Handball: TV Bittenfeld II gegen VfL Waiblingen - Derby und Topspiel zugleich

Es ist angerichtet in der Bittenfelder Gemeindehalle: Das stets brisante Stadt-Derby zwischen dem TV Bittenfeld II und dem VfL Waiblingen an diesem Samstag (19.30 Uhr) ist zugleich das Topspiel des 20. Spieltags in der Handball-Baden-Württemberg-Oberliga der Männer. Die beiden Teams liegen gleichauf mit 28:10 Punkten auf Rang zwei und drei der Tabelle.

Männer. TV Bittenfeld II (3. Platz, 28:10 Punkte) – VfL Waiblingen (2. Platz, 28:10 Punkte/Samstag, 19.30 Uhr). Das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze könnte spannender kaum sein: Nur drei Punkte trennen den Sechsten TSV Schwäbisch Gmünd und den Spitzenreiter TV Plochingen. Härteste Verfolger des TVP sind derzeit die beiden Rems-Murr-Clubs – und nun kommt’s zum direkten Aufeinandertreffen.

Der VfL musste nach dem Unentschieden in Weinsberg und der überraschenden 28:29-Niederlage gegen Neuenbürg die Tabellenführung abgeben. Die Bundesliga-Reserve des TVB dagegen setzte sich zuletzt klar mit 39:29 in Weilstetten durch.

Beim 35:27-Hinspielsieg in der Rundsporthalle gegen die Bittenfelder demonstrierten die Waiblinger, was sie stark macht. Für den TVB II gilt es, die kompakte Abwehr aus dem Spiel gegen Weilstetten mitzunehmen, um den wurfgewaltigen Rückraum des VfL unter Druck zu setzen, aber auch einfache Durchbrüche auf den Halbpositionen zu verhindern. Im Angriff muss Bittenfeld II vor allem wieder das Tempo hochhalten, um die Abwehr der Gäste vor Probleme zu stellen.

Frauen. SV Hohenacker-Neustadt (9. Platz, 12:18 Punkte) – HSG Stuttgart/Metzingen II (2. Platz, 21:7 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Nach den zwei Auswärtsspielen in Folge bestreitet die SV Hohenacker-Neustadt nun wieder ein Heimspiel gegen den Tabellenzweiten HSG Stuttgart/Metzingen II. Die HSG stellt eine sehr junge Mannschaft mit fast ausschließlich A- und B-Jugendspielerinnen, die aber körperlich und spielerisch auf einem sehr guten Niveau sind. Vor allem die Kreisspielerin Ida Petzold und die großgewachsene Rückraumspielerin Nele Nusser muss die SV in den Griff bekommen.

Hauptsächlich konzentrieren sollte sich Hohenacker/Neustadt aber wieder auf das eigene Spiel sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Das Team muss wieder flüssig den Ball laufen lassen, in der Abwehr frühzeitig die Spielzüge der Gegnerinnen unterbrechen und vor allem sich nicht zu früh aufgeben. Im hinteren Tabellenbereich wird es nun immer enger und so wird die SV alles geben, um wieder zwei Punkte zu sammeln.

Weiterhin verletzungsbedingt fehlen werden der SV Denise Kindsvater und Nina Förster.