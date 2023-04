Neue Trainer und neues Konzept beim Handball-Württembergligisten VfL Waiblingen II

Bei den Württembergliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen II ändern sich zur Saison 2023/2024 nicht nur das Konzept und der Mannschaftsname in „U23-Juniorinnen“. Das Team bekommt zudem auch ein neues Trainergespann: Lara Feßmann kommt von den SF Schwaikheim und wird Cheftrainerin des VfL II, Ralf Babel wechselt als Torwarttrainer von der WSG Alfdorf/Lorch/Waldhausen zu den Waiblingerinnen. Die beiden Neuen übernehmen vom bisherigen Trainerduo Harald Beilschmied und Steffen Zwicker und haben beim VfL jeweils Zwei-Jahres-Verträge unterzeichnet.

In Waiblingen mit Handball begonnen

Die neue Cheftrainerin ist keine Unbekannte beim VfL: Die heute 35-Jährige wuchs in Waiblingen auf und begann schon mit neun Jahren beim VfL mit dem Handballspielen. Sie durchlief den ganzen Jugendbereich, war mehrmals württembergische Meisterin und zudem SHV-Pokalsiegerin 2003 (B-Jugend) sowie süddeutsche Vizemeisterin 2004 mit den A-Juniorinnen. Auch war Feßmann Auswahlspielerin des Handballverbands Württemberg (HVW).

Später gehörte die selbstständige Podologin B. sc. dem Drittligakader der ersten Mannschaft an und stieg als Mannschaftskapitänin mit der zweiten Frauenmannschaft des VfL in die Württembergliga auf. 2011 musste Feßmann aufgrund einer schweren Kreuzbandverletzung und wegen der hohen beruflichen Belastung durch Ausbildung und Studium die Handballschuhe vorerst an den Nagel hängen. Fünf Jahre lang baute Feßmann ihre Praxis auf, die sie heute mit vier Angestellten in Waiblingen betreibt. „Das waren harte erste fünf Jahre“, blickt die Selbstständige heute auf diese Zeit zurück.

Mit ihrer Trainerlaufbahn startet Feßmann 2019/2020

2016 juckte es dann doch wieder in den Handballfingern, und Feßmann schloss sich dem Württembergliga-Team der SF Schwaikheim an. Nach dem Ende ihrer Handballkarriere startete sie 2019/2020 in Schwaikheim ihre Trainerlaufbahn als Co-Trainerin neben Manuel Schmidt. „In Schwaikheim habe ich jedes Jahr mehr Aufgaben übernommen“, sagt sie. „Zu Beginn der laufenden Saison 2022/2023 waren Manuel und ich ein gleichberechtigtes Trainerteam, da Manuel zusätzlich die A-Junioren des TV Bittenfeld trainierte.“

Zum Ende dieser Saison beenden nun beide ihre Trainertätigkeit in Schwaikheim. Schmidt wird komplett nach Bittenfeld wechseln. „Ich suchte daher eine neue Herausforderung und habe mich sehr über die Anfrage des VfL gefreut, umso mehr, weil es mein Heimatverein ist“, berichtet Feßmann. „Mein Wunsch war es, eine junge und ambitionierte Mannschaft zu trainieren, die man individuell und taktisch weiterentwickeln kann.“

Spielerinnen auch selbst ausbilden

Feßmann und die VfL-Vereinsführung machten sich Gedanken darüber, wie das Konzept der nächsten Jahre für den Waiblinger Frauenhandball aussehen soll. Hier sei, so Feßmann, die Idee eines U23-Juniorinnenteams entstanden. Damit verfolgt der VfL das Ziel, junge Talente zu fördern und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. „Wir wollen auf lange Sicht Spielerinnen mit großem Potenzial für den Verein gewinnen oder diese selbst ausbilden.“ Für die eine oder andere Spielerin auch mit der Perspektive für die erste Frauenmannschaft, die nach aktuellem Stand in der kommenden Saison nach einem Jahr in der 1. Bundesliga sehr wahrscheinlich wieder eine Etage tiefer starten wird.

Lara Feßmann freut sich sehr auf die kommende Saison in der Württembergliga: „In dieser Mannschaft steckt ein großes Potenzial. Ich möchte jede einzelne Spielerin individuell weiterentwickeln und ein Team aufbauen, das nächste Saison einen modernen, attraktiven Handball spielt.“ Ihr persönliches Ziel sei, ihren Teil zur Umsetzung eines erfolgreichen Konzepts beizutragen, um mittel- und langfristig den Verein noch stärker zur Anlaufstelle für junge Handballtalente aus der Region zu machen.

Das bisherige Trainergespann Harald Beilschmied und Steffen Zwicker hatte schon seit längerem angekündigt, aus zeitlichen Gründen kürzertreten zu wollen. Der Chefcoach Beilschmied fokussiert sich nun auf seine Funktion als stellvertretender Vorstandssprecher des Waiblinger Handballvereins. Zwicker hatte bereits in der Vergangenheit tatkräftig bei der Organisation der Heimspieltage unterstützt.