffingen wartet weiter auf seinen zweiten Saisonsieg. Bei Aramäer Heilbronn setzte es ein 1:2. Dass die Oeffinger nach einer Roten Karte eine Stunde in Unterzahl agieren mussten, machte die Aufgabe nicht einfacher. Dennoch hielt der Vorletzte den Punkt bis acht Minuten vor dem Ende.

Mann des Spieltags in der Landesliga war zweifelsfrei Kim-Steffen Schmidt: Der Allmersbacher sorgte im Alleingang für den 4:0-Sieg des SVA gegen das Schlusslicht TSV Ilshofen II.

SV Germania Bietigheim – SV Breuningsweiler 1:1. 0:1 Christian Seitz, 1:1 Fabio Sprotte (88.).

SV Allmersbach – TSV Ilshofen II 4:0. 1:0 Kim-Steffen Schmidt (8.), 2:0 Kim-Steffen Schmidt (34.), 3:0 Kim-Steffen Schmidt (44./Strafstoß), 4:0 Kim-Steffen Schmidt (78.).

SG Oppenweiler-Strümpfelbach – SV Kaisersbach 2:3. 0:1 Philipp Kees (24.), 1:1 Julian Leitner (68.), 1:2 Kennedy Paranagua Marques (69.), 1:3 Okan Tüysüz (79.), 2:3 Lukas Rosenke (93.).

Aramäer Heilbronn – TV Oeffingen 2:1. 1:0 Jermaine Wesley (21.), 1:1 Mario Mutic (43.), 2:1 Jermaine Wesley (82.).