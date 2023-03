Neuer Trainer: VfL Waiblingen verpflichtet Ex-Göppinger Aleksandar Knezevic

Die Erstliga-Handballerinnen des VfL Waiblingen sind auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum Saisonende ausscheidenden Trainer Thomas Zeitz (zur Sport-Union Neckarsulm) fündig geworden: Aleksander Knezevic (54), viele Jahre Chef-Trainer des Frauen-Erstligateams FA Göppingen, hat für zwei Jahre unterschrieben. „Wir freuen uns sehr auf ihn“, sagt der VfL-Frauen-Vorstand Peter Müller. „Er ist ein sehr erfahrener Trainer.“

Letzte Station: FA Göppingen

Einige Bewegung hat es in den vergangenen Wochen im Kader das VfL gegeben, nun ist die wahrscheinlich wichtigste Personalie geklärt: Aleksandar Knezevic wird in der nächsten Saison den Takt vorgeben – aller Voraussicht nach in der zweiten Liga. Theoretisch kann der Aufsteiger zwar in den verbleibenden zehn Spielen die sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz noch aufholen, praktisch indes sind die Chancen äußerst gering. Zumal sich der Vorletzte Sport-Union Neckarsulm in den vergangenen Wochen deutlich stabilisiert hat.

Im Januar 2021 hatten sich die Wege von Aleksandar Knezevic und FA Göppingen getrennt. Seither war der 54-Jährige nicht mehr im Traineramt – und damit ein Kandidat für etliche Vereine, die auf der Suche nach einem Trainer waren. Interessant war er auch für den VfL, der einen weiteren Göppinger im Blick hatte. Die Verpflichtung des Ex-Alfdorfer und Neckarsulmer Trainers Pascal Morgant zerschlug sich aber.

„Wir hatten Aleksandar Knezevic im Hinterkopf, dachten aber zunächst, er ist für uns eine Hausnummer zu groß“, sagt Müller. Knezevic habe aber „finanziell im normalen Bereich“ gelegen und sei ein immer größeres Thema geworden. Die Gespräche seien angenehm verlaufen, das Konzept habe gepasst. „Es ist nicht so, dass er nur mit fertigen Spielerinnen arbeitet, wie es oft heißt. Also passt er zu uns.“ Wichtig sei für den VfL, so Müller weiter, dass ein erfahrener Trainer mit vielen Kontakten das Team übernehme nach dem wahrscheinlichen Abstieg. Ab sofort ist Knezevic in die Kaderplanungen eingebunden. Eine dringliche Aufgabe ist, Ersatz für den Mittelblock zu finden. Mit Caren Hammer und Vivien Jäger beendet die Waiblinger Säule ihre Karriere.

Auch wenn die Saison noch läuft und der Abstieg nicht besiegelt ist: In welchen Sphären sich der VfL Waiblingen in der neuen Spielzeit bewegen möchte, ist klar. „Wir möchten in der zweiten Liga wieder vorne mitspielen“, sagt Müller.