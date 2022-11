Ninja Warrior Germany: Waiblinger Alexander Hille zieht ins Finale ein

Alexander Hille hat es wieder geschafft: Bei seiner zweiten Teilnahme bei Ninja Warrior Germany hat sich der Routenschrauber des Waiblinger Active Garden wieder einen Finalplatz ergattert.

„Die Konkurrenz wird stärker, das hat hier nichts mit Glück zu tun. Das sind Skills“, sagte Hille vor seinem Lauf im Halbfinale. Sein Ziel war es, möglichst wieder das Finale zu erreichen. In der zweiten Halbfinalshow absolvierte er den Parcours in 2:00,71 min und landete da vorerst auf Rang 22, am Ende zog er auf Platz 29 der insgesamt 40 Finalstarter ein.

Pechvogel Karim El Azzazy

Ein weiterer Rems-Murr-Athlet schaffte diesen Sprung leider nicht. Karim El Azzazy aus Fellbach lief zu weit auf die Planke, bekam die Stange des nächsten Hindernisses nicht richtig zu fassen und stürzte ab ins Wasser. Sein jüngerer Bruder Yasin aber hat den Einzug gepackt: Er landete mit einer Zeit von 1:40,80 min auf Platz 16. Das Finale wird am Freitag, 20.15 Uhr, auf RTL ausgestrahlt und ist dann jederzeit auf RTL+ abrufbar.