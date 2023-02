Neue Kreisläuferin für VfL Waiblingen: Lea Grießer (19) folgt auf Vivien Jäger

In die Kaderplanungen der Handballerinnen des VfL Waiblingen für die kommende Saison kommt weitere Bewegung: Kreisläuferin Vivien Jäger wird zum Saisonende ihre Handballkarriere beenden. Auf der Suche nach einer positionsgetreuen Nachfolgerin sind die Verantwortlichen um Frauen-Vorstand Peter Müller abermals in Herrenberg fündig geworden. Nach Maxime Luber wechselt mit der 19-jährigen Lea Grießer ein weiteres Nachwuchstalent von der SG H2Ku Herrenberg an die Rems.

Lea Grießer: Auch im Abwehrblock stark

„Lea ist eine groß gewachsene Kreisläuferin, die mit ihrem jungen Alter bereits hervorragende körperliche Voraussetzungen mitbringt“, freut sich das stellvertretende VfL-Vorstandsmitglied Frauen, Rainer Bay, über die talentierte Neuverpflichtung. „Neben ihren Qualitäten im Angriff wird uns Lea auch im Abwehrinnenblock verstärken.“

Spielerin mit Zweitliga-Erfahrung

Grießer stammt aus der Region und wechselte erst zu dieser Saison zur SG H2Ku Herrenberg. Sie bringt also bereits erste Zweitligaerfahrung nach Waiblingen mit. Zuvor spielte Grießer in den Jugendteams der TSF Ditzingen, der HBI Weilimdorf/Feuerbach und des TV Möglingen. In Waiblingen unterschrieb die Kreisläuferin einen Zweijahresvertrag.