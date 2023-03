Nikolai Sztuparits überrascht die Rallye-Szene mit historischem Lada

Nikolai Sztuparits war bisher bei Rallyes jahrelang mit verschiedenen BMW M3-Modellen unterwegs. Jetzt hat er die Szene mit einem historischen Lada überrascht, den er in der württembergischen Meisterschaft einsetzen will. Früher war Sztuparits unter dem Namen Nikolai Stiefel bekannt. Nach seiner Scheidung hat er allerdings wieder seinen Geburtsnamen angenommen.

Kosten sind gestiegen

Für den Entschluss, von einem aktuellen BMW M3 auf einen 40 Jahre alten Lada zu wechseln, habe es verschiedene Gründe gegeben, sagt Sztuparits. „Die Kosten für den Einsatz eines aktuellen Rallyefahrzeugs sind in den letzten Jahren dermaßen gestiegen, dass mir das Ganze viel zu teuer wurde“, erklärt der 42-Jährige.

Da seine Leidenschaft für alte Autos schon immer bestan-den habe, bedingt auch durch die berufliche Tätigkeit als freier Kfz-Sachverständiger, sei der Schritt zum historischen Motorsport nicht groß gewesen, erzählt der Besitzer einiger Oldtimer. Auf der Suche nach einem einzigartigen und vor allem bezahlbaren Sportgerät entdeckte Sztuparits auf YouTube den Lada Historic-Cup in Ungarn. „Die sind dort mit den alten Schätzchen dermaßen spektakulär um die Ecken gedriftet, dass ich mich dazu entschlossen habe, so ein Fahrzeug zu kaufen.“

Gut erhaltenen Gebrauchtwagen

In Österreich fand er schließlich Anfang letzten Jahres einen gut erhaltenen Lada 2105, Baujahr 1983, aufgebaut nach Gruppe-B-Reglement. Technisch sei das Auto in einem sehr guten Zustand gewesen, allerdings habe die Karosserie durch den jahrelangen harten Einsatz im Rallyesport ziemlich gelitten und sei eigentlich sanierungsbedürftig. „Die werde ich in den nächsten ein, zwei Jahren austauschen müssen“, sagt der Sportfahrer vom MSC Winnenden. Es gäbe zwar keine neuen Rohkarossen mehr, da das Fahrzeug nicht mehr gebaut wird, dafür aber gut erhaltene Gebrauchtwagen mit geringer Kilometerleistung“, erklärt Sztuparits.

Komplett generalüberholt und ausgestattet mit einem neuen 160 PS starken Motor und einem extra auf dieses Auto abgestimmten Rallyefahrwerk haben Sztuparits und seine Beifahrerin Alina Bader (Winnenden) den Hecktriebler bereits letztes Jahr bei drei Rallyes erfolgreich getestet. „Dieses Jahr wollen wir mit dem einzigen Lada im Starterfeld einige Läufe zur württembergischen ADAC-Rallyemeisterschaft fahren, um dann 2024 die Deutsche Rallyemeisterschaft-Classic zu bestreiten“, kündigt der Kirchenkirnberger schon heute sein großes Ziel an. Anlässlich der Retro-Classics auf der Messe-Stuttgart präsentierte Sztuparits unlängst seinen Rallye-Oldtimer einer breiten Öffentlichkeit. Das Publikumsinteresse sei riesengroß gewesen, sagt er. „Jedesmal, wenn ich die Motorhaube ge-öffnet habe stand sofort eine Menschentraube um das Auto herum.“

Optimaler Standplatz

Ausschlaggebend für die große Resonanz war sicherlich auch der optimale Standplatz in Halle 1, direkt gegenüber der Porsche-Werksabordnung, die dort in einer Sonderschau ihr Jubiläum „75 Jahre Porsche-Sportwagen“ feierte. Vielbeachtet vom Publikum wird der kernig klingende Lada sicherlich auch Ende März bei der Ostalb-Rallye rund um Abtsgmünd, wenn der weiß-rot lackierte Renner erstmals in dieser Saison quer um die Ecken fliegt.